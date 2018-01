Page se reunirá con Ximo Puig para hablar de agua, infraestructuras y financiación autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reunirá el 20 de enero con su homólogo valenciano, Ximo Puig, para hablar de las necesidades de agua, de infraestructuras y de financiación, "porque no vamos a permitir que el conflicto catalán le sirva al Gobierno de Rajoy para seguir retrasando las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas".

El presidente castellano-manchego ha asegurado que el comportamiento del Ministerio de Agricultura en relación con los problemas del agua en Castilla-La Mancha es "absolutamente discutible e indefendible", y ha advertido de que este año 2018 habrá "importantes novedades" en este asunto.

Ha recordado que aspira a un acuerdo nacional sobre el agua que se sigue necesitando porque el famoso memorándum del agua "o memorándum de la vergüenza" sobre el río Tajo dejó "a ras del suelo" todos los objetivos y deseos por el agua de esta región. A ello se suma que la actual situación de sequía pone de manifiesto que la batalla del agua "tiene que beneficiar al Tajo, al Júcar, al Guadiana y a todos nuestros ríos". Pero si no hay consenso con Castilla-La Mancha –ha advertido– no será posible un acuerdo nacional sobre el agua.

La deuda del Estado por el retraso en la financiación autonómica

Por otro lado, según recoge Europa Press, durante su intervención en el acto de inauguración del 13º Congreso Provincial del PSOE de Cuenca, García-Page anunciaba, asimismo, que antes de que finalice el mes de enero va a dar a conocer "una cifra para que todo el mundo la tenga clara sobre la deuda que acumula el Estado por el simple retraso de la financiación autonómica". En este sentido, ha adelantado que se trata de "mucho dinero que está dejando de ingresar la Comunidad Autónoma simple y llanamente por esa política de brazos cruzados con que Rajoy afronta casi todo". "A la vista está lo que ha pasado en Cataluña", ha espetado, para, a continuación, denunciar el "chantaje permanente" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación con la sanidad, la educación y, en definitiva, "con el dinero que es de todos los españoles, que no es de Montoro". García-Page ha considerado "absolutamente insultante que jueguen a chantajearnos" y, en concreto, "que lo haga, encima, alguien que ha tenido la mucha cara política de amnistiar a todos los defraudadores con una amnistía inmoral". En España, ha criticado, "están bienvenidos todos aquellos que se han llevado dinero fuera" mientras el Ejecutivo central continúa "apretando las clavijas a las autonomías, a los ayuntamientos, a los que, incluso teniendo superávit, no se les deja gastarlo en interés social". "Esto es absolutamente inadmisible", ha insistido, para, a continuación, advertir de que no les "van a desalentar". Tras vaticinar que va a haber "una cierta ola de gente" que el PP "abandera de una manera muy evidente y que reniega de las autonomías" y que, "al socaire de lo que pasa con Cataluña, puede plantear que esto de las autonomías en realidad sobra", ha pedido que, de cara a 2019, y a pesar de las "interferencias" de las elecciones locales y europeas, "se haga un esfuerzo por fijar la agenda y el compromiso regional".

Autovía Cuenca-Teruel, infraestructura a la que no se puede renunciar

Por otro lado, García-Page ha garantizado que Castilla-La Mancha "no va a admitir que el Ejecutivo de Rajoy renuncie a la autovía entre Cuenca y Teruel" y ha recordado que, hace unos años, el Gobierno regional llegó a un acuerdo con el de España, del que se desprendía que "nosotros como región abordábamos el proyecto de la autovía Cuenca-Albacete y, a cambio, el Estado abordaba la autovía entre Tarancón y Guadalajara".

Así, se ha mostrado "deseoso" de conocer ese plan y ha exigido al Gobierno de España y al Ministerio que "cumplan con el compromiso" de la autovía entre Tarancón y Guadalajara porque es "determinante" para el futuro económico de Castilla-La Mancha y de la provincia de Cuenca, al tiempo que ha reiterado su compromiso de encargarse de la autovía entre Cuenca y Albacete, adelantando que, en el Consejo de Gobierno itinerante que se celebrará el próximo martes en Motilla del Palancar (Cuenca), "anunciaremos el estado de trámite de esta autovía".

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha recordado que esta vía tenía adjudicados 48 kilómetros "y llegó Cospedal y paró la obra ilegalmente y por teléfono", una acción que le ha costado ya a los contribuyentes de Castilla-La Mancha siete millones de euros "por no hacer nada". Por lo tanto –ha añadido– "si no vamos a admitir lecciones en gasto social, en dependencia, en sanidad o en listas de espera, no vamos a poder dejar de recordar a la gente la cantidad de dinero que hemos tenido que rascar del bolsillo de los contribuyentes para pagar sentencias indebidas, indemnizaciones indebidas y el coste de los recortes de Cospedal", ha sentenciado.