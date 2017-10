Podemos advierte a Page de que "no va de amor, va de política" y reprocha su "lentitud"

El primer Debate de la Región de María Díaz como diputada regional de Podemos en Castilla-La Mancha. La parlamentaria ha llegado con las ideas claras al debate, y ha reprochado a Page la falta de Decreto de dependencia, la necesidad de más políticas para la igualdad de género, el problema de la despoblación y el "blindaje" del agua en la región. Eso sí, no ha sido lo único: ha advertido a Page de que, a pesar de compartir Gobierno, esto "no es amor, es política" y ha afeado el carácter "autocomplaciente" del discurso del presidente en la primera parte del debate.

Tampoco han faltado palabras para el PP. María Díaz ha acusado a los 'populares' de tener Trastorno Compulsivo Obsesivo y de ser "kale borroka" parlamentaria y "hooligans mediáticos". "Son los Ultras de las Cortes", zanjó. Además, criticó su defensa "insólita" de la Constitución y recordó al PP que se abstuvo de votar dicho documento en 1978 y también señaló que la presidenta del grupo parlamentario está condenada por derechos fundamentales de, precisamente, la Constitución. "Debería pensar antes de hablar", señaló, a la vez que añadía que "no tienen" proyecto de región, mientras que su proyecto de país son "los más de 60 casos de corrupción".

"Hablemos de política"

"Señor presidente, usted insiste en convertir el Debate de la región en una enumeración de deseos, yo supongo que tienes buenas intenciones pero recuerde, los cementerios están llenos de buenas intenciones", sentenció la diputada. Por eso, afirmó, "no basta con hacer acumulación de anuncios". Por eso pidió ajustarse al único punto del día, debatir la orientación política general del Gobierno y tener "claras" las prioridades y las decisiones.

"El error más elemental en política es cuando se confunde la enunciación y la acción", advirtió. Y como ha considerado que no ha habido concreción suficiente ha planteado sus medidas. "El mejor regalo que podemos hacer a las personas en situación de dependencia es derogar el decreto 26/2013", afirmó, un "regalo" al ser una medida con coste "cero" que llevan esperando dos años tanto las familias de los dependientes como el grupo parlamentario. "Es tiempo suficiente".

"Hablamos de las violaciones de los derechos humanos que se ejercen sobre las mujeres. ¿Por qué no tenemos todavía una Ley de Violencia de Género en Castilla-La Mancha? La queremos ya", señaló en relación a la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista. En cuanto a la despoblación, puntualizó que no es que las localidades "vayan muriendo" sino que "las matamos". "Los jóvenes se van porque no tenemos política integral, política con mayúsculas, de lucha contra el despoblamiento", afirmó.

En este sentido, desechó la "retórica hueca o las palabras bonitas y vacías" y pidió que las iniciativas políticas supongan un "valor añadido", algo que, afirma, se demuestra con la propuesta del Plan de Garantías Ciudadanas. Finalmente, en cuanto al agua, señaló que el problema es "muy serio" y que, por tanto, requiere de medidas de urgencia. "Tenemos que blindar definitivamente el derecho al agua en la región, basta de trasvases, hagamos lo que sea necesario". Y es que, afirmó, la política del Gobierno central del PP "nos condena a la desertización". "Hablamos de ser una tierra viva de derecho del Tajo a ser un río de verdad", concluyó.

José García Molina en las Cortes regionales

"Muerte" del acuerdo de investidura

La parlamentaria también repasó los hechos que llevaron a la "muerte" del acuerdo de investidura firmado entre ambas formaciones, que en este mes cumple un año. "Murió por la incapacidad demostrada para dar respuestas concretas y lo avisamos. No estábamos dispuestos a adaptarnos al paso lento y temeroso de quien no quería superar los límites de salir más de lo mismo", recalcó. Y es que, advirtió, "esto no va de amor, va de política", y por eso pidió que la segunda mitad de la legislatura sea "diferente" a la primera. "Aportamos las necesarias garantías y estabilidad para la mejora y desarrollo de la tierra. Queremos darle un empujón a las políticas prioritarias", concluyó la diputada.

Por su parte, Emiliano García-Page, afirmó que no sólo se expresaron deseos sino también "muchos retos y objetivos" y que se trata de un debate "en movimiento" de una realidad que va cambiando. Aseguró así que el decreto de dependencia a la que hizo referencia Díaz "será una realidad" a principios de 2018 y que también se mejorará la ley 5/2000 que sí existe en la región para combatir la violencia machista. "Hay que actualizarla para ponerlos a la vanguardia porque ya fuimos los primeros", recordó.

En cuanto a la despoblación, afirmó que serán unos 500 millones de euros de fondos europeos los que se "moverán" para convertirse en estrategias de asentamiento y repoblación de las áreas más afectadas. "Será una decisión trascendental que será importante durante muchas legislaturas", afirmó. Y en cuanto al agua, "faltaría más que no pudiéramos coincidir" en la necesidad de blindar el agua y esperó que "ojalá pueda ser compartido por todos los miembros de la cámara".

Pero también se defendió y recordó que el "único" momento de lentitud vivido en la legislatura fue el que se produjo a raíz del "incumplimiento presupuestario" después de que Podemos rechazara las cuentas este año. "Es lo único que se nos puede imputar como retraso y no tengo ninguna culpa, yo cumplí la parte del acuerdo presupuestario". Page además lamentó que ha tenido que "tragar muchos sapos" como presidente para lograr presupuestos de 2017 y que "lo mal que lo he pasado desde entonces no se lo deseo a nadie".