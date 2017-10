García Molina rechaza el discurso "casi eufórico" de Page en el Debate de la Región

José García Molina ha hecho su propio balance del Debate de la Región que tuvo lugar esta semana en las Cortes castellano-manchegas. Y tiene tres conclusiones muy claras al respecto: "el PP sigue sin hacer política, se dedica más bien a la kale borroka o al hooliganismo", criticó el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, que afirmó que el grupo 'popular' está "atentando contra las normas de decoro parlamentario".

En segundo lugar, ha rechazado la postura del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que dio un discurso "demasiado optimista, casi eufórico". Molina admitió que hay cosas que se están haciendo "mejor" en la región pero "la pobreza sigue aumentando y en algunos casos cronificándose" por lo que no "podemos estar contentos ni eufóricos". En este sentido, señaló que se debe seguir trabajando "muy duro" y recordó que su partido prefiere el rock and roll a las jotas. Es decir, más velocidad y más energía.

De todos modos, también quiso valorar la postura del grupo socialista junto al que se lograron sacar adelante 14 medidas concretas al final del Debate de la Región "para que a la gente de Castilla-La Mancha le vaya mejor". Molina señaló que se trataba de cuestiones concretas para mejorar la vida de los ciudadanos, y que se rechazaron las del Partido Popular porque seguían en la lógica de "más de lo mismo y menos de lo mismo".

El nuevo miembro del Gobierno regional afirmó que se sintió cómodo a lo largo del debate, ya que partía de la base en que "no iba a compartir todo" lo que argumentase García-Page. "Es un cogobierno de fuerzas políticas distintas, es imposible que estemos de acuerdo en todo", puntualizó. Sin embargo, no cree que esto sea un problema para cogobernar. Esta idea la resumió en "no estar de acuerdo en todo pero saber acordar lo más importante". "No me preocupa demasiado si nos amamos o no nos amamos, me interesa hacer políticas inteligentes y ágiles para la vida de la gente".