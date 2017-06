“No entendí por qué Page sometió su futuro político al resultado del Congreso del PSOE"

Magdalena Valerio, extremeña de nacimiento y alcarreña de adopción, responde al prototipo de política incansable. Fue diputada nacional entre 2011 y 2015, consejera en Castilla-La Mancha en distintas etapas de los Gobiernos de Bono y Barreda, candidata a la Alcaldía de Guadalajara y secretaria de la agrupación local del PSOE de Guadalajara. Ahora, tras superar una dolorosa enfermedad y después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, ha asumido la Secretaría de Seguridad Social y Pacto de Toledo en la Ejecutiva del PSOE recientemente elegida en el Congreso Federal. La entrevista con eldiarioclm.es transcurre en un lugar que le trae buenos recuerdos a Valerio, en la misma cafetería madrileña donde Pedro Sánchez le comunicó su decisión de presentarse a las primarias socialistas en 2014 y donde ella se comprometió a apoyarle “incondicionalmente”.

¿Cree que Castilla-La Mancha ha quedado bien representada en la nueva Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez?

Ha quedado digna y razonablemente representada. Fueron tres los militantes de la región presentes en la anterior Ejecutiva y ahora somos tres también: Manuel González, Milagros Tolón y yo misma. La idea de Pedro Sánchez es la de mantener un equilibrio territorial y ha decidido que ningún responsable regional, con independencia de si le apoyó o no en las primarias, formara parte de la dirección. De hecho, los nuevos estatutos federales recogen que sea incompatible pertenecer al máximo órgano ejecutivo con ser responsable regional del partido.

Emiliano García-Page manifestó que condicionaría su futuro político primero a las primarias y luego a la foto que saliera del Congreso Federal. ¿Cree que optará a revalidar el cargo de secretario regional?

Respeto la decisión de García-Page de tomarse un tiempo de reflexión, pero es él quien, una vez se ha celebrado el congreso federal, debe legítimamente decidir si revalida su candidatura a la secretaría regional. No entendí por qué sometió su futuro político al resultado de un congreso y no me agradaron tampoco las tácticas que se emplearon en las primarias. Se infravaloró la campaña de Sánchez e incluso se llegó a decir que a sus mítines acudían las mismas personas y simpatizantes de Podemos. Es más, algún medio de comunicación publicó que si ganaba las primarias “Pedrisco” yo iba a pedir la dimisión de Page. Y debo aclarar que una cosa es la posición que defendí a lo largo de las primarias a favor de Pedro Sánchez y otra muy distinta es que me oponga a Page. Valoro su gestión al frente del Gobierno regional en una época dificultosa. Quiero que gobierne el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que Emiliano García-Page sea el presidente y deseo que se apruebe el Presupuesto porque será bueno para los castellano-manchegos.

¿Considera, como está sucediendo en otras regiones como Valencia, que puede haber un candidato alternativo a García-Page? ¿Podría ser Manuel González Ramos?

Es una incógnita ahora mismo. En otras comunidades autónomas ha habido más movimientos, como en Valencia o Extremadura. Sin embargo, en Castilla- La Mancha se nota inquietud, pero todavía no habido ningún candidato que se haya postulado para enfrentarse a García-Page en el próximo Congreso Regional. Se habla de González Ramos, secretario provincial de Albacete, pero lo cierto es que forma parte de la Ejecutiva federal y, según los estatutos, es incompatible ser secretario regional con miembro de la Ejecutiva.

Valerio, en primer término, en la primera reunión de la nueva Ejecutiva del PSOE. FOTO: PSOE

¿Hay motivos para aplazar el Congreso Regional del PSOE hasta otoño?

Respeto las razones que el partido ha expuesto para posponer el congreso hasta otoño. Conviene que seamos prudentes. García-Page también es presidente de la Junta y el hecho de que él priorice la cuestión institucional frente a la orgánica es razonable. Está centrado en retomar las negociones con Podemos para sacar adelante el presupuesto lo antes posible. Hay muchos proyectos en cada provincia, como el Hospital de Guadalajara, que se están ralentizando porque no contamos con un presupuesto. Luego no es descabellado que haya retrasado la celebración del congreso dadas las circunstancias actuales.

¿Usted se plantea presentar su candidatura al liderazgo del PSOE, bien en Castilla-La Mancha o en Guadalajara?

No me lo planteo en ninguno de los dos lugares. En 2014, cuando Sánchez decidió presentarse a las primarias, me preguntó si le apoyaba y mi respuesta fue que estaría a su lado incondicionalmente. Pero le dije que mi intención era retirarme de la política institucional en 2015. En este momento de mi vida, por mi salud y mis circunstancias personales, me veo participando en un equipo con una tarea más que liderando un proyecto. Estoy más preparada para el cambio que para aposentarme en un sillón.

En el caso de no sacar adelante el Presupuesto regional para 2017, el presidente de la Junta ha advertido de que con convocará elecciones anticipadas. ¿Supone dar vía libre al PP?

El PP lo tiene complicado. No tiene candidato, salvo que Cospedal dimitiera de ministra de Defensa. Incluso este partido se ha ofrecido a apoyar el Presupuesto regional. Confío en que se aprueben las cuentas y no contemplo otro escenario político en Castilla-La Mancha. No concibo que seamos incapaces de alcanzar un acuerdo con Podemos y propiciar un adelante electoral.

¿Le parecería oportuno adelantar los comicios en Castilla-La Mancha?

No, ni me parecería oportuno ni lo deseo. Vamos a intentar retomar el diálogo con Podemos y llegar a un acuerdo.

¿La amenaza del adelanto electoral está dirigida solo a Podemos o también está enfocada a parar una posible candidatura alternativa a Page en el próximo Congreso Regional del PSOE?

Lo considero un toque de atención a Podemos más que una amenaza. La preocupación que tiene el presidente ahora es aprobar los Presupuestos. Otros planteamientos me parecen maquiavélicos y la estrategia de ‘o estás conmigo o estás contra mí’ no es acertada. Si se presentara un candidato alternativo a García-Page, no significaría que esta persona estuviera en contra del presidente. Conviene distinguir entre Page como presidente y como secretario regional.

¿Cree que los barones territoriales que apoyaron a Susana Díaz antepusieron sus ambiciones orgánicas a sus responsabilidades institucionales?

Deberían haber sido más prudentes. Cuando uno tiene una responsabilidad institucional y ha sido elegido por los ciudadanos, ésa debe ser su prioridad por encima de cualquier interés de partido. Hubiera sido más prudente haber admitido su preferencia por un candidato u otro, pero han invertido mucha energía e implicación en la defensa de Susana Díaz. Tendrían que haberse reservado más. En política hay que asumir la victoria y la derrota. Apelo a la responsabilidad porque nuestra organización no se puede permitir estar con permanentes luchas internas

Valerio, junto a Pedro Sánchez y Daniel Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara

¿Guillermo Fernández Vara ha sido más hábil que García-Page después de las primarias?

Sí. Reaccionó rápido y se puso a disposición del secretario general. Un gesto que Pedro Sánchez ha valorado y por este motivo le ha elegido para presidir el Consejo de Política Federal.

Pablo Bellido, secretario provincial del PSOE en Guadalajara, condicionó su permanencia en este cargo de forma explícita a la victoria de la presidenta andaluza en las primarias. Ahora parece que ha hecho gestos de distensión y no ha vuelto a recordar su compromiso. ¿Debe seguir en su puesto o dejar paso a otra persona?

Él expresó lo que expresó durante el proceso de primarias y debe reflexionar. El problema viene cuando alguien condiciona su destino a lo que ocurra en un congreso. Después del 22 de mayo [fecha de las primarias] dijo que hablaría con Sánchez y García-Page para replantearse su posición inicial de que, en caso de ganar Sánchez, se marcharía. Parece que está rectificando su postura. Hay que adaptarse y el partido está por encima de las personas individuales.

Daniel Jiménez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, es uno de los nombres que suenan para sustituir a Bellido. ¿Sería un buen candidato?

Daniel Jiménez me parece buen candidato para casi todo, salvo quizá para presidente de Estados Unidos… Es joven, tiene formación, experiencia y una inmensa capacidad de trabajo. Ha sido un gran colaborador y durante mi etapa en el Ayuntamiento de Guadalajara no hubiera podido hacer esa tarea, tanto en el Gobierno de Jesús Alique como en la oposición, sin contar con un equipo con personas tan implicadas como Daniel Jiménez. Conseguirá aquello que se proponga

¿Los líderes regionales y provinciales que respaldaron de manera tan contundente a Susana Díaz tienen credibilidad para seguir en sus cargos encabezando el proyecto de Sánchez?

De momento son responsables, pero deberán convencer a los militantes en los próximos procesos regionales. Son las bases las que deben juzgar si sus líderes son o no creíbles. Yo también les evaluaré como militante. Creo que Sánchez venció en las primarias porque demostró coherencia en su discurso y ganó credibilidad. Dimitió del Comité Federal y abandonó su escaño de diputado. Algo inusual en política

¿Cómo valora la nueva etapa que se abre en el PSOE, después de la victoria de Sánchez en las primarias?

Es una etapa ilusionante y cargada de esperanza. El PSOE va a recuperar su rumbo, el centro de la izquierda, gracias al proyecto de Pedro Sánchez. No pretendemos imitar a Podemos, ni tampoco irnos a la extrema izquierda ni acercarnos a la derecha. Simplemente, recuperar nuestra posición como partido líder de la oposición y desde ahí iniciar el camino a La Moncloa.

Sánchez no sólo ganó a Susana Díaz, sino que arrasó en el conjunto nacional y también ganó en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles fueron las claves para su victoria?

Compromiso, coraje, humildad y resistencia a la adversidad. Cualquier persona en su situación, después de todo lo que sucedió en el Comité Federal del 1 de octubre, lo hubiera dejado. Sánchez ha salido con un liderazgo reforzado tras las primarias y ahora ha sido libre para forma su Ejecutiva. Le convirtieron en un mártir y en el imaginario de muchos militantes quedó que el partido le había derrocado para dar paso a la abstención y permitir gobernar al PP. No olvidemos que es la formación de derecha más corrupta desde hace años en España y un mal ejemplo para Europa

¿Por qué Susana Díaz obtuvo más avales que votos en nuestra región?

El sistema de avales genera una elevada competitividad en unas primarias. No es la primera vez que el candidato oficialista recibe más avales y luego no se corresponde con los votos conseguidos. Mientras el voto es libre y secreto, el aval retrata a la persona y máxime si apoyas a un candidato que no cuenta con el beneplácito de los líderes del partido en tu territorio. Es exponerse mucho. Ha habido personas, como algún alcalde, que se han sentido presionadas para avalar al candidato oficial, pero luego no lo han denunciado a los órganos del partido. Por todo ello, en el Congreso Federal se aprobó limitar el número de avales necesarios y establecer la segunda vuelta entre los dos candidatos que consigan más avales.

En el plano institucional, el Gobierno regional se encuentra ahora mismo a expensas de la aprobación de los Presupuestos. ¿A usted le parece bien u oportuno que el presidente de la Junta abra contactos al mismo tiempo con Podemos y el PP?

Prefiero que reabra la línea de acuerdo con Podemos. Claramente. No me convence una negociación con este Partido Popular. Existiendo una opción de negociar con la izquierda, apuesto por ese acuerdo. Si además el PP quiere abstenerse y facilitar el presupuesto, genial.

Tras el veto de Podemos, ¿debió reaccionar Page y su Gobierno con mayor agilidad?

Fue un duro e inesperado golpe. No entiendo mucho el cambio repentino de Podemos de votar en contra. El presupuesto estaba negociado y se habían aceptado propuestas suyas. Después del veto de Podemos se podría haber reaccionado más rápido, pero cuando se rompe una relación se necesita tiempo para recomponerla.

¿A qué retos se enfrenta como secretaria de Seguridad Social de la Ejecutiva socialista?

El reto principal es la reforma del sistema público de pensiones dentro de las negociaciones del Pacto de Toledo. Voy a trabajar de forma consensuada para conseguir la derogación de la última reforma de las pensiones del PP, que las ha devaluado. Ha sido una mala gestión. Conviene que éstas se vuelvan a revalorizar según el IPC. Al mismo tiempo, hay que tomar medidas coyunturales encaminadas a incrementar los ingresos por la vía de los impuestos. Por ejemplo, establecer bonificaciones por creación de empleo con cargo al sistema impositivo.

Sánchez ha dicho que quiere intentar de nuevo el pacto con Podemos y Ciudadanos. ¿Lo quiere explorar de verdad o es una escenificación para posicionarse como alternativa de Gobierno?

Sánchez es perseverante y lo volverá a intentar con determinación y respeto. Algunos en el partido nos han acusado de habernos ‘podemizado’. Pablo Iglesias tiene un estilo de ego que no me gusta en ocasiones. Cuando se reunió con todos sus ministrables, mientras Sánchez se entrevistaba con el Rey para proponerle como candidato a la Presidencia, no fue elegante y no propició el entendimiento. Pero respeto a los millones de votantes de esta formación y hemos de reflexionar por qué dejaron de votarnos y se pasaron a Podemos. Quizá defraudamos a nuestro electorado. Tenemos que retomar los contactos para intentar liderar la oposición. Espero que Podemos y Ciudadanos dejen de vetarse entre sí y recapaciten. El objetivo común es mandar al PP a la oposición.

¿Debe presentar el PSOE otra moción de censura antes de Navidad, tal como Pablo Iglesias ha emplazado a Sánchez?

Iglesias tuvo en su mano que la izquierda gobernara desde marzo de 2016 en nuestro país y nos hubiéramos ahorrado las elecciones del 26-J y el follón de las primarias. Ahora debe tranquilizarse. Ha presentado la moción de censura en un momento crucial en medio del proceso de primarias y cuando la corrupción azotaba más al PP. Es un líder mediático. Podría haber esperado a que se decidiera el liderazgo en el PSOE y tratar de negociar para plantear la moción a posteriori. No descarto una futura moción de censura, sin precipitaciones. Pero nadie nos va a condicionar con las formas ni los tiempos.