El PP vaticina que los Presupuestos regionales de 2018 se quedarán en "papel mojado"

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha señalado que su grupo quiere que los Presupuestos de 2018 sean "reales, justos y buenos" donde se "ejecuten todas las partidas presupuestarias". Pero, sin embargo, ha añadido que cree que quedarán en "papel mojado". También ha subrayado que a Podemos, que a su juicio son "traguemos" porque "tragan con todo" desde que están en el Gobierno, los programas presupuestarios "le dan igual".

Así, le ha reiterado al diputado regional de esta formación David Llorente la cuestión lanzada por ella misma en Twitter en la que le cuestionaba si "va a aceptar unos presupuestos con una cuantía insuficiente para el Hospitalito del Rey".

@DavidLlorenteS Vas a votar a favor de unos presupuestos q no traigan la apertura del Hospitalito, o vas a seguir por las lentejas??? https://t.co/pvHtfq7VD9 — Claudia Alonsso (@claudiaalonsso) 23 de octubre de 2017

En cuanto a la Ejecución presupuestaria para 2017, Claudia Alonso ha criticado que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, venga "a sacar pecho" cuando lo que han hecho es "un balance conjunto porque no explican donde se han gastado el dinero es en sillones y en moquetas para Podemos y todos sus asesores podemitas que ahora están en el Gobierno".

"No explican que, por ejemplo, en servicios sociales se ha ejecutado apenas el cero por ciento o que hayan reducido el gasto social más de 22 millones de euros, pero no ha dicho que el gasto de asesores se ha subido", ha concluido, no sin antes afirmar que lo que pretende el presidente regional, Emiliano García-Page, es "arañar" a través de Podemos "los votos que le faltan".