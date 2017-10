Maroto: “Tratar de escapar es el peor de los finales del fallido episodio secesionista”

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, se ha referido al viaje que el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, ha realizado a Bélgica con parte de su exgobierno, y ha asegurado que ha supuesto el “máximo asombro” hasta entre los propios independentistas. “Salir corriendo por la puerta de atrás y huir a Bélgica, para tratar de escapar de la Justicia, es sin duda, el peor de los finales que podía escribirse en este fallido episodio secesionista”, ha asegurado Maroto.

Eso sí, ha reiterado que los catalanes pueden confiar en el “valor seguro” que supone el PP para garantizar “la convivencia en las calles, para recuperar la confianza en las empresas y para llevar a cabo, desde la experiencia de Gobierno, los cambios que Catalunya necesita”. Según ha apuntado desde Toledo, el "cambio necesario" pasa por el PP a nivel nacional, ya que se trata de "la referencia máxima de un proyecto de seguridad que es lo que buscan los catalanes".

“Si hay una seña de identidad por la que el PP es reconocido dentro de España y fuera es por su solvencia en materia económica. Las empresas necesitan un valor seguro como el PP, no se trata solo de nombres, sino de un equipo y una garantía”, ha señalado el vicesecretario de Sectorial del PP. Es más, asegura que si en algo ha acertado Mariano Rajoy, no solo han sido en las medidas y en el momento, sino también en su discurso de la unidad. “Lo que hay que hacer es sumar entre otros, porque a unidad política no nos gana nadie”.

El dirigente 'popular' ha aseverado que Puigdemont está "desmontando varios mitos" del independentismo, toda vez que se había erigido como "el líder que es capaz de darlo todo por el pueblo" y ahora "sale corriendo de Catalunya" y se rodea del abogado que durante años ha defendido a varios etarras detenidos en Bélgica para tratar de evitar su extradición a España.

También ha considerado que es "llamativo" que "el mismo dirigente secesionista que está pidiendo amparo y asilo político" parece que "se va a presentar democráticamente a unas elecciones". "Puigdemont suena ya a muy viejo, a pasado, a un pasado que conviene olvidar. Ahora toca escribir una página de futuro entre diferentes pero con legalidad y con garantías", ha finalizado.