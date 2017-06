Ganemos y PSOE piden apoyo a Ciudadanos para plantear una candidatura alternativa en Albacete

Ganemos Albacete y el Grupo Municipal Socialista han llegado a un acuerdo para plantear un gobierno alternativo en el Ayuntamiento de Albacete tras la dimisión del 'popular' Javier Cuenca como alcalde y concejal. Sus portavoces han comparecido juntos para pedir el apoyo de Ciudadanos, indispensable para que la candidatura alternativa tenga viabilidad. Para ello les emplazan a reunirse el próximo lunes con el fin de lograr el consenso.

La candidatura alternativa no incluye a Pedro Soriano del que no quieren ni apoyo ni voto. “No vamos a ir a un pleno de investidura en el que exista la posibilidad de que el concejal no adscrito sea quien decante la balanza. No estamos dispuestos a asumir el gobierno a cualquier precio”, ha sentenciado Modesto Belinchón que asegura que no se puede contar con el ex de Ciudadanos porque “se ha dedicado a insultar y vive de la destrucción”. “No está legitimado para tomar decisiones y desde luego para ser la llave de gobernabilidad de esta ciudad”, añade el portavoz socialista.

En la misma línea ha ido la portavoz de Ganemos, Victoria Delicado, que ha asegurado que ahora se abre “una oportunidad de cambio en la Alcaldía” que no se debe confundir con aprovechar los motivos de salud que han llevado a Javier Cuenca a dimitir sino que se trata de legitimar los votos que los grupos de la oposición consiguieron en los Comicios municipales del 2015 y que, unidos, suman más que los del PP. Además, ambos portavoces aseguran que este mandato mantiene a la ciudad de Albacete en “ralentí”, es decir, no parada pero sin avanzar.

“Hay margen para entendernos con Ciudadanos”

Pese a que, políticamente hablando, Ciudadanos y Ganemos están en las antípodas, Victoria Delicado ha asegurado que hay margen “para entendernos” y poder llegar a un acuerdo a tres para cambiar el rumbo de la Alcaldía.

La pelota está ahora en el tejado de la formación naranja que, en principio, seguirá apoyando al PP por ser el partido más votado en las elecciones de 2015. De pasar lo contrario y alcanzar un acuerdo a tres se pondría nombre al candidato que disputaría la Alcaldía a Manuel Serrano, designado por el PP para suceder a Javier Cuenca.

“Si esta oferta que estamos haciendo a Ciudadanos no es posible iremos al pleno de investidura con nuestro propio candidato”, dice Modesto, que anticipa que, para evitar que sea el voto de Soriano quien decante la votación, cada grupo iría con un candidato diferente tal y como ocurrió durante la investidura de Javier Cuenca.

Habrá que esperar hasta el lunes, cuando está previsto que los representantes de Ganemos, PSOE y Cs se reúnan para saber si hay finalmente candidatura de la oposición.