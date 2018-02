Nuevo impulso para el futuro campus de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá han firmado este lunes el contrato-programa 2018-2021 en el que se incluye un acuerdo sobre la financiación que la Junta aportará para la construcción y financiación del nuevo campus de esta Universidad en Guadalajara. Así se recoge en el documento que han suscrito el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, y el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, en un acto presidido por jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En su intervención en este acto, Felpeto ha destacado que tras meses de trabajo se va a garantizar el presente y el futuro de la UAH en Guadalajara “mediante un instrumento que analizará, por un lado, la consolidación de la oferta educativa actual, 12 títulos de Grado, dos títulos de máster además de los cursos de extensión universitaria, Universidad de Mayores y todos aquellos proyectos que contribuyen a mejorar la oferta formativa y cultural en la ciudad de Guadalajara al tiempo que se garantiza la puesta en marcha de las dos titulaciones comprometidas en su momento y condicionadas a la construcción del campus, el Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Logística”.

Precisamente, en relación al futuro campus, el consejero ha destacado, como ya se había avanzado, que en este acuerdo se compromete "claramente" su construcción y financiación, aceptando las propuestas de la UAH en el anteproyecto redactado por sus técnicos y se encarga la redacción del proyecto definitivo en la parcela y edificaciones en donde se ubica el Colegio de Huérfanas 'María Cristina', así como las instalaciones ya existentes en la actualidad.

Por ello, ha apuntado que “este documento formal nos compromete y obliga a todos y espero y deseo que todas las partes implicadas en la cesión de terrenos entiendan este compromiso como suficiente para mañana mismo poder dar el paso definitivo para la firma del convenio que permita redactar el proyecto de ejecución y comenzar la construcción en este mismo año”.

Y para ello, ha anunciado que este lunes se trasladará al Ayuntamiento de Guadalajara y al Ministerio de Defensa el documento del contrato-programa con el fin de retomar la firma del convenio que permita disponer en el menor tiempo posible de los terrenos y poder hacer la cesión a la Universidad.

En este sentido, ha recordado que “en el presupuesto de 2018 hay consignación presupuestaria tanto para la adquisición de terrenos como para comenzar los primeros trabajos que tendrán su desarrollo definitivo en las tres siguientes anualidades”.

Ángel Felpeto ha destacado igualmente que el contrato-programa “garantiza la recuperación progresiva de los recursos conocidos como subvención nominativa; al tiempo que asegura también de manera progresiva unos recursos destinados a la consolidación de las nuevas titulaciones y compromete un incremento de la financiación por resultados, consistente en unos recursos variables y adaptados a la evolución de objetivos concretos vinculados a la mejora de la internacionalización, el fomento de la calidad docente, o el incremento de la empleabilidad de los egresados, entre otros”.

Igualmente, ha enfatizado “con todo ello queremos garantizar que el conjunto de la oferta que realiza en la actualidad la Universidad de Alcalá en Guadalajara consigue los estándares de calidad necesarios y también garantiza el futuro”.

Financiación prevista

El contrato-programa contempla que el Gobierno regional destinará 43,5 millones de euros para la subvención nominativa, la implantación de nuevas titulaciones y el cumplimiento de objetivos hasta el año 2021, con nueve millones este año, 11 millones en 2019, 11,5 millones en 2020 y 12 millones en 2021.

Al tiempo que se prevé una inversión de 50 millones para la construcción del Campus, 3,7 millones de euros ya este año, 14 millones para 2019, 16,15 millones para 2020 y 16,15 millones para 2021.

"Lo lógico hubiera sido que se firmara en Guadalajara"

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha vuelvo a ratificar su defensa del Campus Universitario, “un proyecto por el que siempre he luchado y lucharé, al igual que he hecho para que esté ubicado en el centro de la ciudad”.

Sin embargo, ha asegurado que no tenía conocimiento ni del acto ni del contenido del contrato- programa, más allá de lo publicado en prensa. “Lo firman dos instituciones y no tienen que dar cuenta a la ciudad. Es un contrato-programa que tiene que financiar la actividad ordinaria de la Universidad y, en su momento, dijeron que incluiría las partidas a lo largo de cuatro años para la Universidad”.

Considera el alcalde que lo lógico hubiera sido que se hubiera firmado en Guadalajara porque la UAH sólo tiene sede en la provincia de Guadalajara, “pero el centralismo toledano, que tanto daño ha hecho a esta provincia y que se acrecienta en esta época, se vuelve a poner de manifiesto. No puedo valorar algo que no conozco. A mí no me han comunicado nada oficialmente”, ha concluido.