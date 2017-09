Precariedad, paro femenino y afiliaciones: no todo reluce cuando el paro baja

Ocurre cada mes, cuando conocemos los datos del paro registrado que aporta el Ministerio, y cada trimestre, con las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estadísticas que suben o que bajan y a las que acompañan sus correspondientes titulares o interpretaciones. Y sí, el desempleo sube o baja, pero hay mucho más allá de ese titular. Existe un conjunto de variables que determinan ese dato y que provocan que no siempre que hay menos parados sea todo positivo. Ha ocurrido en Castilla-La Mancha en el mes de agosto: una leve bajada del paro auspiciada por el adelanto de la vendimia, pero una subida en el desempleo femenino, en la contratación temporal y una gran caída de afiliaciones a la Seguridad Social. Según los expertos, “ningún dato bueno”.

En primer lugar, ¿qué ocurre con el paro femenino? Preguntamos al doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Paco Trillo, y nos da una clave fundamental: esta cifra no solo está fuertemente ligada a determinados sectores sino que no consigue bajar de las 100.000 mujeres sin empleo en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en junio, con el inicio de la campaña de verano, el desempleo bajó debido a los contratos en el sector servicios, pero volvió a subir en agosto porque el sector agrícola está “masculinizado”.

El hecho es que todas las caídas del paro benefician siempre mucho más a los hombres que a las mujeres y la franja “especialmente castigada” es la que va de 30 a 44 años y las de mayores de 45 años, donde, o baja, o se queda "prácticamente estancado". “Las diferencias son demasiado grandes”, explica. En cuanto a otros sectores, en el industrial la subida del desempleo femenino no ha sido muy significativa, “pero en proporción con la cantidad de industria instalada en Castilla-La Mancha, sigue haciendo que sea muy preocupante”.

Otro factor a tener en cuenta y que apenas aparece en muchos titulares es el de las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, los cotizantes que marcan el mercado de ocupados en España. Esta cifra bajó en agosto en Castilla-La Mancha una media de 5.317 afiliados (0,78%). De este modo, al finalizar el mes pasado, el total de ocupados se situó en la región en 673.976 cotizantes. En términos interanuales, la afiliación se ha incrementado en la Comunidad Autónoma en 16.790 personas, un 2,55% más.

¿Qué significa esto? Básicamente, es “una mala noticia”. “Que haya menos cotizantes aunque se haya reducido el número de parados, es malo, porque hay una pérdida neta de trabajadores en el mercado de trabajo. Es lo más importante a señalar, independientemente de que haya una leve mejora del desempleo. Es lo que nos da la pista y es un dato que dice al milímetro cómo es el mercado de puestos de trabajo”, explica el profesor.

Para este experto, casi siempre se realiza un “análisis muy sesgado de los datos". Establece que, efectivamente, puede haber menos parados, como ha sucedido en agosto, pero “lo único que está sucediendo es que el cambio climático ha hecho que la cosecha de la uva se anticipe y eso ha generado que el tradicional mal dato de agosto se haya visto cambiado”. Más allá de eso, explica que al analizar el resto de sectores (industria, construcción y servicios), en todos se ha incrementando el número de desempleados. “En las cifras totales todo eso no se refleja pero en realidad esa leve bajada del paro no refleja nada ni es tendencia de nada”.

Es un argumento que también han puesto sobre la mesa los sindicatos CCOO y UGT al conocerse los datos de agosto. Consideran que hay una “desproporcionalidad total" entre los datos del paro registrado y la caída en el número de cotizantes. Por eso no han celebrado la bajada del paro del agosto. Por eso y porque sigue reflejando un aumento considerable de la contratación temporal.

¿Vale cualquier empleo?

Al preguntar a Paco trillo sobre esta cuestión, afirma que es indudable que la tendencia generada gracias al Plan regional de Empleo apunta “indudablemente” a un descenso del paro. “Y sin embargo, lo que preocupa y siempre aparece en estas cifras es que se sigue reduciendo el número de contratos. Entre los contratos temporales, como son la gran mayoría, la duración es muy corta. Está en el centro del debate considerar si cualquier empleo, aunque sea un mal empleo, es mejor que nada. Porque al final los datos de pobreza entre trabajadores señalan la tendencia”.

En el caso de trabajadores desempleados en Castilla-La Mancha, es importante recordar que están cubiertos por una prestación de poco más del 50%, y que hay más de 95.000 personas que están desempleadas y no cobran ninguna prestación. “Es una cifra que no podemos obviar y que está ahí. El caldo de cultivo no es bueno. Todo ello debería corregirse para introducir factores de calidad en el empleo, para ver si esa evolución económica de la que se habla es buena o no es buena”.

Finalmente, en cuanto al paro juvenil “ni siquiera se puede hablar de una tendencia a la baja”, debido a que todos los meses baja, “pero tan poco que resulta insignificante”. Paco Trillo precisa que se está contratando a menores de 25 años gracias a programas que están subvencionados, pero que pese al esfuerzo en gasto público, los resultados “son muy escasos” y “la radiografía, sobre todo en Castilla-La Mancha, es muy negativa”.