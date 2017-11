Luis García Montero llama a "tomar el gobierno" para recuperar los derechos laborales

Con una población cada día más empobrecida, que no llega a fin de mes pese a tener un trabajo, y con un auge de la temporalidad que mes tras mes dibujan los datos del paro, el poeta Luis García Montero ha reivindicado la dignidad del trabajo en una jornada que bajo ese nombre han organizaco en sindicato Comisiones Obreras y la Universidad de Castilla-La Mancha. El poeta ha descrito el actual panorama laboral como una situación donde hay “desamparo” y donde no se ayuda al trabajador “para que se sienta seguro en su trabajo”. Y es que, además de la precariedad económica que se está instalando en los últimos años, García Montero ha señalado “la fragilidad de unos contratos laborales que son precarios” y que general vulnerabilidad a los trabajadores que se han quedado, tras dos reformas laborales contestadas por los sindicatos y la ciudadanía, “sin derechos que no pueden reivindicar”.

Ante un auditorio lleno García Montero aseguraba que ante la afirmación del Gobierno acerca de la creación de puestos de trabajo y “se falsifica la realidad” porque lejos de dignificar al ser humano, de ofrecerle salarios que le garanticen el poder llegar a fin de mes se crean “empleos basura que afecta directamente a la vida de la ciudadanía y también a la democracia”.

¿Cómo revertir la situación? “No debemos estar paralizados”, explica ante una situación, la laboral, que está en manos del Gobierno de España. Por ello dice que una solución es “tomar el gobierno, hacer posible una situación política en la que haya un Gobierno que piense más en las mayorías de la ciudadanía en vez beneficiar a las élites económicas”.

1 de cada 3 trabajadores no llega a fin de mes

A día de hoy un 30 por ciento de los trabajadores de la región no llegan a fin de mes, ya que la temporalidad y los bajos salarios no garantiza tener cubiertas todas las necesidades básicas de las personas. Son datos que ha dado el Secretario General de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de La Rosa, al inicio de esta jornada dirigida a los delegados sindicales y al público en general.

Más de 300 delegados sindicales han acudido a esta jornada que se enmarca dentro de los actos organizados en torno a la Jornada Mundial del Trabajo Decente (7 de octubre) y el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre). Además, tal y como ha asegurado la decana de la Facultad de Relaciones Laborales de la UCLM en Albacete, María José Romero, el acto ha servido también para “contextualizar una situación que viven miles de trabajadores y que se encontrarán nuestros estudiantes” cuando salgan en busca de un empleo.