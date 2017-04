Podemos dispuesto a negociar "otros presupuestos" con nuevas condiciones

El secretario regional del Podemos, José García Molina, ha dicho al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "si corre prisa negociar" los presupuestos, que "se ponga a trabajar" en lugar de "visitar a la gente para descalificar" a la formación morada.

Así lo ha asegurado Molina, con motivo de la presentación del Directorio 2019 de Podemos, donde ha insistido en que si el Gobierno regional quieres presupuestos, desde Podemos están dispuestos a negociar "otros presupuestos".

"Nuestra mano siempre está abierta para negociar otros presupuestos, no los mismos ni con las mismas condiciones", ha señalado García Molina, quien ha agregado que si García-Page "tiene prisa" y cree que "todo se va a hacer muy pronto, debe ser que tiene un pacto con el PP".

Proceso interno

Respecto al proceso interno en Podemos de cara a la Asamblea Ciudadana Autonómica, ha dicho que celebra que haya distintas alternativas en los procesos democráticos. "No somos como el PP ni como el PSOE en Talavera que hizo unas Primarias y cuando le iban mal las echó para atrás y puso a dedo al candidato que creía oportuno".

"Nosotros trabajamos siempre desde la democracia y para la democracia, y eso hay que celebrarlo. Ahora bien, a las descalificaciones y a los insultos yo no respondo porque no creo que sea parte de la democracia ni del AND de Podemos", ha argumentado García Molina.