La Plataforma lamenta el "desamparo y desesperación" de los cuidadores de los dependientes

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha querido hacer su propio balance de fin de año, relacionándolo con el último anuncio de Emiliano García-Page sobre la Ley de Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad. Para ellos "viene a corraborar lo que se ha ido denunciando". "No deja de ser curioso que se lance a bombo y platillo una ley que garantizará la tutela por parte de la Administración de todos los discapacitados y dependientes en el caso de fallecimiento de los familiares que se encargan de su cuidado".

Para ellos, actualmente se está dejando en el "más absoluto de los abandonos a esos mismos familiares" que cuidan a los dependientes de su entorno. "La realidad diaria de todas estas personas, tanto de las personas discapacitadas, dependientes y sus familiares se está haciendo tan difícil y complicada que está llegando a los límites de la desesperación". Aseguran que están sufriendo "desesperación y desamparo".

El anuncio de la Ley, afirman, "no deja de ser una cortina de humo para ocultar que, a esos mismos familiares, se les niega en vida lo que necesitan para darles la estabilidad que necesitan". Por eso, explican que cuando se habla de dependencia "siempre lo hacen datos y números", pero esto "no demuestran" que en Castilla-La Mancha se implanta un servicio a la Dependencia que tachan de "low-cost".

"La mayor parte de los servicios que se ofrecen no cuestan a la administración más de 20 o 30 euros al mes", asegura el colectivo. Y es que, explican que los dependientes reclaman que no están "debidamente atendidos" y que, además, "deben aportar un dinero que en muchas ocasiones no tienen por lo que al final renuncian a esos servicios". Entre otras cosas, acusan a la Junta de Comunidades de negarse a instalar salvaescaleras en las casas de los dependientes.

"Anuncian la Ley de Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad y sin embargo llevan más de dos años y medio sin haber elaborado el nuevo Decreto de Reconocimiento de la Situación de Dependencia, legislación que todos los castellano-manchegos deben saber se sigue rigiendo por el antiguo Decreto que promulgó la anterior Presidenta, señora Cospedal en mayo de 2014", reclaman.

Finalmente, aseguran que en Castilla-La Mancha han fallecido "más de 4.500 dependientes esperando a que la Administración les proporcionara el servicio o prestación que por ley les correspondía y que nunca llegó". Además, aseguran que se ha producido un incremento "vergonzoso" de los expedientes de los dependientes en los cajones, y que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia. En la actualidad, aseguran, hay más de 6.400 personas en la lista de espera.

Finalmente, señalan que esperan que el 2018 sea el año en que se de un "giro radical" a las políticas de Dependencia del Gobierno de Emiliano García-Page y por eso piden que se vuelva a escuchar a la plataforma. "Eso pasa por romper el "cordón sanitario" que le han construido su guardia pretoriana. Todavía está a tiempo. Los miles de votos de personas dependientes y de su entorno que ganó en las últimas elecciones porque creyeron en sus promesas se le están yendo por el sumidero. Es hora de taponar esa sangría, la vida de este colectivo y de sus familiares se lo agradecerán", concluyen