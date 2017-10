Las obras del Hospital de Albacete, sin inversión en los presupuestos regionales de 2018

En los presupuestos de la Junta para 2018 no hay una partida destinada para las obras del Hospital de Albacete. Al menos no se incluye en el Anexo de Inversiones y Nuevas Contrataciones del proyecto de Ley de los presupuestos algo que, según han asegurado fuentes de la Junta a Radio Albacete, aunque no figure en dicho proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page puede llevar a cabo mediante una petición de crédito o una figura similar.

Las obras de esta segunda fase, que supondrán la renovación del 75 por ciento del edificio actual, requieren de una inversión estimada de 80 millones de euros, ya que además conllevan la construcción de otro nuevo que “duplica” el espacio actual con lo que se “quedaría un Hospital nuevo, acorde a las necesidades de una ciudad como Albacete”, según avanzaba el consejero de Sanidad durante una visita que realizaba el pasado 9 de junio junto con el presidente Emiliano García Page para ver in situ el desarrollo de las obras de la primera fase.

La única partida referente a esta infraestructura sanitaria, la principal en la provincia de Albacete, son los 639.000 euros destinados la redacción del proyecto y la dirección facultativa. Así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Albacete durante la presentación de las inversiones en la provincia contempladas en el borrador de los presupuestos que tiene que pasar todavía por las Cortes para ser ratificados.

Inversiones previstas para Albacete capital en los prespuestos de 2018.

Las obras llegan al pleno Municipal

Sin una partida para estas obras, el Pleno del Ayuntamiento de la capital ha aprobado una moción, con el voto en contra del Grupo Socialista, para pedir a la Junta que agilice los trabajos para tener cuanto antes el hospital que necesita la capital. La moción, propuesta por Ciudadanos, ha recibido críticas por los socialistas y Ganemos Albacete porque en el desarrollo se obviaba la paralización de las obras por parte del Gobierno de Cospedal.

Pese a ello, tanto Ciudadanos, Ganemos como el PP han señalado que el Gobierno Regional lleva años de anuncios "grandilocuentes" pero ya pasada la mitad de la legislatura se ha finalizado, sólo en parte, la primera fase de las obras que comprendían el acceso al Hospital, la apertura de la pasarela que conecta con la Facultad de Medicina y la apertura del parking ( ésto último no se ha llegado a hacer).

El argumento de los socialistas en este pleno ha sido el elevado costo que ha supuesto el pago de indemnizaciones a las empresas adjudicatarias de las obras que paralizó Cospedal, lo que ha llevado el retraso de su ejecución. Un argumento al que la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Albacete, Carmen Picazo, ha contestado: "¿es que acaso no se sabía?".

Finalmente y con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Albacete solicitará al Gobierno de Castilla-La Mancha que agilice las obras que, de momento, no tienen presupesto para el próximo año.