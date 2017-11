Hablan los niños: “Somos capaces de cambiar el mundo”

Los niños y niñas han tomado la voz en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día Universal de la Infancia que se celebra este 20 de noviembre. En un acto institucional celebrado con este objetivo, representantes de colegios de todas las provincias han subido a la tribuna para realizar ante los diputados sus propuestas para frenar el cambio climático y el calentamiento global, y que después han entregado a la Mesa del Parlamento regional. De esta forma, la defensa del medio ambiente y de su futuro ha sido el mensaje más repetido entre los escolares, coincidiendo en su capacidad para “cambiar el mundo”.

Desde el Colegio 'Cristóbal Valera' de Albacete, Daniela y José Juan han sido los primeros en intervenir, alertando sobre el “grave problema” que sufre el planeta y más concretamente sobre los efectos de la sequía en España. “El planeta no puedo hablar, pero no hace falta para saber que algo no anda bien. No hay tiempo que perder, pongámonos manos a la obra porque no es cosa de otros. Somos niños pero somos inteligentes y somos capaces de cambiar el mundo”, ha subrayado José Juan, mostrando el compromiso suyo y de sus compañeros para poner en marcha las medidas necesarias y trasladar a sus padres y profesores que “si cuidan el medio ambiente, nos cuidan a nosotros”.

Daniela, por su parte, ha manifestado su deseo de vivir “en un mundo feliz”, pero que eso no será posible “sin respirar aire puro y beber agua cristalina”. De esta forma, ha recogido las palabras de Unicef sobre “conocimiento, compromiso y acción” para llamar a la protección de la biosfera. Ha recordado que “el clima no cambia solo”, lo está haciendo la humanidad, y con ello también está afectando al reino animal y a la vegetación. “Necesitamos un compromiso para corregir todo que se haya hecho mal y para que en el futuro demos ejemplo a los demás”.

Cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, ducharnos en vez de bañarnos, separar los residuos, cuidar las plantas, utilizar folios reciclados por ambas caras, cuidar los libros de texto para evitar la tala masiva de árboles, utilizar los autobuses urbanos y la bici, aprovechar la luz natural para hacer los deberes y reciclar las pilas son algunos de los consejos que ha aportado esta estudiante.

Enrique y Laura, del Colegio 'Gerardo Martínez' de Socuéllamos (Ciudad Real) se han centrado en las causas y efectos de las acciones del ser humano en el medio ambiente y han apelado a la necesidad de llegar a acuerdos entre todos. Han puesto el ejemplo de su centro escolar, que ha programado actividades durante todo el año, desde la plantación de árboles hasta el análisis de los efectos de la sequía en la agricultura. “Tenemos ganas de trabajar por ello y tenemos la esperanza de que todo esto cambie y mejore, para que las generaciones futuras tengan un planeta mejor para vivir”.

Los derechos de los niños han sido el tema central de Clara, Paola e Inés, del Colegio 'Gloria Fuertes' de Tarancón (Cuenca). Han resaltado así que uno de los derechos más importantes es el de “vivir en un planeta habitable, la casa de las generaciones futuras”. Y para que eso pueda hacerse realidad, el calentamiento global no debe abordarse como un “asunto lejano” sino como un “problema real que nos afecta directamente”. Al igual que sus compañeros de otros centros escolares, han mostrado su compromiso para aportar su “granito de arena” y corregir el cambio climático mediante el reciclado y el cuidado del medio ambiente. “Puede parecer poco, pero si sumamos muchos pocos, el resultado será enorme”.

Uno de los proyectos puestos en práctica con este objetivo ha sido el mostrado por Lorena y Daniel, del Colegio 'La Paloma' de Azuqueca de Henares (Guadalajara): su iniciativa ‘OxigenArte’ consiste en varios murales que se han expuesto en este centro escolar y que reflejan las principales preocupaciones de la sociedad. Así, las ilustraciones apelan a la convivencia, a la unidad, al respeto y al amor. También incorpora una ruleta ecológica con las acciones que se pueden realizar para mejorar el planeta. Abogan asimismo por un turismo saludable y contra la polución, el ruido y las centrales nucleares.

Finalmente, desde el Colegio 'Rafael Morales' de Talavera de la Reina, Pablo y Carmen han explicado que en este centro ya se utilizan contenedores de reciclaje y se han llevado a cabo campañas para los más necesitados. Además, han puesto en marcha el proyecto ‘El clima lo está pidiendo. Pongamos en marcha el cambio’ en tres grupos basados en las tres ‘erres’ contra el calentamiento global: reducir, reciclar y reutilizar.

Antes de la intervención de los niños, el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, ha hecho un llamamiento a la lucha contra el cambio climático, “algo que compromete a todos", pues, a su juicio, "el tiempo para solucionarlo se está agotando", ya que "el tiempo no se vuelve loco, lo vuelven loco los humanos". Ha dado a conocer que el año 2017 ha sido, junto a 2016 y 2015, uno de los "tres años más calurosos de la historia". "Entre todos debemos repensar como podemos hacer un mundo mejor". El cambio climático es algo "que debe hacer reflexionar a todos", al tiempo que ha añadido que en la ciudad de Toledo está la "triste realidad del río Tajo" por los efectos del cambio climático y los trasvases, por lo que ha reivindicado un "pacto nacional del agua", al que Castilla-La Mancha "se uniría".

Por su parte, la presidenta de Unicef en Castilla-La Mancha, Asunción Díaz del Río, ha manifestado que hoy es un día especial, una jornada de "fiesta para celebrar aquello que hemos conseguido", a pesar de todo lo que queda por reivindicar un día como hoy. Ha reivindicado un pacto nacional por la infancia y ha añadido que un 42,8% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza o exclusión social, algo "gravísimo".

Ha cerrado el acto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha dicho que hay que "fomentar la fraternidad de los niños del mundo", sin ningún tipo de "discriminación" y ha afirmado que "los gobiernos deben pensar en el bienestar de los niños", desarrollando "acciones para prevenir la pobreza". La consejera ha indicado que el Gobierno regional trabaja en esa prevención con planes como el de la pobreza energética, los derechos de los niños con discapacidad, el derecho a la salud, el plan para evitar que la pobreza se herede de padres a hijos o el proyecto 'Tú cuentas' contra el acoso y el ciberacoso.