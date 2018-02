Vecinas del edificio desalojado de Guadalajara critican la "falta de información" en su situación

Un grupo de inquilinas de las viviendas desalojadas de la calle Laguna Colmada 1 de Guadalajara han mostrado este domingo su malestar ante la falta de información y transparencia sobre la situación del bloque tras el desalojo, así como sobre las posibles opciones barajadas durante este tiempo, y exigen que toda la información al respecto se les dé por escrito.

Este grupo de mujeres han aprovechado que este domingo una de ellas, con dos menores, tenía que abandonar el hotel en el que se encontraba, para hacer pública también su incertidumbre sobre las soluciones habitacionales ofrecidas desde la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) mientras duran las obras.

Nuria Olea, inquilina de Laguna Colmada 1, ha señalado que, en su caso, las soluciones temporales que le ofrecen no son compatibles con su vida laboral ni su seguridad porque sus opciones son residir en un pueblo cuyos horarios de transporte no coinciden con su jornada de trabajo o ir a otra residencia al lado de un club de alterne.

Las inquilinas tampoco saben aún el estado de las viviendas ni los plazos que se manejan para volver a ella y, aunque han tenido reuniones individuales con los trabajadores sociales, aseguran que les falta información. "Nos encontramos informaciones poco precisas o contradictorias", afirma Olea, por lo que ha solicitado una mayor transparencia y una reunión en la que se les informe de manera concreta sobre el estado del bloque y los plazos para el futuro realojo, al menos de forma estimada, y las condiciones del mismo.

Angélica es otro caso de las inquilinas preocupadas sobre cual va a ser su futuro. Se buscó un alquiler porque su casa se encontraba frente a la escalera principal en la que al parecer está el origen del problema, y no sabe aún por qué tiene que pagar un alquiler y además también el de la vivienda desalojada.

Una vecina, desalojada del hotel

En relación a la situación de Nasima, con dos hijas menores y extranjera, desde este mismo domingo tiene que abandonar el hotel en el que estaba. Ha recibido 3.000 euros de ayuda y asegura que no sabe qué va a hacer porque no encuentra una vivienda en la que quedarse con sus pequeñas porque aunque ahora esta trabajando, dice que no le alquilan una vivienda por no tener una nómina de más de 1.500 euros.

Nasima estaba en una casa de un familiar en estas viviendas sociales, al parecer de manera irregular, pero el problema ahora es que debe dejar el hotel y no sabe donde ir porque los 3.000 euros de ayuda no le darían para pagar este nada más que un tiempo.

Según sus propias palabras, ella no se opone a pagar alquiler pero asegura que no encuentra piso y se pregunta qué va a hacer con dos niñas menores. "Llamo a través de agencias y me dicen que tengo que tener una nómina mayor de 1500 y ser fija", ha insistido.

GICAMAN asegura que dará información individualizada

El presidente de GICAMAN, Javier Barrado, ha avanzado que, a lo largo de esta próxima semana, esta empresa se volverá a interesar "de forma individualizada" por la situación de cada una de las familias que tuvieron que ser desalojadas del bloque de edificios de la calle Laguna Colmada, número 1, para "conocer su circunstancia actual".

GICAMAN también ha informado que actualmente se sigue avanzando en la realización de un diagnóstico integral del edificio para localizar las posibles patologías en su estructura y proceder a marcar la hoja de ruta en su rehabilitación. Estos trabajos están siendo realizados por una empresa especializada en esta materia.

Igualmente, una vez que se tenga este diagnóstico, las familias adjudicatarias serán las primeras en conocer el resultado, así como los trabajos y plazos que se establezcan en base a éste para la adecuación del inmueble. Finalmente, Barrado ha negado que exista "ningún caso de desahucio" en las viviendas, ya que la vecina que ha tenido que abandonar el hotel en el que estaba alojada durante este domingo "se encontraba habitando la vivienda en situación irregular, al no haber seguido el procedimiento habitual para la obtención de una vivienda pública en régimen de alquiler a través de la lista de demandantes de donde se extraen los potenciales adjudicatarios".