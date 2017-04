El PSOE descarta un adelanto electoral y pide "no dramatizar" por la falta de presupuestos

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario de Organización del PSOE regional, Jesús Fernández Vaquero, ha descartado que el rechazo del Proyecto de Ley de Presupuestos para este 2017 por parte de Podemos vaya a provocar un adelanto electoral, ya que considera que la gobernabilidad está asegurada con las cuentas de 2016 prorrogadas. No obstante, ha admitido que ha habido una "ruptura total de la confianza" en la formación morada, que será "muy complicada de recuperar".

Vaquero ha fijado en dos meses el plazo para que el Gobierno autonómico tome decisiones sobre cómo actuar toda vez que las cuentas para el presente ejercicio no pasaron el trámite parlamentario. Vaquero explicó que ahora toca "diseccionar" la situación para tener un "diagnóstico exacto", lo que se está haciendo "provincia por provincia y actuación por actuación" para establecer en qué políticas repercutirá la falta de aprobación de los presupuestos. Una vez se tengan los resultados de este análisis, se explicará a "todos los colectivos".

Vaquero ha sentenciado, eso sí, que la "última opción sería disolver las Cortes y convocar elecciones. Tengo confianza en que no lleguemos a ese punto". Por eso, ha apuntado que la acción de Gobierno puede seguir ejerciéndose con los presupuestos de 2016 prorrogados y serían válidos para "conseguir la mayoría de los objetivos", aunque no descarta la opción de intentar volver a presentar unas nuevas cuentas.

"Escéptico" sobre volver a confiar en Podemos

El presidente de las Cortes ha defendido que tanto el Ejecutivo como el PSOE "garantizan la palabra y el diálogo" en las negociaciones políticas, algo que no puede decir sobre Podemos, con quien "ha habido una ruptura total de la confianza, algo muy complicado de recuperar". "Soy escéptico en pensar que a corto plazo se pueda recuperar esa confianza, porque ha sido una traición en toda regla. Solo por 40 millones en enmiendas han tirado por la borda los presupuestos", ha lamentado.

Y es que, el 'número dos' del PSOE regional, considera que la decisión tomada por Podemos "responde a otros planteamientos" que solo se pueden entender "en dos claves", o bien por "problemas internos" dentro del seno de la formación morada a nivel regional a apenas seis semanas de su Asamblea "donde se van a enfrentar" por el liderazgo sus dos diputados; o porque "reciben instrucciones" de la dirección nacional del partido. De este modo, ha criticado la "demagogia" del partido morado: "Ahora vienen a inventar la pólvora. Pero hay prioridad total de la pública. Antes Cospedal quitaba a la pública para darle a la concertada y nosotros lo hacemos al revés".

En este punto, ha ejemplificado la "falta de compromiso" de los diputados morados con el Plan de Garantías Ciudadanas exigido por ellos mismos, sobre el que ha dicho que fue elaborado "al cien por cien" por el Gobierno para "ayudar" al partido que lidera José García Molina. "El Plan de Garantías se lo hicimos nosotros al cien por cien, lo asumieron como suyo, luego no lo votan en Castilla-La Mancha y sin embargo se lo llevan a Madrid como ejemplo. Es el colmo de la demagogia", ha manifestado. Por ello, ha afirmado que la actitud de Podemos responde a que "se tienen que poner delante del ruido y tienen que tener un golpe de efecto, que es éste".

Ha reconocido que desde que se levantó la fallida sesión de presupuestos el pasado viernes no ha vuelto a tener contacto con nadie de Podemos. "Sí he visto que nos han insultado, y que nos dicen mafiosos", ha criticado, recordando que diez minutos antes de dar el 'no' a las cuentas regionales, el diputado David Llorente llegó incluso a apoyar una enmienda socialista. "Es como pedir que te cambien el postre del menú pero luego no querer comerlo".

Vaquero pide no dramatizar

En todo caso, Fernández Vaquero entiende que "no hay que dramatizar" por la ausencia de presupuestos, aseverando que hasta el momento apenas dos comunidades autónomas los tienen aprobados, aunque, ha admitido, "sería preferible que los hubiera".

Sí que acepta que no tenerlos supondrá "un parón" en muchos aspectos y una "ralentización de la recuperación" en un contexto en el que la región estaba "en la buena senda", pero aún con los presupuestos prorrogados "se pueden hacer políticas distintas a las de hace cuatro años".

En este momento de "análisis de daños", Fernández Vaquero ha enfatizado que no contar con este Proyecto de Ley aprobado supondrá retrasos en inversiones de hospitales como los de Puertollano y Albacete; paralización del plan para erradicar los barracones de las aulas de la región; y afectará al personal funcionario con la congelación de medidas como la bajada de ratios en el alumnado.