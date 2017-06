“Legalizar la gestación subrogada supondría reconocer que se puede disponer de los seres humanos”

Por esas casualidades de la vida justo cuando Ciudadanos ha registrado su Proposición de Ley para regular la gestación subrogada la Red Feminista debatía en Albacete sobre ella. Un debate que ha reproducido las posiciones contrarias que a día de hoy se dan en la calle y que enfrentan a feministas que chocan a la hora establecer la idoneidad o legalidad de alquilar el vientre. Para ello ha contado con la jurista Mar Esquembre, especializada en derecho constitucional y teoría feminista, que ha defendido una posición contraria.

¿Por qué no debe legislarse a favor de la gestación subrogada o vientres de alquiler?

Es una práctica que supone la utilización del cuerpo de las mujeres. Me parece que en la línea de Ciudadanos, que son eminentemente liberales en el sentido económico de la palabra, lo perciben como una enorme industria. Pero para ello necesita legalizarse, eliminar las cortapisas que hay. Con la excusa de la libertad y de unos supuestos derechos a ser padres, derechos que no existen, y bajo una aparente progresía, se pretende regular intereses económicos.

Hay argumentos que establecen paralelismos entre la gestación subrogada y la prostitución, ¿está de acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo. Los argumentos son los mismos. En cualquier caso se usa el cuerpo de las mujeres. Es más evidente en el caso de la reproducción porque gestar y parir sólo lo podemos hacer nosotras. Es el control, el aprovechamiento de nuestros cuerpos.

¿Cree que es una forma de violencia machista?

Totalmente. Así, sin paliativos. En el manifiesto No somos vasijas invitamos a que se deposite un embrión gestado en un laboratorio a que se deposite en una vasija y esperar a ver si en unos meses se ha convertido en bebé. Si eso no sucede es que el cuerpo de la mujer es el recipiente imprescindible y no somos recipientes.

Los defensores de la legalización de los vientres de alquiler hablan de la libertad de las mujeres a gestar hijos de otros...

¿Una mujer es libre de alquilar su vientre? No, porque eso supondría reconocer a la mujer como propietaria de una persona. Por más que ella la pueda gestar, ese ser humano, ese bebé, no es de su propiedad y por ello no puede disponer de ella como le plazca. Si se legaliza esta práctica, lo que supone es que estamos reconociendo la posibilidad de disponer de seres humanos. ¿Tenemos disposición de regalarlos? ¿Tenemos disposición de venderlos?

No se puede alegar la libertad de las mujeres para disponer de un ser humano que no les pertenece por más que lo hayan gestado. No tenemos esa libertad. Nosotras gestamos pero en el momento que parimos ya es un ser humano.

¿Existe una demanda real, una necesidad, de legislar sobre la gestación subrogada en España?

Una necesidad es que se ataje la violencia contra las mujeres porque llevamos una media de cinco asesinadas al mes. Una necesidad es atajar la pobreza en una sociedad en la que el 30 por ciento de los niños viven una situación de pobreza. Yo no he visto manifestaciones de mujeres reclamando gestar y ser madres para otros. ¿Cual es la urgencia? Vendrá dada por los intereses económicos porque hay una potente industria detrás de la gestación subrogada y lo que se persigue abrir las puertas al mercado.