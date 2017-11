La sanchista Ana Fabián le disputará el liderazgo del PSOE de Guadalajara a Pablo Bellido

Arrancan las primarias del PSOE de Guadalajara con dos candidatos que se enfrentarán el próximo 2 de diciembre para hacerse con el control del partido en esta provincia. La alcaldesa de la localidad de Tierzo, Ana Fabián, una dirigente afín al sanchismo y próxima a la ex presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, le disputará el liderazgo del PSOE de Guadalajara a Pablo Bellido, diputado nacional, que optará a revalidar su cargo de secretario provincial.

Después de varios días de especulaciones sobre las personas que darían el paso de participar en el 14 Congreso Provincial, la pugna entre Bellido y Fabián augura un agrio enfrentamiento entre los dos sectores en una provincia en la que la militancia ha tenido un comportamiento dispar durante el último año. Guadalajara fue uno de los territorios en los que Pedro Sánchez arrasó en su camino a la secretaría general del PSOE, mientras que Emiliano García-Page se impuso con claridad en las recientes primarias del PSOE en Castilla-La Mancha, y ello a pesar de que su adversario era José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Henares y uno de los dirigentes más destacados de los socialistas en Guadalajara.

El Comité provincial del PSOE del pasado domingo aprobó el calendario que desembocará, primero, en las primarias del próximo 2 de diciembre y, posteriormente, en el XIV Congreso Provincial, que tendrá lugar el 14 de enero. Bellido y Fabián han esperado a que expirara este miércoles el plazo de presentación de precandidaturas para confirmar su disposición a optar al liderazgo socialista en Guadalajara. La recogida de avales finalizará el día 17, y para obtener la condición de candidatos será necesario estar avalados por un 20% de los militantes.

El secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, expresó su convencimiento de que todo el proceso se va a desarrollar en un clima de fraternidad y subrayó que debe servir “para construir un proyecto que siga haciendo del PSOE el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente”. En declaraciones a eldiarioclm.es, Rafael Esteban, presidente del Comité organizador de las primarias, asegura que “el partido afronta con ilusión este proceso del que el PSOE de Guadalajara debe salir fortalecido y unido para consolidar un modelo de partido que nos ayude a ganar elecciones”.

En el Congreso de 2012, Pablo Bellido fue elegido secretario general del PSOE de Guadalajara con el 87,1% de los votos de los delegados. Bellido asegura a este medio que plantea una campaña “en positivo, desde el respeto a las diferentes opiniones y vinculada a la militancia”. Y añade que su objetivo es “mejorar la organización del partido y potenciar las sinergias con los militantes para que podamos ganar en un futuro elecciones locales, autonómicas y generales”.

En declaraciones a la cadena SER el pasado marzo, Bellido advirtió de que si ganaba Pedro Sánchez su batalla a Susana Díaz por el liderazgo del PSOE no se volvería a presentar a la reelección como secretario provincial. “No me presentaría porque tenemos modelos diferentes. Yo no creo que se pueda cambiar candidatos unilateralmente o montar gestoras arbitrariamente. Yo no creo en ese modelo y, si gana, lo respetaré y seguiré siendo militante, pero no seré dirigente”, afirmó entonces.

Ahora, después de haber dado el paso de convertirse en candidato a las primarias reconoce que “ese comentario fue un error, me disculpé por ello y en este momento antepongo el interés colectivo, defiendo un modelo de partido de coparticipación con la militancia y son muchos compañeros que apoyaron tanto a Emiliano García-Page como a José Luis Blanco en las primarias regionales los que me han respaldado para que presente mi candidatura”.

Con respecto a las críticas que admite haber recibido por parte de la otra candidatura, considera que son “comentarios ofensivos, que se alejan de la verdad y un estilo en el que no voy a entrar porque deseo enriquecer el proyecto del PSOE en esta provincia y son más cosas las que nos unen que nos distancian en este partido”.

Bellido, que actualmente ocupa la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en la comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, ha dado el paso de optar a la reelección como líder de los socialistas en Guadalajara, tras recibir el apoyo público a través de comunicados a la prensa y comentarios en las redes sociales de decenas de alcaldes de la provincia; de cargos públicos relevantes, como Alberto Rojo, delegado provincial de la Junta de Castilla-La Mancha, o la senadora Riansares Serrano; y de Marisol Herrero, ex consejera de Cultura y recientemente elegida presidenta del PSOE de Castilla-La Mancha.

Los ediles que expresaron su respaldo a Bellido –entre ellos los de Mondéjar, Torrejón del Rey, Torija y Corduente- destacaron que el actual secretario provincial socialista “juega un importante papel en la consolidación del proyecto provincial del PSOE, el fortalecimiento del partido y, por consiguiente, su capacidad de ganar elecciones en los pueblos de la provincia para mejorar la vida de la gente”. Estos alcaldes y alcaldesas recuerdan que Bellido fue el azote de Cospedal cuando ésta aplicó los más brutales recortes en Castilla-La Mancha. "Fue la voz del PSOE en la provincia, nos mantuvo fuertes y unidos contra las políticas del PP a pesar de que eso le supuso un enorme coste personal y político. Seguimos necesitando ese empuje para ser cada vez más fuertes", afirman.

Por su parte, Ana Fabián afirma que “es tiempo de abrir en el PSOE una nueva etapa, plural y en armonía en la que puedan convivir las diferentes sensibilidades”. Asimismo puntualiza que “necesitamos un partido cercano y abierto para que crezca el número de militantes, que enriquecen el proyecto y ayudarán a ganar las elecciones”.

Fabián es desde 2007 alcaldesa de Tierzo, un pequeño municipio enclavado en el Señorío de Molina, y fue diputada provincial de Bienestar Social a lo largo de dos legislaturas, entre 2007 y 2011, coincidiendo con la etapa en la que María Antonia Pérez León presidió la diputación de Guadalajara y desde el año 2011 a 2015. En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que el sanchismo presentara como candidato al Congreso Provincial a Daniel Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara; o incluso al propio alcalde de Azuqueca. Fuentes cercanas a este entorno han confirmado a eldiarioclm.es que ambas opciones se frustraron, en el caso de Jiménez, por no encontrar suficientes apoyos; y, en el caso de Blanco, por el hecho de coincidir este proceso con la severa derrota que cosechó el pasado 30 de septiembre en las primarias del PSOE en Castilla-La Mancha.

Guadalajara se ha convertido, junto a Albacete, en la provincia castellano- manchega donde más ha cuajado la contestación interna en el PSOE, especialmente, a raíz de la defenestración en octubre de 2016 de Pedro Sánchez como líder de esta formación. Se da la circunstancia que Sánchez aglutinó en Guadalajara más del 50% de los apoyos en las primarias del pasado 21 de mayo, mientras Susana Díaz –con la que Emiliano García-Page y el propio Bellido se habían alineado férreamente- obtuvo apenas el 41%. Sin embargo, en las primarias del PSOE en Castilla-La Mancha, García-Page obtuvo el 62,5% de los votos en Guadalajara, mientras su rival sanchista, José Luis Blanco, pese a superar en su ciudad por más de ocho puntos a su rival, se quedó en el 37,5% de apoyos en el conjunto de la provincia.

La rivalidad entre el aparato regional y los sanchistas se trasladó al reciente Congreso Regional. Nueve de los 25 delegados de Guadalajara no apoyaron el informe de gestión ni participaron en varias de las reuniones. Lo hicieron en protesta por el hecho de que García-Page no conformara una Ejecutiva lo suficientemente plural e integradora para respetar el 27% de apoyos que Blanco recabó en las primarias socialistas. En todo caso, la dirección del PSOE de Guadalajara entendió esta maniobra como una “deslealtad” al voto delegado de los militantes e incluso el secretario de Organización del PSOE de Guadalajara anunció que se estudiaría la apertura de posibles expedientes sancionadores.

Finalmente, según confirma a este digital Rafael Esteban, no se sancionará a los nueve delegados de Guadalajara, “porque no sería una medida positiva en el contexto de unas primarias que, aunque depende de los candidatos, deseo que sean unas elecciones limpias y coherentes”, concluye el secretario de Organización del PSOE.