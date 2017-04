Patxi López apuesta por un PSOE que gane al PP y no que pacte con Podemos

"Yo lo que quiero es un PSOE que gane al PP y no que pacte con Podemos". Objetivo claro del precandidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López que este jueves se ha reunido en Toledo con un grupo de militantes que apoyan su candidatura. "Podrán decir que son de izquierdas, pero cada vez que hay un momento clave en este país, votan con la derecha", como sucedió cuando el PSOE intentó formar Gobierno con Pedro Sánchez como secretario general y el pasado 7 de abril, "votando en contra de los presupuestos más sociales de Castilla-La Mancha en los últimos años".

Así se ha pronunciado López en la capital regional, donde ha estado reunido con el grupo de trabajo que apoya su candidatura, una cita a la que han acudido aproximadamente 20 militantes del partido "con muchas ganas y voluntad, dispuestos a defender la unidad del partido y unirse en torno a un proyecto de izquierdas sin matices y sin complejos, de izquierda exigente que sea alternativa al PP".

"A mí me parece un error de bulto definir al PSOE por su alianza con Podemos. El PSOE tiene que definirse por su proyecto de izquierdas autónomo, sin complejos, sin mirar todo el día a izquierdas y a derechas como si no supiéramos cual es nuestro sitio. Lo que quiero es un PSOE que gane al PP, no que pacte con Podemos", ha aseverado el socialista vasco, que ha criticado "el show permanente" de la formación de Pablo Iglesias, del que ha afirmado que no le merece "ninguna confianza".

En este sentido, López ha asegurado, según recoge Europa Press, que "la única intención de Podemos es sustituir al PSOE" y, por ello, "cuando hay un momento importante vota con el PP". "Que se lo cuenten a los 20.000 parados de Castilla-La Mancha que tenían una oportunidad de tener un puesto de trabajo con los presupuestos del Gobierno regional, presidido por Emiliano García-Page, o a los mil y pico que iban a tener una oportunidad de asegurar su puesto de trabajo en el sistema sanitario. ¿Qué les van a decir a estos, que son de izquierdas?", ha lamentado.

Respecto a la campaña que ha realizado para recabar el apoyo de la militancia del PSOE para su candidatura, en la que ha recorrido "30.000 kilómetros", Patxi López ha afirmado que no va a realizar "una guerra de avales" y ha apostado por "buscar la confianza de los militantes" ya que, a su parecer, "hay una inmensa mayoría silenciosa en este partido que aparece menos pero defiende esto --su proyecto--".

Pide "al menos" dos debates

Asimismo, ha defendido, según publica Europa Press que los tres precandidatos --Susana Díaz, Pedro Sánchez y él mismo-- a la Secretaría General del PSOE, ya que ha descartado "con todo el respeto" que pueda surgir otro aspirante, han de debatir "al menos en dos ocasiones", una para expresar la idea que tienen sobre el modelo de partido y otra para proponer el proyecto político del PSOE.

"Creo que sería lo mínimo para recoger el contraste de ideas, de propuestas y de opiniones que se merece la militancia y que tiene derecho a escuchar", ha manifestado López, que ha considerado que esto mejoraría "la calidad del proceso democrático" que supone un proceso de Primarias.