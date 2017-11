PSOE y Podemos vuelven a tumbar la enmienda a la totalidad del PP a las cuentas públicas

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, con los votos en contra del PSOE y Podemos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha justificado su enmienda a la totalidad incidiendo en que las cuentas son "un engaño" a los ciudadanos, "no solucionan sus problemas" y "venden humo", al tiempo que ha señalado que no tienen "ni un mínimo de concreción" y tienen como "único sentido agarrarse a la poltrona".

Ha criticado que Podemos rechazara las cuentas de 2017, cuando la única diferencia que hay con las de 2018 es que en estas últimas se ha otorgado una Vicepresidencia y una Consejería para el Plan de Garantías Ciudadanas para dos miembros de la formación morada, añadiendo que hay un aumento de cuantía destinada a ambas así como a asesores vinculados a las mismas. Por ello, ha recomendando a los diputados morados que "hagan las cuentas" y no se fíen de "los argumentarios del PSOE" porque "salen cosas ridículas".

Asimismo, ha indicado que los presupuestos de este año cuentan con 1.000 millones de euros más que los últimos que elaboraron los 'populares', una cifra que tendría que "dar para mucho más". "Hay que devolver estos presupuestos porque traicionan a Talavera, no tienen en cuenta a dependientes, las infraestructuras son un engaño, no solucionan las listas de espera ni la recuperación económica, no crean empleo. Solo tienen un solo fundamento, ahora Podemos tiene cargos y sillones", ha espetado Cañizares.

Ruiz Molina critica el pesimismo del PP

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado por su parte que la enmienda del PP vaya en "una misma línea catastrofista que los anteriores" ejercicios, mostrándose dudoso de si han presentado la enmienda "por el contenido o por el pesimismo que manifiestan a la región", criticando que representen la realidad de la misma de "forma negativa" y recomendando a los 'populares' hay que "afrontar el futuro con optimismo incluso cuando se critica al Gobierno regional".

Ha destacado que el presupuesto para el año que viene "promueve el crecimiento económico para generar riqueza y empleo y redistribuye la renta y riqueza, priorizando el gasto social" y se basa en "una política redistributiva" cimentada "en tres pilares, servicios públicos, planes de empleo y Plan de Garantías Ciudadanas".

"No hemos tocado ni un solo impuesto ni en 2017 ni en 2018, es una mentira y no se va a convertir en verdad por mucho que la digan ustedes", ha reprochado Ruiz Molina a los diputados del PP, al tiempo que lo ha calificado como un "presupuesto solvente", capaz "de generar ahorro público positivo", es decir, ha afirmado el conejero, "que vamos a tener menor necesidad de financiación".

Podemos lamenta el “cuajo” del PP

El diputado de Podemos David Llorente ha enumerado las "incongruencias" en las que basan los diputados del PP su enmienda a la totalidad, como por ejemplo el aumento que cita el PP en asesores o las alusiones que hacen a la deuda. "¿Cómo tienen el cuajo de hablar de deuda?", ha aseverado Llorente, argumentando que con los 'populares' hubo un aumento mayor en ambos conceptos.

El parlamentario de Podemos se ha preguntado "dónde está la apocalipsis" que describen los diputados del PP en estas cuentas, cuando, a su juicio, "priorizan el gasto social" y continúan con "la reversión de los drásticos recortes sociales que perpetraron con el Gobierno de Cospedal".

También ha mencionado las críticas del PP a que sean los terceros presupuestos que se tramitan en este año, destacando Llorente que precisamente rechazan la enmienda a la totalidad para que "no sean los cuartos".

Finalmente, la portavoz de los socialistas parlamentarios, Blanca Fernández, ha calificado la enmienda a la totalidad como un "corta y pega de las anteriores de las anteriores", lo que supone "un mantra martilleante en el que llevan dos años", al tiempo que ha señalado que el PP lleva mencionando "las diez plagas de Egipto" para atacar al Gobierno de García-Page cuando al partido le han llegado "notificaciones judiciales del misterioso ordenador autodestruido de Bárcenas".

"Son unos presupuestos reales e inversores y que dedican siete de cada diez euros a la gente que mas lo necesita, 5,6 millones de euros diarios a generar empleo e impulsar la economía, mas de 14 millones al día a la población más vulnerable y cuatro millones para pagar la deuda del Gobierno de Cospedal", ha aseverado la socialista.