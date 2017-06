"Nos han puesto muros para la remunicipalización"

Orgullosa. Una de las palabras que más usa Pilar Zamora (Ciudad Real, 1971) para describir su vida desde que es alcaldesa de Ciudad Real. "Antes tardaba 11 minutos para llegar al trabajo, ahora tardo 40", sonríe. Pero, afirma, sigue siendo una ciudadana más de la capital ciudadrealeña, que sale con sus amigos y que se toma el café donde siempre lo ha hecho. Lo único que ha cambiado, siente, es que ahora tiene mucho más responsabilidad que antes. Zamora llegó a la alcaldía hace dos años, cuando el PSOE logró arrebatarle la alcaldía al PP que llevaba instalado en el Gobierno ya 22 años.

Recordemos el momento en que eres elegida alcaldesa. ¿Cómo fue el momento en el que tomas el mando y asumes el desafío?

Yo llevaba en oposición ya ocho años con el Partido Popular, que estuvo al frente del Ayuntamiento 22 años. El momento de la toma de posición tienes muchos sentimientos. Primero, de agradecimiento a la ciudadanía, y también de la ilusión que tenían de ver un cambio en la ciudad. Querían ver que las cosas avanzasen y la responsabilidad de que este cambio se lleve a cabo, me daba mucha alegría e ilusión.

Cuando hablas de un cambio para Ciudad Real, ¿a qué te refieres en concreto?

Si me tengo que quedar con algo es la participación. Yo decía que quería que los vecinos y vecinas tomasen el Ayuntamiento, era una obsesión. Para mí, estaba todo cerrado, con unos muros infranqueables para la ciudadanía y por eso una de las cosas de las que me siento más orgullosa, es de los consejos de participación. Tenemos en Cultura, Juventud, Festejos y una mesa de emergencia social que toma decisiones en todo el tema social. Y hemos pasado de 14 miembros en el Consejo de ciudad a 50.

Es muy significativo.

Porque así de importante es para nosotros la participación. Me siento también muy orgullosa del trato cercano con los ciudadanos.

¿Crees que así lo han sentido también los ciudadanos?

Sí, y creo que lo que más me gusta de todo este tiempo, es que dicen que la alcaldesa es normal. Me llena de orgullo. Yo no soy política lejana, sigo siendo vecina de ciudad real y sí tengo muchas responsabilidades pero, por ejemplo, antes tardaba 10 minutos en llegar al trabajo y ahora tardo unos 40. Me llena de orgullo.

¿Cómo has encarado las demandas de la ciudadanía

Siempr con escucha activa. No vale de nada escuchar si luego ven que no estás haciendo lo que estás prometiendo. Todos estos cambios, por ejemplo, en la cultura, han llegado a la calle. Está abierta para todos los colectivos, participando con grupos locales. Vamos a llevar los cines de verano a toda la ciudad o recuperaremos el Festival de cortos, que lleva sin realizarse seis años y estaba en mi compromiso de investidura. Queríamos recuperar la cultura de todos y para todos, con independencia de tu nivel económico.

Respecto a tu compromiso de investidura, me gustaría preguntarte por el Plan Estratégico de Empleo del Ayuntamiento. Más allá de lo que han aportado la Junta y la Diputación, ¿Qué se está haciendo desde tu Gobierno para pelear contra el empleo?

Es nuestra obsesión. Ha bajado el paro unas 700 personas, y no está mal pero, desde luego, no es satisfactorio. Por eso, nuestra línea de acción política debe ir en la creación de empleo. Es cierto que con los Planes de Empleo hemos logrado que 700 personas trabajen y puedan optar a una prestación. Pero ha sido un respiro. La línea de trabajo que seguimos se divide en dos: atracción de iniciativa empresarial, porque son ellos los que crean el empleo, pero nosotros debemos también abonar el terreno.

Por otro lado, vamos a presentar un plan estratégico, porque no sólo se necesita empleo, sino también formación y reciclarse en sus conocimientos. Queremos que todos los desempleados puedan tener una solución. No es sencillo y hemos tenido que hacer un estudio para evaluar la situación y por eso estamos tardando más. Hemos ido barrio por barrio para detectar qué necesidades hay. Tenemos barrios mucho más complicados que otros como el de la Granja o el Pilar… Son barrios con problemática social y una de las soluciones es el empleo. Ahora tenemos muchos elementos para trabajar en las necesidades de los desempleados.

"Ahora hay transparencia realmente"

Ahora mismo, ¿Qué puede ofrecer la ciudad que no podía antes de que llegara el PSOE?

La cantidad de actividades que se ven todo el año. Ahora se cumplen 25 años de la llegada del AVE y de norte a sur, la parada tiene que ser Ciudad Real. En esta veta estamos trabajando. Está más viva que nunca, pero es verdad que teníamos una asignatura pendiente, que son las obras. Ahora estamos trabajando en las que llevaban años y años en el olvido, como la Plaza de Cervantes. Es el centro de Ciudad Real y se estaba hundiendo.

Es una obra de tal envergadura que fueron muy cobardes y no la hicieron. Esa plaza requiere adaptar el centro de la ciudad, cambar todo el abastecimiento, asegurar los edificios y es una inversión que estará a mediados del año que viene. Para mí, también es muy importante el museo Elisa Cendreros, que está en el centro y yo no lo recuerdo abierto. Este año lo abriremos. Y lo vamos a hacer para exponer y también para acoger un Ateneo cultural, un espacio para hablar, dialogar, exponer… Que la cultura esté viva en el centro de la ciudad. También se han acabado los barracones también en el colegio de Valverde. Se puede hacer demagogia diciendo que no se está haciendo nada, pero yo los puedo llevar de la mano a ver las obras, que no se sueñan, se hacen.

Ciudad Real también tiene FENAVIN. ¿Cómo ha funcionado este evento en esta nueva etapa política?

Muchas veces le digo al presidente de la Diputación que parece un concejal más, por la cercanía. El PP se empeñó a llevar la contra a FENAVIN y me parece que es poco inteligente lo que se hizo. Ahora, la relación con la Diputación es soberbia y es que no aprovecharse de la feria es ridículo: este año tuvimos más de mil visitas en la oficina de turismo, ocupación hotelera al 100%, es un disparo a la ciudad y está todo lleno, las tiendas con cola… Ojalá tuviéramos FENAVIN todos los meses. El último anuncio de ampliar el pabellón es uno de los más importantes porque nos da una posibilidad de más ferias, congresos y exposiciones, con una conexión con el AVE y esto lo podemos ofrecer también a otras ciudades.

Además de la participación, la transparencia era también uno de los ejes con los que te comprometiste. ¿Esto ha mejorado realmente?

No sólo hemos mejorado, sino que ahora hay transparencia realmente. Ahora en las Juntas de Gobierno local hay representantes de todos los grupos, en las mesas de contratación también y la oposición participan en ellas. Los grupos ven íntegramente los expedientes de contratación. Los Plenos también se retransmiten y pueden ir más ciudadanos, para que vean qué intereses se están defendiendo. La transparencia en Ciudad Real es un hecho, el Ayuntamiento no es nada de lo que era antes.

¿ Por qué es tan importante?

Los ciudadanos tienen que saber cómo se está gestionando su dinero, porque son fondos públicos y tienen que saber cómo lo hacemos. Vivimos unos momentos muy malos para la política en general, con los casos de corrupción a la orden del día. No sólo es importante ser honrado, sino que también lo vean y por eso esto es una de las bases. Siempre recuerdo un estudio en el que se decía que uno de los principales problemas de los ciudadanos eran los políticos. Pero yo llegué a la política para solucionarlos, no para ser parte de ellos. La política está muy denostada y nos lo hemos ganado, pero por eso es esencial la transparencia para que vean que tenemos las manos limpias.

Hablando de corrupción, en Ciudad Real se han sacado a la luz temas polémicos como el de las luces de navidad o los "pelotazos urbanísticos". ¿Qué ha pasado con estos casos?

Nosotros hicimos una comisión de investigación en concreto con la empresa PORGESA que se envió a la Fiscalía que dio traslado al juez al ver posible delito de prevaricación administrativa. Nos hemos personado, porque debemos velar por si hay algo para que salga a la luz. Y sí, nos hemos encontrado situaciones urbanísticas en la ciudad, como el esqueleto de un teatro auditorio que costó 15 millones de euros y que ahí está. Un esqueleto. También hay un edificio fantasma que compró la anterior EMUSIV, que nadie sabe ni qué ni cómo. No ha sido fácil acceder a ninguna documentación de este tipo.

¿Cuánto puede llegar a costar estos procesos judiciales?

Me gusta que me preguntes. Los vecinos también se preocupan y nos dicen, "pero esto cuánto nos va a costar". Pero no. El Ayuntamiento tiene asesoría jurídica. Está para eso. Nos personamos y no nos va a costar nada extra. Son los jurídicos los que intervienen en estas actuaciones y esto está cubierto, por eso queremos que estén tranquilos, porque no nos cuesta dinero. Eso sí, necesitamos que quien haya hecho algo mal dé explicaciones.

¿Crees que el PP, por ejemplo, saldrá adelante si se le piden explicaciones?

Nosotros llamamos a Rosa Romero a la comisión de investigación, pero no vino. Ella está en el Congreso, y no es que antes se acordase mucho de Ciudad Real, pero es que ahora, nada.

"No es cierto que nos hemos vuelto más conservadores"

Hablando del PP, lo que se puede ver es una oposición agresiva y que os acusa de no hacer nada. ¿Cómo trabajas con es tipo de oposición?

Pues a favor de los ciudadanos. Pero vamos, imagínate que la primera vez que me senté en el pleno, ya el portavoz dijo "Zamora dimisión". Es esto lo que hacen: una oposición demagógica y sin argumentos. Llevo dos años escuchando lo de alcaldesa ilegitima, y eso es no aceptar la democracia. No han logrado asimilar que están en la oposición y son muy pocas las peticiones constructivas que han hecho para trabajar por la ciudad. Pero las que están, las hemos aprobado. Eso se debe decir, porque en ocho años de oposición nosotros no logramos pasar ninguna enmienda y ellos sí. Enmiendas y mociones. Si son buenas para los ciudadanos nosotros no miramos quien las propone.

Por otro lado, está el ataque personal. Te pongo un ejemplo. Me fui a un concierto con mi marido y salió en toda la prensa que la alcaldesa se fue a ver a AC/DC como la cosa más grave que podía hacer. Es un ataque muy personal y poco político. De verdad, al portavoz del PP yo se lo he dicho: vente conmigo a ver las obras. Porque no se puede mentir. O se hace o no. Que me acompañen a todos los actos, que vea como funcionan los Consejos de participación, a las entidades de la ciudad en una mesa trabajando… Están invitados, pero si quieren seguir ciegos que sigan.

En el caso de Ganemos, los inicios fueron muy buenos con el acuerdo de investidura, pero las diferencias se van notando cada vez más. ¿Cómo va esta relación?

Partimos de la base de cambio, con un giro a la izquierda. Es verdad que empezamos con una muy buena relación, y hemos ido trabajando con ellos sacando acuerdos adelante. Pero ojo, Ganemos y el PSOE no son lo mismo. Ellos tienen una postura ante determinadas cosas,y nosotros otra, pero seguimos negociando, dialogando, es todo fluido, aunque a veces no llegamos a acuerdos. He leído que han dicho que nos van a presionar más, porque dicen que nos hemos vuelto más conservadores. Eso no es cierto. No somos más conservadores, hemos venido a cambiar la ciudad pero entiendo que cada formación debe defender las decisiones de su asamblea. El diálogo es bueno, el acuerdo sigue ahí y lo vamos cumpliendo.

No te gusta hablar de porcentajes, pero, ¿estás satisfecha con el grado de cumplimiento del acuerdo?

Estamos muy contentos con los apartados de participación y transparencia, pero preocupados con un tema en concreto que es la remunicipalización. Pero es que nadie podría haberlo sacado adelante, y eso que no estaba sólo en el acuerdo sino en mi contrato ciudadano. Por desgracia, ni PP, ni PSOE, ni Ganemos podría hacerlo con el gobierno que tenemos en el Estado. Nos han puesto muros para ello.

¿Qué tipo de muros?

Nos obligan a hacerlo con los trabajadores de los Ayuntamientos, pero nos impiden aumentar plantillas. Sería inviable con los mismos trabajadores. El servicio de Parques y Jardines tiene 80 trabajadores. Es imposible con la plantilla actual hacer ese trabajo. Luego nos dicen que no se puede hacer a través de una empresa pública y ,además, nos dicen que si lo hacemos no nos permiten la subrogación de los trabajadores. Tendríamos que haber despedido a todos. La responsabilidad de Gobierno es que no queremos despedir a los trabajadores, y tampoco podemos dejar sin atender estos servicios. No es un incumplimiento del PSOE, es una imposición del PP. Nosotros lo hemos hablado con Ganemos y conocen las dificultades y también saben que no hemos renunciado a remunicipalizar.

El plan de ordenación municipal también formaba parte de tu proyecto de legislatura. ¿Cómo es actualmente el avance de esta iniciativa?

Nos encontramos con una ciudad en el pasado y estamos intentando planificarla para el futuro. El plan que tenemos es un desastre, y además, el PP trajo una empresa de fuera que luego nunca llegó a nada. Imagínate, llegaron a plantear una ciudad de unos 200.000 habitantes, algo imposible para Ciudad Real. Nosotros queremos que este plan lo hagan los funcionarios, nuestros trabajadores. Lo tenemos como un objetivo, pero tenemos que ir priorizando.

"Lo que decida Page será bueno para esta tierra"

El PSOE ha pasado por un periodo de primarias, en la que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha sufrido un revés. ¿Cómo ha sido para ti este proceso?

En el proceso cada compañero ha tomado su decisión. Ha sido muy duro, y para mi también, como militante socialista. Hemos visto enfrentamientos, además retransmitidos en directo. Ha sido un mal espectáculo. A todos nos ha pasado facturas, claro cada uno se ha posicionado con una opción y el presidente García-Page tomó la suya. Pero ojo, él ha hecho lo que no hizo nadie desde que llegó el PP, una gestión que ha sido impecable.

Pero yo veo la mano abierta para la unidad en el partido, y es que si queremos un gobierno socialista no podemos decir otra cosa a los ciudadanos. Ahora hay que trabajar. Mi apoyo al presidente, absoluto, porque sino, seríamos muy desagradecidos. Pero debemos olvidarnos de quien hemos apoyado y que somos todos PSOE.

Page no descarta, eso sí, presentarse como candidato en el Congreso regional.

El presidente está viviendo momentos complicados, y me consta. Sobre todo por la situación de la región, con los presupuestos bloqueados. No es fácil la toma de decisiones al tener tantos problemas, pero confío en su capacidad como residente y su capacidad política. No olvidemos que lleva mucho tiempo trabajando en política y aunque ahora necesita un momento de reflexión, lo que decida será adecuado para la tierra.

Para terminar, ¿qué esperas para el tiempo que te queda como alcaldesa?

Yo no quiero hablar de pasado, sino de futuro. Y le digo a los vecinos que la ciudad que se encuentren en 2019 no tendrá nada que ver con la de 2015. Bajaremos el IBI en dos puntos en 2018 y en 2019, y nos hemos comprometido a que las obras más importantes estarán terminadas. También cambiaremos el transporte y, lo más importante, nos hemos propuesto no cambiar en la cercanía. Nadie compatibiliza su cargo aquí, somos como una farmacia: 24 horas, 365 días al año. Eso es muy importante. Para terminar con una palabra, los concejales y la alcaldesa seguirán siendo normales.