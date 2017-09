Educación incluirá a orientadores de atención a la diversidad en la lucha contra el abandono escolar

La Consejería de Educación va a crear un grupo de trabajo con docentes y representantes de diferentes sectores, entre ellos ayuntamientos, expertos de universidades, profesionales de la orientación, de la atención a la diversidad y de los servicios sociales para que propongan otras medidas educativas y de sensibilización social que, complementando las que el Gobierno regional ya está llevando a cabo, sirvan para reducir el abandono escolar temprano -el relativo al alumnado de entre 18 y 24 años-.

Así lo ha avanzado el titular regional de Educación, Ángel Felpeto, durante el pleno de las Cortes, al hilo del debate sobre este asunto que han propuesto los 'populares', a los que ha reprochado que, a pesar de haber solicitado este debate, "no han aportado propuestas de mejora". Es por ello que ha reclamado al Ministerio del ramo articular programas para erradicar este abandono, con cargo al Fondo de Cooperación Interterritorial, criticando que "atribuir a la LOMCE la reducción de tasa de abandono no lo hace nadie". "Solo ustedes, señorías del PP", ha dicho el consejero de Educación.

Así, y tras aludir a los programas específicos de Formación Profesional para alumnos con necesidades especiales a fin de que titulen y al incremento de los ciclos formativos, ha hablado de una nueva convocatoria para que los estudiantes que no han podido acceder a Bachillerato o a ciclos formativos puedan acceder a ellos y de la presentación, en breve, del III Plan de Formación Profesional al Consejo Escolar, como medidas para luchar contra el abandono escolar.

Y es que, según Felpeto, los datos reales de los alumnos que están matriculados en algún curso de la etapa educativa, (el 97,4 por ciento en 2015) "no se corresponden con los que a veces se manejan". "Y eso significa que avalan nuestra tesis de que esto se corrige antes, en las etapas donde se produce el fracaso", ha dicho.

"A la sociedad le preocupa poco que los jóvenes abandonen los estudios sin haber obtenido la ESO. Si ignoramos esto, se ignoran las soluciones", ha manifestado Felpeto, partidario de aplicar programas de apoyo y refuerzo al final de la Secundaria, para aquellos alumnos que tengan dificultad, o de que esos programas sean impartidos en Tercero y Cuarto.

Propuestas de Podemos

La diputada de Podemos María Díaz ha utilizado su turno de palabra para calificar el problema del abandono escolar como "uno de los más acuciantes" de la región, lamentando que Castilla-La Mancha esté "la tercera por la cola" con una cifra del 22,8%, lejos del 15% de objetivo en las estrategias europeas.

Como propuestas, María Díaz ha expuesto la necesidad de tener un Plan contra el abandono con más profesionales especializados "que no vengan a hacer lo mismo", ya que es imprescindible que además de aumentar esta plantilla haya "más coordinación entre ellos". "No tenemos tal Plan. El PP lo paralizó, y lo hemos vuelto a dejar en el cajón", ha lamentado, instando a tener en cuenta en dicho plan aspectos como lo familiar o lo social, y no centrarse tan sólo en lo escolar.

Desde Podemos, la apuesta será según Díaz "atajar el abandono detectando las necesidades educativas, con apoyo profesional para detectar carencias, un decreto de atención a la diversidad y un nuevo modelo de formación del profesorado, que necesita saber enfrentarse a la realidad".

Ha rechazado entrar en una "guerra estadística" con el resto de grupos parlamentarios, ya que "quedarse en las cifras no va a resolver el problema", tras lo que ha querido aclarar que el fracaso escolar "no pasa en un día", sino que "se va fraguando día a día". "Hay que aclarar que el abandono escolar no es resultado de algo puntual, sino consecuencia de elementos estructurales del sistema y por carencias prolongadas en el tiempo", ha considerado, pidiendo "una reflexión mucho más profunda".

Diagnóstico incorrecto

Para la parlamentaria, la atención se centra siempre en que "es el alumno el que abandona", lo que ha calificado como "una gran injusticia". "El lenguaje condiciona las acciones de las personas. Partimos de un diagnóstico que no es el correcto", ha lamentado. Según Díaz, hay que delimitar los criterios que provocan este abandono y tener en cuenta "la diversidad y la desigualdad que hoy por hoy hay en los centros educativos".

De su lado, la responsable de Educación del Grupo Popular, Claudia Alonso, ha reprochado al Ejecutivo socialista que eliminar el programa de refuerzo 'Abriendo caminos", del Gobierno del PP, y que en la aprobación de los presupuestos no incluyeran sus propuestas dirigidos a poner en marcha programas específicos para acabar con el abandono escolar.

La encargada de fijar la posición del PP se ha aferrado a los datos para criticar la política del Gobierno regional. "Cuando empezamos esta legislatura se había conseguido reducir la tasa más de 10 puntos, y en poco más de dos años y pico, con tres cursos casi perdidos, ustedes han conseguido que seamos de las peores comunidades autónomas". "Otros, con menos, hubieran dimitido", le ha espetado al consejero, al que ha dicho que "Page es responsable de que haya un 60,4 por ciento de ninis en Castilla-La Mancha porque no son capaces de ofrecerles ni estudios ni empleo".