Latre: “No ha habido ningún pacto con la diputada Yolanda Ramírez y no considero que sea una tránsfuga”

José Manuel Latre Rebled (Caspe, 1958), presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Sigüenza, llegó al primer escalafón de la institución provincial después de que Ciudadanos impusiera la cabeza de su antecesora, Ana Guarinos. El PP necesitaba el apoyo de Yolanda Ramírez, entonces única diputada provincial de la formación naranja en la Diputación alcarreña. Ramírez dejó de militar en Ciudadanos pero no renunció al acta, lo que dio pie a una denuncia por transfuguismo interpuesta por el PSOE. La denuncia ha sido tumbada por la Justicia recientemente y Latre mantiene que su la ex representante del partido de Albert Rivera “no es una tránsfuga”.

En todo caso, el dirigente del PP prefiere dirigir la mirada a otros asuntos de temática provincial. Durante una entrevista concedida a eldiarioclm.es en su despacho del histórico Palacio de la Plaza de Moreno en la capital alcarreña, defiende el papel de las diputaciones en los pueblos pequeños, hace hincapié en el reto de la despoblación y en la necesidad de impulsar el turismo para superar el tópico de Guadalajara como “desconocida”. Evita pronunciarse con claridad a favor del fin del trasvase del Tajo y, con respecto a los planes de su gabinete en este último tramo de legislatura destaca el desarrollo del Plan de Empleo, culminar el Plan de Carreteras o la creación del Museo de Cela.

¿Cuál es el principal reto que se fija como presidente de la Diputación para el fin de legislatura? El reto más importante en la provincia de Guadalajara es atender las necesidades de los pueblos y, en concreto abordar el tema de la despoblación. Se trata de mantener y potenciar la población en aquellas comarcas de la provincia afectadas como son el Señorío de Molina, la Sierra o la Alcarria. Es un problema difícil que debe afrontarse contando con todas las administraciones que tienen competencias y aplicando un conjunto de medidas que aseguren buenas comunicaciones, coberturas y servicios básicos de educación y asistencia en el medio rural. En muchas ocasiones, estas zonas se han convertido en centros de servicios para las personas que van a trabajar allí cada día, pero que, al acabar su jornada, regresan a sus lugares de residencia. En este sentido, también es preciso cambiar la mentalidad de los pueblos y transmitir la idea a aquellas personas de que pueden ser lugares de oportunidades en los que las comunicaciones han mejorado.

¿Qué se puede hacer desde la institución provincial para afrontar la despoblación? Estamos trabajando en ello y podemos hacer más. A lo largo de esta legislatura hemos culminado el Plan provincial de Carreteras, incorporando otras zonas que se habían quedado fuera del plan. Además hemos potenciado la formación y el empleo, porque es preciso que los trabajadores de las empresas que decidan asentarse en la provincia estén formados. Esta institución ha promovido un Plan de Empleo propio en este período. Después de haber acabado con el estudio de diagnóstico que nos permite conocer cuáles son las necesidades en cada zona, la idea es ponerlo en marcha durante el ejercicio 2018 y dotarlo con un presupuesto. El Plan de empleo de la Junta, que se desarrolla en la región por segundo año, y en el que ha colaborado de forma relevante la Diputación y los Ayuntamientos es otra herramienta para crear trabajo en las poblaciones rurales.

Guadalajara es una provincia con un desarrollo asimétrico. La capital y el Corredor crecen en población y en oportunidades laborales mientras el resto de comarcas pierden población. ¿Cómo se puede corregir este desequilibrio?

La despoblación tiene su origen en los años 60, pero no se ha popularizado el término y debatido sobre él hasta hace cinco años. Antes parecía que no existía y los censos de población seguían descendiendo. Es complicado reequilibrar la población en Guadalajara, pero hay que seguir trabajando con el objetivo de convencer a la gente de que en los pueblos se puede vivir con igual calidad que en las ciudades. Mejorar las redes de comunicación y la conexión a Internet es clave.

¿Qué papel ocupa el turismo en una provincia como Guadalajara y cuál va a ser la oferta de Diputación en Fitur?

El turismo es importante para nuestra provincia y crea riqueza. Guadalajara se ha considerado desde hace tiempo como una provincia desconocida. Es hora de cambiar ese estereotipo, porque realmente lo que ha ocurrido es que no hemos sabido venderla bien. El cambio sustancial es que ahora la promoción turística de la provincia se realiza unida, como una marca con un hilo conductor y no dando a conocer cada población individualmente como se hacía antes. En este sentido, la promoción del Viaje a la Alcarria como producto ha sido un acierto reconocido por el turista. En 2017, el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG) recibió un 20% más de visitantes que en 2016. Además, el turismo ligado a la gastronomía está en auge y debemos aprovecharlo. Hemos avanzado en la oferta y trato al cliente en los restaurantes y prueba de ello es que la provincia ya cuenta con la primera Estrella Michelín, gracias al buen trabajo de los hermanos Pérez en El Doncel de Sigüenza. En cuanto a Fitur, en esta edición vamos a centrar la promoción de la provincia en dos bloques. Un primer apartado llamado Literatura y Vida con el que presentaremos a la provincia en su conjunto, a través de vídeos e imágenes en torno al Viaje a la Alcarria, el Río que Nos Lleva de José Luis Sampedro, ambientado en el Alto Tajo y el Cantar del Mío Cid. Por otro lado se encuentra la difusión de los festivales temáticos que celebramos en Guadalajara como el Festival de Hita, el Medieval de Sigüenza y la Feria Medieval de Tendilla; la Lavanda de Brihuega o el Festival Ducal de Pastrana, entre otros.

¿Cuáles son los planes para aprovechar a Camilo José Cela como reclamo turístico y cultural?

Aprobamos en el Pleno una iniciativa para crear un Museo de Cela, a través de un convenio firmado con el hijo del escritor, Camilo Cela Conde y con la Xunta de Galicia. El Museo se formará con los fondos documentales cedidos por la Fundación Cela de Baleares y podría ubicarse en el Castillo de Torija, pero también plantearse como una exposición itinerante por diferentes centros culturales y poblaciones de la Alcarria. La idea es que comience a funcionar durante esta legislatura. La Diputación ha editado además una guía del Viaje a la Alcarria y ha señalizado turísticamente los 22 municipios que integran la ruta.

Desde el PP presumen de presentar un balance saneado de las cuentas. ¿No se ha incurrido en una cierta parálisis institucional en aras de corregir la deuda?

No lo creo. Respeto las críticas de otros partidos, pero, al mismo tiempo que se reducía el endeudamiento, la inversión no ha variado ni se ha desatendido a los municipios. Haber alcanzado la deuda cero no significa que no vayamos a hacer nada más. En ocasiones apuestas por proyectos que, después por determinadas circunstancias, no puedes completar, aunque no quiere decir que los abandones. El tema de los recursos hídricos es uno de los más preocupantes en la provincia. La Diputación abastece a los pueblos incluso en invierno por averías o por el nivel que tienen los embalses, derivado de la sequía. Tenemos que sensibilizar a la población de que el agua es limitada. Por otro lado, vamos a incrementar las ayudas al pequeño comercio. A parte de continuar con el programa de formación para emprendedores ‘Dipuemplea Plus’, el proyecto de empleo ‘Impulsa Mujer’ ha funcionado bien y ha permitido tejer una red de mujeres cada vez mayor, que es fundamental para asentar población en el medio rural. Apoyar a nuestros municipios es la razón de ser de la Diputación de Guadalajara.

El Plan de Carreteras es una iniciativa impulsada por María Antonia Pérez León (PSOE) que usted ha continuado. ¿Cuáles son los objetivos actuales en materia de infraestructuras? El Plan de Carreteras se inició tarde y este equipo de Gobierno lo ha terminó en 2016. Falta la revisión de los precios y el mantenimiento de las vías, porque el contrato que se firmó establecía que si los precios variaban, las concesionarias podían reclamar una compensación. Con un presupuesto de 100 millones de euros, se ha actuado sobre 1.200 km de carreteras y continuamos proyectando nuevos accesos. Aumentar la inversión en obras hidráulicas y de eficiencia energética en los municipios son otros de los proyectos planteados. Además, con los Planes Provinciales, cada año las poblaciones seleccionan aquellas obras prioritarias que la Diputación financia de forma parcial.

¿Por qué no se han puesto de acuerdo con la Junta para ejecutar un plan de caminos rurales conjunto? No ha existido desacuerdo. Ha habido comunicación con la Junta, pero las necesidades actuales en Guadalajara son otras. Hemos de rematar el Plan de Carreteras y el Plan de Empleo. Además, la situación económica, a la espera de aprobar el presupuesto, no es la propicia para dedicar otros 4,5 millones de euros al arreglo de caminos. Guadalajara es la única provincia de la región que tiene un Plan de Caminos rurales propio, funciona bien y con él se cubre la conservación de estas vías, mediante el trabajo que se da a empresas de la provincia. En 2018 dedicaremos más de 1 millón de euros.

El portavoz del PSOE asegura que "la Diputación se ha encerrado en sí misma y ha dejado de ser un instrumento útil para el desarrollo de nuestros pueblos” por la falta de ayuda a los pequeños municipios. ¿Qué opina?

Es su opinión, pero no estoy de acuerdo. Apoyamos a todos los pueblos que lo precisan e incluso el nivel de inversión ha sido mayor durante este periodo. Siempre mantengo que un alcalde que no pide, no es buen alcalde. Lo que ocurre es que ha habido épocas de gasto excesivo en esta Diputación, no se han gestionado los recursos en aquello necesario y el endeudamiento era elevado. Estamos obligados a cumplir con unas normas estrictas de techo de gasto, que espero se vayan flexibilizando para que podamos proseguir con el desarrollo de nuestros poblaciones.

¿Por qué decidió apoyarse para gobernar la Diputación en Yolanda Ramírez, diputada provincial que abandonó Ciudadanos y decidió no entregar el acta?

Mi mandato arranca mediante un acuerdo entre varios partidos y Ciudadanos decidió abstenerse para que saliera la lista más votada. Hace un año, la diputada Ramírez decidió abandonar su partido por discrepancias internas. Se trató de una decisión personal, pero no ha habido ningún pacto con ella. Es una diputada más con la que busco consensos como lo hago con otros partidos. El problema es que este asunto se ha judicializado y parece que la justicia ha determinado que ni la Diputación ni Ramírez cometimos ninguna ilegalidad.

Aunque la Justicia haya dictaminado que Ramírez no hizo nada ilegal dejando Ciudadanos y siguiendo como diputada con sueldo, ¿le parece una conducta ética? ¿considera que la ex diputada de Ciudadanos es una tránsfuga?

No creo que esta diputada haya faltado a la ética y no comparto la visión de que Ramírez sea una tránsfuga. Ella se presentó por un partido con el que pasado el tiempo no se identificaba en sus planteamientos y tomó la decisión de dejar Ciudadanos. Sin embargo me consta que desea seguir en política trabajando por la provincia y haciendo de puente con otras formaciones políticas. Se le ha cuestionado mucho y en algunos Plenos no se le ha tratado debidamente.

¿El presidente de la Diputación exige el fin del trasvase del Tajo?

Desde la Diputación somos sensibles con este problema, estamos en contacto y apoyamos a los pueblos ribereños. Pido que, cuando se tomen decisiones se tenga en consideración la realidad extrema que sufren los pantanos de la provincia y las necesidades de la gente. Considero que la solución llegará, a través de un pacto consensuado entre las distintas de comunidades autónomas implicadas, más allá de Guadalajara.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro de las diputaciones?

Cuando la Diputación no tenga capacidad para ayudar a los pueblos, habrá perdido su razón de ser. Pero, creo que, mientras existan poblaciones sin recursos ni potencial humano que dependen de la Diputación, son necesarias. Además estoy convencido de que si se realizara una consulta a los Ayuntamientos de Guadalajara, la mayoría votaría para que existiera. Eso sí, se deben gestionar adecuadamente y evitar la duplicidad de competencias con otras administraciones.