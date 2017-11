Iniciativa para recuperar 200.000 hectáreas de montes comunales en Cuenca y Guadalajara

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado la iniciativa 'montes de socios', cuyo objetivo es recuperar el rastro de la propiedad sobre 200.000 hectáreas de montes comunales en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Las escrituras originales datan del siglo XIX y están en manos de muchos propietarios que, en muchos casos, se encuentran perdidos. Para unirlos, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha publicado una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 400.000 euros, para las juntas gestoras de estos montes, que se creen con la finalidad de actualizar la propiedad y hacer aprovechamientos del monte en común.

El consejero ha indicado que "la mayor parte de los propietarios ya no vive en los pueblos, con lo que la iniciativa permitiría recuperar ese vínculo y generar empleo para aquellos que sí viven hoy en los pueblos, a través de los aprovechamientos". Ha concretado que los propietarios no saben que son dueños de las parcelas y el monte no se aprovecha", por lo que el Gobierno de Emiliano García-Page pretende "recuperar esa propiedad y empezar a aprovechar el monte".

En este sentido, Martínez Arroyo ha aseverado que es "uno de los proyectos más bonitos" de la Consejería. Con esta iniciativa, por un lado, "los propietarios que viven en la ciudad, en el medio urbano se les va a traer otra vez a sus orígenes, al medio rural"; y por otro lado, "las personas que van a trabajar en los montes de todos, van a ser los que realmente están viviendo en nuestros pueblos, haciendo verdadera política de desarrollo rural", ha señalado el consejero.

Acompañado del alcalde de Cogolludo, Alfonso Fraguas, el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero y el director provincial de Agricultura en Guadalajara, Santos López, el consejero ha asegurado que "hay centenares, incluso miles de propietarios". Ha explicado que esto se debe, fundamentalmente, a que "estos montes se crearon, principalmente, a raíz de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, con lo cual han pasado muchas generaciones que han ido heredando y se ha ido troceando la herencia", por lo que, en esos momentos, los propietarios no saben ni siquiera de qué trozo del monte disponen.

La noticia la daba ante casi un centenar de propietarios de toda la provincia de Guadalajara que se han dado cita en el Ayuntamiento de Cogolludo, convocados por el consejero a través de los ayuntamientos para conocer qué trámites tienen que seguir para unirse en juntas gestoras que recuperen el patrimonio natural de todos en los montes comunales. En la provincia de Guadalajara hay tres juntas pero el Gobierno regional quiere que aumenten, tal y como ha declarado el consejero, para facilitar el trabajo y poder aprovechar los montes, contribuyendo a la redistribución de la riqueza en el medio rural.

Reunión, hoy, en Cogolludo (Guadalajara)

Los regadíos Cogolludo

El consejero se ha referido también a los regadíos del municipio de Cogolludo para decir que es un proyecto que "vamos a acabar" y en el que "estamos trabajando con los regantes". Tras lamentar el abandono de esta infraestructura durante los cuatro años del Gobierno anterior "que se olvidó de los regantes de Cogolludo y de los alrededores", el consejero ha indicado que de la reunión que mantuvo la semana pasada con la ministra de Agricultura salió el compromiso de "resolver el tema de la concesión de agua, que es absolutamente prioritario".

Por último, ha explicado que ese trámite está ahora mismo en manos de la Abogacía del Estado y, tal y como se concretó en la reunión, "es cuestión de semanas que esté resuelta". Mientras tanto, el Gobierno regional continúa trabajando en las expropiaciones de terrenos y en el arreglo de las infraestructuras necesarias "para que los regantes puedan utilizar esa agua", ha finalizado.