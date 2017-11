Marta Maroto: “Volveremos a ser los jóvenes del cambio y el PP recuperará la Junta en 2019”

Tiene 29 años, es arquitecto técnico y lleva 15 vinculada al mundo de la política. Marta Maroto es la nueva presidenta de NNGG de Castilla-La Mancha, un cargo al que llega con gran experiencia ya que ha sido durante los últimos años, en concreto desde 2013, presidenta de NNGG de la provincia de Toledo, un puesto que todavía mantiene hasta que se celebren los Congresos provinciales. Pero además, es la vicesecretaria de Formación y Programas de NNGG de España.

“Empecé formando parte de NNGG en mi pueblo, Miguel Esteban (Toledo), siendo una más en el equipo. Mi padre ya formaba parte de la Junta local del PP y mi hermana también estaba metida en Nuevas Generaciones”, explica Marta Maroto. Desde entonces, aumentó su actividad tanto en NNGG de Toledo como en NNGG de Castilla-La Mancha, cuando Francisco Nuñez presentó su candidatura para liderar el proyecto de los jóvenes a nivel regional en 2008. “Me involucre mucho con él, le acompañé durante la campaña y cuando llegó el Congreso regional contó conmigo como secretaria de Industria y Energía”.

En 2009, Carolina Agudo fue nombrada presidenta de NNGG de la provincia de Toledo, y también quiso contar con Marta Maroto en su equipo como secretaria de Afiliación. Dos años más tarde, en enero de 2011, Maroto fue nombrada presidenta local de NNGG de Miguel Esteban. Desde entonces ha ido creciendo en el ámbito de la organización juvenil, hasta que en 2013 fue nombrada, en sustitución de Carolina Agudo, presidenta de NNGG de la provincia de Toledo.

Marta Maroto. FOTO: NNGG

“De alguna manera esta generación hizo posible el cambio en Castilla-La Mancha pero además tuve la suerte de que siendo la presidenta provincial fuimos los niños del Gobierno, los jóvenes que defendían al Ejecutivo que tanto nos había costado conseguir en Castilla-La Mancha”, explica Marta Maroto. Eso sí, la alegría le duró poco porque en 2015, Emiliano García-Page fue nombrado presidente de Castilla-La Mancha gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos que permitió su investidura.

“Por desgracia y por el pacto de perdedores, Cospedal no pudo hacerse con la presidencia de Castilla-La Mancha, y desde entonces vivimos más la política porque tenemos un objetivo muy claro y es volver a ser los jóvenes del cambio y trabajar para que dentro de 18 meses el PP vuelva a estar en la Junta de Comunidades”.

FOT NNGG

Asegura que no mantiene relación con Nacho Hernando, secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla-La Mancha, reelegido también en su cargo. “No tengo el placer de conocerle, por desgracia, aunque los dos somos jóvenes, él está en el Gobierno y yo estoy dedicada a mi organización juvenil, por lo tanto no he tenido la oportunidad de trabajar con él, ni siquiera de poder saludarle en un acto”.

A la hora de hacer autocrítica o explicar en qué tiene que mejorar el PP para poder ganar las próximas elecciones, Marta Maroto lo tiene claro. “Lo que ha perjudicado al PP en todos los niveles han sido los partidos que venían de salvatierras y al final se han quedado fuera de la representación y gracias al Gobierno del PP en 2019 se volverá a recuperar la credibilidad”.

Aunque para Marta Maroto NNGG es una forma de vida, realmente quiere trabajar como arquitecto técnico, lo que ha estudiado, aunque siempre estará a disposición del Partido Popular. “Estoy al servicio del partido y siempre defenderé el proyecto del PP porque es en el que creo y el partido que defiende mis valores”.