La Junta insta al Gobierno de Rajoy a firmar la prórroga del Plan Estatal de Vivienda

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y Castilla-La Mancha para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016. “El Estado no optó por sacar un nuevo Plan sino por hacer una prórroga del anterior, algo que todavía que no se ha llevado a cabo porque no se ha firmado dicha prórroga con ninguna comunidad autónoma” explica la consejera de Fomento, Agustina García.

"Ponemos sobre la mesa todos los pasos administrativos que están en nuestra competencia, todos los pasos necesarios que tenemos que hacer como región para solicitar esa prórroga", ha asegurado la consejera de Fomento. “Ahora solo cabe esperar a que el Gobierno nacional ponga fecha a esa firma de convenio y lo haga cuanto antes". Una prórroga que afecta a varias líneas, explica García, como al alquiler, rehabilitación de edificios, al programa de fomento de renovación urbana y al programa de apoyo a la implantación de informes de evaluación de edificios.

Según explica la consejera, una vez firmado este convenio la inversión en ayudas a la vivienda alcanzará en Castilla-La Mancha los 13,8 millones de euros, de los cuales 4,1 corresponden al Gobierno autonómico y 9,7 al Ministerio de Fomento. Esta prórroga, apunta García es muy necesaria para comunidades como Castilla-La Mancha porque en años anteriores ha dado resultado muy positivos. “No solo la gente demandó ayudas de alquiler o rehabilitación de edificios sino demandó todas las líneas que están dentro de ese Plan de Vivienda”.

De hecho la consejera ha dado a conocer, para demostrar que es necesaria esa prórroga, que hay más de 11.000 solicitudes de ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha, aunque el Ejecutivo solo puede resolver 3.000 con sus propios fondos, por lo que necesita la inversión del Gobierno central.

Por otra parte el Consejo del Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas a la rehabilitación edificatoria. “Una ayuda que sale con fondos propios porque el Gobierno regional no quería esperar más". En total serán 2,8 millones de fondos propios para estas ayudas, en dos líneas, una línea dotada de 700.000 euros que va a ir destinada a zonas privativas de viviendas y edificios de una sola vivienda y 2,1 millones destinados para zonas residenciales, conocidas como comunidad de propietarios.

Ambas líneas, asegura la consejera, tienen que cumplir tres requisitos: estar finalizados antes de 1981, que al menos el 70% de la superficie construida se dedique de forma residencial a vivienda y que al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de los propietarios.

Agustina García ha destacado también el carácter social de esta línea de ayudas. “Aquellas viviendas que estén habilitadas por alguna persona con discapacidad o mayores de 65, siempre que las actuaciones vayan dirigidas a mejorar la accesibilidad, también tendrán cabida en este tipo de ayudas”, señala García. “También las viviendas que presenten graves daños o presenten problemas estructurales, y aunque no cumplan con los requisitos, podrán optar a ellas”.

"Durante la actual legislatura se han destinado más de 11 millones de euros para la rehabilitación de un total de 7.162 viviendas. En 2014, el anterior ejecutivo destino 40.730 euros para 26 inmuebles”, ha apuntado la consejera de Fomento.