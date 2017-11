Ecologistas en Acción pide restricciones temporales del tráfico en Guadalajara, Talavera y Puertollano

Ecologistas en Acción ha pedido que tanto la Junta de Castilla-La Mancha como los ayuntamientos adopten medidas -bien informativas o de limitación del tráfico urbano, entre otras- en Guadalajara, Puertollano y Talavera de la Reina al haberse superado los niveles legales de contaminación durante la pasada semana.

Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción detalla que en el caso de Talavera de la Reina se detectaron niveles superiores a lo permitido el jueves y el viernes de la pasada semana, mientras que en Puertollano ocurría el miércoles y el jueves. En Guadalajara, el elevado índice de contaminación se producía durante una jornada.

"No estamos diciendo lo que hay que hacer en cada sitio sino que es necesario establecer protocolos de acción inmediata que eviten que estos episodios se prolonguen a lo largo del tiempo", sostiene Ceballos. Se advierte a los sectores más sensibles a la contaminación atmosférica, como son la infancia, la tercera edad, las mujeres gestantes o las personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, para que se protejan evitando la exposición al aire libre a la caída de la tarde, cuando la contaminación es más alta.

Una situación "preocupante"

La organización ecologista denuncia que Barcelona, Getafe, Guadalajara, Salamanca, Sevilla y Zaragoza, superaban, igual que en Madrid, el valor límite horario de dióxido de nitrógeno, establecido por la normativa en 200 microgramos por metro cúbico "sin que por parte de las autoridades locales y autonómicas respectivas se haya adoptado ninguna medida, ni informativa ni de limitación del tráfico urbano, al carecer de planes de acción a corto plazo o no haberlos puesto en marcha a pesar de haberse alcanzado los niveles de referencia".



"Más preocupante", añade Ecologistas en Acción, es la situación de las partículas inferiores a 10 micras de diámetro (PM10), contaminante más peligroso cuyo valor límite diario, establecido en 50 microgramos por metro cúbico, se ha superado hasta ayer de forma recurrente en las ciudades de A Coruña, Avilés, Bailén, Barcelona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Puertollano, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, Valencia, Valladolid o Zaragoza, entre las cuales sólo la de Valladolid ha avisado a la población y ha adoptado medidas sobre el tráfico.



La falta de lluvias, con el anticiclón que lleva una semana instalado sobre la Península Ibérica junto al intenso tráfico motorizado que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en el aire urbano. En algunos casos, como el de Puertollano, según Miguel Ángel Ceballos, no es la primera vez que la organización ecologista pide "medidas" a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los altos índices de contaminación que vincula al complejo petroquímico. "De momento no hemos obtenido respuesta".

Seguir el ejemplo de Madrid y Valladolid



Este domingo, los ayuntamientos de Madrid y Valladolid adoptaron medidas de restricción de la circulación y estacionamiento de vehículos en sus áreas centrales para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, ampliando las acciones informativas y de reducción de la velocidad puestas en marcha el viernes y sábado, otras muchas ciudades con problemas similares durante estos días guardan completo silencio.



Este episodio de elevada contaminación se está produciendo, a diferencia de otras ocasiones, en ausencia de intrusión de polvo procedente del norte de África, por lo que los altos niveles de partículas registrados en las grandes ciudades tienen su origen en fuentes urbanas propias.



Se trata, sostiene Ecologistas en Acción de "un problema que ocasiona miles de fallecimientos prematuros cada año en España" y resalta la "disparidad de criterios entre los planes de acción a corto plazo existentes". La contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23.000 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Es, dicen, "un importante problema ambiental y sanitario, agravado por el cambio climático global" que está reduciendo las precipitaciones e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.