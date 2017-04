El rechazo de Podemos a los Presupuestos no afectará al futuro Hospital de Toledo

El futuro Hospital de Toledo no se verá afectado por el ‘no’ de Podemos a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha admitido que sin la aprobación estas cuentas el Gobierno regional no puede acometer la segunda fase de las obras del Hospital de Albacete porque "la empresa ha abandonado el proyecto y hay que volver a licitarlo".

"Habría que posicionar el dinero que no se puede posicionar ya que los presupuestos no están aprobados, si no hay presupuestos no se puede hacer la obra", ha apuntado Fernández Sanz, que ha añadido que para el Hospital de Puertollano la falta de Presupuestos afecta a la publicación del Plan Director y el Plan Funcional, que el Gobierno quería realizar este 2017.

Además, el consejero ha admitido que no haber aprobado los Presupuestos también ralentizará la acometida de otras obras como las del centro de salud del barrio toledano de Santa Barbara o el hospital de Cuenca, un retroceso que intentarán que sea "el menor posible", ha señalado el consejero.

Listas de espera

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los últimos datos de listas de espera sanitarias del mes de marzo. En concreto Fernández Sanz ha explicado que el mes de marzo ha acabado con 108.684 pacientes en lista de espera, "muy lejos" de los 183.668 usuarios que había esperando para la realización de una intervención quirúrgica, una consulta o una técnica diagnóstica en marzo de 2013.

Por lo que respecta al mes anterior, ha afirmado Fernández Sanz, las listas de espera descendieron en 2.752 personas, explicando que con respecto al mes de marzo del año anterior, las listas de espera se han reducido en 21.682 personas, lo que supone una reducción del 16 por ciento.