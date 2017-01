IU espera reunirse con Podemos en febrero para hablar del Estatuto de Autonomía

Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha pedido, coincidiendo con el comienzo del nuevo año, iniciar el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía regional y la Ley Electoral. José María Fernández, responsable de Acción Política de IU Castilla-La Mancha ha dicho que su formación “exige estar en el debate político regional” ya que, explicaba, “somos un partido con suficiente masa social como para estar en los debates. Somos la tercera fuerza política en representación institucional”.

Fernández ha expresado el “temor” de la formación de que con el Estatuto de Autonomía ocurran “dos cosas”. Por un lado que “no pase nada” y que no haya ningún cambio “porque no conviene” y por otro, que no se debata con todos los agentes políticos que “tienen cosas que aportar”. A esos temores se suma un tercero: que la reforma de la Ley Electoral para cambiar el número de diputados en las Cortes regionales no llegue a debatirse “para que los votos de las personas tengan de verdad su representación” en el Parlamento.

IU Castilla-La Mancha propone que el Estatuto de Autonomía recoja, de forma clara, la protección de los servicios públicos esenciales ante la que, denuncian, progresiva externalización en la Sanidad o la Educación. “Proponemos una defensa a ultranza de los servicios públicos esenciales” que se garanticen a través de leyes frente a una forma de hacer hasta ahora en la que los derechos solo se reconocen de forma “nominativa”.

“Tenemos la sensación de que sí Castilla-La Mancha no reconoce en el Estatuto los suministros esenciales, la sanidad o el reconocimiento de la dependencia nos vamos a encontrar con ciudadanos empobrecidos que no puedan acceder a esos servicios”.

Y es que, recuerda, no basta con la “parcialidad” que se ofrece a través de los presupuestos regionales anuales. “No es de recibo, la garantía no debe ser solo a través de decretos anuales, deben estar en el articulado del propio Estatuto de Autonomía”. La formación lamenta, por otro lado que el río Tajo “no esté en el centro del debate del Estatuto de Autonomía”.

Reunión con Podemos en febrero

Por parte, el coordinador regional de IU, José Ramón Crespo, ha anunciado que su formación ha solicitado una reunión con Podemos Castilla-La Mancha para hablar, entre otras cosas, sobre las reformas del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral regional. “Ellos están ahora en un debate interno en su organización y entendemos perfectamente que le dediquen tiempo a conformar las nuevas direcciones y propuestas políticas”. En todo caso, esperan que la reunión pueda producirse a finales de febrero.