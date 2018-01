El PP advierte de que el 2018 "no es año para hablar de estrategias electorales"

El Partido Popular ha iniciado el 2018 con un decálogo de sus ejes de trabajo de cara este nuevo año, uno "importantísimo" para Castilla-La Mancha que se enfrenta con "mucha ilusión, responsabilidad y con enormes ganas" de seguir trabajando. En el documento se plantean soluciones para cambiar la región "a mejor", dejando de lado las "lamentaciones". Así lo señaló el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, que pidió trabajar "fundamentalmente" en las soluciones y de forma "positiva y constructiva".

Ante las abundantes declaraciones acerca de la posible reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, Tirado ha advertido de que no es "año para hablar de estrategias electorales" ya que lo que se espera de los políticos son soluciones. "Nos tenemos que centrar en las personas y no en los partidos, no podemos estar hablando si va a haber más o menos diputados". Sin embargo, dejó claro que su partido quiere menos diputados y acusó a "otros partidos" de no querer centrarse en las personas.

Tirado aseguró que las Cortes han funcionado "exactamente igual" que con el doble de diputados y que "todo el mundo" dice que no quieren que haya más diputados. En este sentido, ha pedido que se haga una consulta para saber si la gente quiere o no que haya más diputados. "Ya verán ustedes como no sale", afirmó, mientras recalcaba que "todo se hizo pensando en que los importantes son las personas y las instituciones".

El 'popular' aseguró que se van a centrar en las "clases medias trabajadoras" de manera "fundamental" en un proyecto en el que buscan, entre otras cosas, un nuevo modelo productivo del sector industrial. En este sentido, criticó que en Castilla-La Mancha no se ha "aprovechado la fuga de empresas" de Cataluña, debido a la "subida de impuestos" que achacan a PSOE y Podemos. También, recalcó que la salud "es lo más importante" (aunque está en el número 4 del decálogo), y aseguró que trabajarán en un plan de choque para "evitar el sufrimiento y el dolor" de las personas. Además, el PP presentará una Proposición No de Ley para determinar los tiempos máximos de espera.

En el decálogo también se incluye la apuesta "decisiva" de convertir en "referente" el sector agroalimentario para que sea la "mayor despensa" de España. "Tiene que estar del lado de la excelencia y la calidad", aseguró. Además, han advertido de que la región necesita un Estado del Bienestar "real, no de eslóganes" sino con "pilares sólidos". " Entendemos que no puede ser otro año más pedido por culpa de un gobierno de perdedores como Page y Podemos", aseguró el diputado regional y por eso llamó a la "ambición" de ser la región "número 1" con el "valor añadido" del Partido Popular.

Cortes abiertas

Finalmente, Vicente Tirado anunció que a partir de febrero el Grupo Parlamentario Popular pondrá en marcha una iniciativa de Cortes abiertas "para dedicarnos exclusivamente" a iniciativas y problemas de los ciudadanos. En este sentido, aseguró que lo que se hará será "buscar solución" y "no crear problemas". Además, el PP pondrá en marcha lo que ha llamado "foro abierto" de diversos temas, como la Sanidad. Tirado ha zanjado, eso sí, que esto no tiene "nada que ver" con otras medidas, como las ruedas de prensa ciudadanas de Podemos.

Sin embargo, la diputada socialista Blanca Fernández, ha recordado que las Cortes están "siempre abiertas" para los ciudadanos. La portavoz del Grupo Socialista ha señalado que ellos no sólo trabajan en las Cortes sino en "todas las provincias" donde los diputados tienen la "obligación" de atender a los ciudadanos y colectivos de toda la región. "Me resulta increíble, les sienta bien la oposición, porque ahora quieren hablar con la gente casi tres años después. Les digo que es muy sano", concluyó Fernández.