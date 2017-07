Nueva edición del Festival de Cine de Calzada de Calatrava con más de 76 proyecciones

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) abre sus puertas este viernes, 14 de julio y se extenderá hasta el sábado 22 de julio con una amplia programación “que nadie debería perderse”. Este año se han presentado 722 obras, 120 largometrajes y 602 cortometrajes, el doble que en la edición pasada. “La gestión ha sido bastante compleja porque tenemos los mismos recursos humanos, técnicos y financieros para sacar el Festival adelante”, señala el Comité Organizador.

Una nueva cita en la que los largometrajes y cortometrajes, el cine infantil, las sesiones nocturnas de verano, los talleres y exposiciones cinematográficas y las ‘tapas de cine’ serán los verdaderos protagonistas en este municipio, “pueblo natal de nuestro Hijo Predilecto Pedro Almodóvar y razón principal para la creación de este certamen”, apunta el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, Carlos Espinosa.

Entre las novedades en esta edición se ha introducido en la sección de cortometrajes la animación y el documental, y se ha dado la posibilidad de que los realizadores de Castilla-La Mancha puedan presentar sus cortos. "Nos ha sorprendido gratamente porque además de los cortos que se han presentado, la calidad es muy alta”.

"Van a tener la oportunidad de ver grandes películas que están alejadas de los cánones comerciales, que no se van a ver en una sala comercial, que son películas para amantes del cine", apuntan desde el Festival.

De los 120 largometrajes que se han presentado se hizo una primera selección de diez, y de esos se seleccionaron los seis que van a la sección oficial. “Algunas de estas películas ya se han estrenado después de haberse presentado el Festival por lo que cumplen con las bases. Muchas de ellas, ya han recibido premios de otros festivales a los que se han presentado”, explica el Comité de Organización del Festival.

La sección de cortometrajes se ha dividido en: animación, documentales, ficción y una sección especial de cortos hechos en Castilla-La Mancha. En la sección de largometrajes solo se han presentado de ficción.

En el acto inaugural, que presentará la actriz Lucía Álvarez, se hará un homenaje al Cómic en el Cine, y un acto solidario a favor de la "Asociación de la A a la Z", que promueve proyectos educativos desarrollados en Senegal. Además la sensibilización contra la violencia de género protagonizará otro día. “El jueves, 20 de julio, proyectamos una película que se llama ‘Género’ y que abre el paso a la parte que le vamos a dedicar a sensibilizar contra la violencia”.

Además, en la sección no oficial ‘Hiparquía’ se proyectará la película ‘Bar Bahar’ de Maysaloun Hamoud y se ofrecerá una sesión de cortometrajes relacionados con la violencia de género. Después de cada pase habrá un cineforum con un invitado y tres invitadas: Cristina del Valle, Marie Laure Rodríguez, Estela De María y el director del Cortometraje ‘El qué Dirán’ Fernando Gregori Gual.

Cristina del Valle, además de cantante del grupo ‘Amistades Peligrosas’ es activista española reconocida en toda Europa y América Latina por su destacada labor contra la violencia de género. Marie Laure Rodríguez es fotoperiodista, comunicadora y emprendedora y presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas de España y Estela de María es cantante de copla y componente de la Plataforma 'Mujeres Artistas'.

A lo largo de estos días, se proyectarán los largometrajes y cortometrajes que han pasado a la fase final tras una "ardua y complicada" tarea de selección por parte del jurado, integrado por cinéfilos y profesionales "por excelencia".

De esta forma, los asistentes podrán disfrutar con los largometrajes de 'La decisión de Julia', de Norberto López Amado el 15 de julio; 'Bajo la Rosa', de Josué Ramos' el 16 de julio; 'Money', de Martín Rosete el 17 de julio; 'Marisa en los bosques', de Antonio Morales el 18 de julio; 'Smoking Club', de Alberto Utrera el 19 de julio; y 'Género', de Manuel Mira el 20 de julio.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, el 15 de julio se proyectarán 'Tarde de Pesca', de Hugo de la Riva; 'No es fácil ser Gorka Otxoa', de Teresa Bellón y César Calvillo; 'Horror Vacui', de Daniel Chamorro; 'Gamers', de Rodrigo Canet; 'Santa', de Ismael Olivares; 'Imsomnia', de Héctor Sanfer; 'Campeón', de Hugo de la Riva; 'Ladrones de vidas', de José Antonio Merchán; y 'A la hora de la siesta', de Leyre Paniagua.

Al día siguiente será el turno de 'A su imagen y semejanza', de Fher Ampuero; 'Avería', de Dany Campos; 'Bien mal á qui!?', de Daniel Jenny; 'Cenizo', de Jon Mikel Caballero; 'Como yo te amo', de Fernando García Ruiz; 'El abogado', de Ignacio F. Rodó; 'Hasta que llegó su hora', de Javier Silvestre; 'La lunática', de Eduardo del Olmo; 'La méthode Greenberry', de Bertheuil Baptiste; 'La culotte', de Laurent Firode; y 'Paquete a domicilio', de Francesc Cánovas.

La cita con los cortometrajes seleccionados continuará el 17 de julio con 'Tis', de Lesueur Chloe; 'The box', de Merve Cirisoglu; 'Decorado', de Alberto Vázquez; 'Down to the wire', de Juan Carlos Mostaza; 'Ethnophobia', de Joan Zhonga; 'Orbis', de Ángel Fernández; 'Made in Spain', de Coque Rioboó; 'Segundito', de Roberto Valle; 'Anormal', de Luis Galán; 'Sheroes', de Carlos Caro; 'Children of soil', de Uttarayan Sengupta; 'Marhaba-Hello', de Emilio Martí; y 'Mariama', de Mabel Lozano.

La Sección Oficial de Cortometrajes finalizará el 18 de julio con 'Le monde du petit monde', de Fabrice Brack; 'M.A.M.O.N. Monitor against mexicans over', de Alejandro Damiani; 'Orgullo nacional', de Víctor Ruiz; 'Oveja negra', de Juanma Liceras; 'Parque', de Mateo García; 'Squeezed', de Michel Gossens; 'Un gran día', de Manuel Juna; 'Unleavened bread', de Wilfried Mcance; 'Verde pistacho', de Paco Cavero; 'Videoclub', de Alam Raja; 'Juez y parte', de Borja Álvarez; 'Pros y contras', de J. Enrique Sánchez; y '7 camas', de Eduardo Escribano.

Las proyecciones de los largometrajes tendrán lugar en el Espacio Almodóvar-Centro Cultural Rafael Serrano, a partir de las 21.30 horas. Mientras, las diferentes categorías de cortometrajes --Hecho en Castilla La Mancha, Ficción, Animación y Documentales-- serán en el Parque Reina Sofía a las 23.30 horas.