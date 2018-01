Nueva petición desde Murcia para que haya un trasvase Júcar-Segura

Las dificultades actuales en la seca cabecera del Tajo, ahora blindada con el mínimo de los 400 hectómetros cúbicos no trasvasables, han llevado al Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería a plantear que se pueda enviar agua desde el pantano de Alarcón, en la cuenca del Júcar. Piden un riego de socorro de 60 hectómetros tal y como ya lo hicieron meses atrás, concretamente el pasado mes de julio, los regantes del que se abastecen del agua del trasvase Tajo-Segura, que quieren aprovechar un caudal que, según ellos, no está asignado.

Ante esta nueva petición que llega ahora, recién comenzado el 2018, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha considerado que “la posibilidad de trasvasar agua del Júcar al Segura no haría sino incrementar el déficit existente en el sistema del primero, que es de 195 hectómetros cúbicos al año”. En estos términos, ha recordado que este río soporta tres trasvases internos (Palancia, Turia y Vinalopó-Alicantí), así como otro más del sistema Vinalopó-Alicantí que el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) cifra en 70 hectómetros cúbicos al año.

En este sentido, la consejera ha dicho que “es descabellado pensar que la Demarcación del Júcar, que tiene sus recursos actuales, futuro e, incluso, hipotéticos, completamente asignados, pueda ceder ni un solo metro cúbico a otra demarcación, cuando esta misma se ve obligada a remitir el déficit actual de 265 hectómetros cúbicos al año al Plan Hidrológico Nacional para que provean soluciones”.

Además, hay que indicar que los recursos que contempla el PHJ y que se trasvasan al sistema Vinalopó-Alicantí y Marina Baja tienen un límite máximo de 80 hectómetros cúbicos al año, pero su concreción y cuantificación real está vinculada a la aprobación de las normas de explotación del sistema del Júcar. Sin embargo, estas normas no están aún ni aprobadas ni redactadas y que, cuando lo estén, “lo que deben hacer es garantizar que no se menoscaben los intereses de todos los usuarios del sistema del Júcar”, ha añadido.

Restricciones a los regantes de la Mancha Oriental

A día de hoy la cuenca está en situación de pre alerta 1 y pre alerta 2 y la escasez de agua embalsada llevaba a que en el mes de julio el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente decidiera prorrogar la declaración de sequía. Además desde la Confederación Hidrográfica se han dibujado medidas para gestionar el agua del que disponen. Como el objetivo principal es garantizar el abastecimiento humano de aquellas poblaciones que beben del Júcar son los regantes los que verán cómo su acceso al agua quedará sensiblemente reducido para los cultivos a lo largo de este 2018.

Así, el pasado 18 de diciembre y a la vista de la evolución de la sequía, de la falta de precipitaciones desde el comienzo del año hidrológico 2017-2018 y de la merma de las reservas embalsadas en el sistema, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Júcar, reunida de manera extraordinaria, acordaba incrementar las restricciones a los usuarios de regadíos, fijándolas en un 10% para los regantes de aguas superficiales y en un 20% para los riegos mixtos. Es por ello que desde Castilla-La Mancha no entienden esta petición de recursos que llega desde el Círculo del Agua de Murcia.

Derechos del embalse de Alarcón a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar

El convenio específico para la gestión optimizada y unitaria del sistema hidráulico del Júcar (Alarcón-Contreras-Tous), reconoce a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) derechos respecto del embalse de Alarcón, garantizándose derechos prioritarios a los usuarios integrados en la misma, para lo que establece una reserva en Alarcón a su favor de volúmenes propios, en este mes de enero de 326 hectómetros cúbico, del Júcar excluyendo recursos procedentes de trasvases y considerando que el volumen útil del embalse es a partir de 30 hectómetros cúbicos.

“Por debajo de esta curva de reserva no se podrán atender las demandas de usuarios distintos a la USUJ, salvo para abastecimiento e indemnizando a la propia USUJ”, ha explicado la consejera de Fomento. Tal y como ha señalado García Élez, “a día de hoy, en el embalse de Alarcón hay 310 hectómetros cúbicos, es decir, por debajo de esa curva de reserva; lo que significaría que los regantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental no pueden utilizar el agua superficial para riego”. En resumen, y tal y como ha resaltado “no se pueden considerar cesiones de agua cuando al Júcar no le sobra nada y tiene problemas para atender sus propias demandas”.

Con todas esas circunstancias, la titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha recalcado que “en Castilla-La Mancha no lo vamos a consentir, que se saque agua desde Alarcón para Murcia en un nuevo intento voraz de llevarse nuestros recursos cuando en la zona del Levante tienen en las desaladoras la alternativa. No pueden ser tan insolidarios con el Júcar y con el Tajo”.

Así, Agustina García Élez ha concluido diciendo que “estamos en contra de cualquier derivación del Júcar a Murcia y mucho más cuando se está propiciando la toma de agua subterránea en Albacete para su abastecimiento, nos parece una ilegalidad y una especulación”. La consejera ha remarcado que “son capaces de agotar todo menos poner en marcha una utilización sostenible o poner en marcha esas desaladoras”.