Nuevas ayudas para evitar los daños del lobo ibérico en la provincia de Guadalajara

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes la orden que regula las ayudas para acciones de carácter preventivo destinadas a evitar daños ocasionados por el lobo ibérico en la provincia de Guadalajara, que garanticen su protección y se compatibilice su presencia con el ganado extensivo.

Desde hace unos años está confirmada la presencia del lobo ibérico en la provincia de Guadalajara, algo que puede ocasionar daños al ganado, y originar una fuerte reacción social especialmente en aquellos territorios en los que la especie no está presente desde hace décadas, en donde las explotaciones ganaderas en muchos casos no disponen de medidas de defensa adecuadas, o donde las características de las especies ganaderas o los sistemas de manejo del ganado no son los adecuados para evitar los daños.

Estas ayudas se aplicarán a ganaderías en régimen extensivo incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha, en el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara y se podrán beneficiar los titulares de una explotación agraria o una agrupación de titulares, los ayuntamientos, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las mancomunidades de municipios, las empresas privadas y las personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

Las ayudas permiten la instalación de nuevos cercados fijos o el arreglo de los ya existentes, que tengan por objeto la mejora de la seguridad de los corrales y apriscos ganaderos, y que hagan inaccesible su interior frente a intrusiones de lobo ibérico. También permitirán la inversión en vallados portátiles para el ganado y la inversión en pastores eléctricos. Además con estas ayudas se podrá adquirir perros de raza mastín, puro o cruzado, incluidos los gastos veterinarios iniciales y de inscripción en los registros correspondientes.

Las ayudas serán de hasta 3.000 euros para la instalación de cercados nuevos; de 1.500 para la instalación de vallados portátiles (teleras); de 1.000 euros para un pastor eléctrico y de hasta 360 euros para la adquisición de un perro mastín. En el caso de los perros se podrán adquirir dos en caso de explotaciones con 500 cabezas de ganado e incluso uno más por cada 250 cabezas adicionales hasta un máximo de cuatro mastines por solicitante.

La presente orden, que deroga la del 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecían las ayudas para prevenir los posibles ataques de lobo al ganado doméstico en territorio de Castilla-La Mancha, entra en vigor este martes, un día después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.