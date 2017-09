Primarias en Castilla-La Mancha: Page asegura que su batalla "no está dentro del PSOE"

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que está dispuesto a hablar y debatir lo que sea necesario pero que su batalla "no está dentro del partido", en alusión a las recientes críticas de la candidatura de José Luis Blanco por la actuación del Comité Organizador de las primarias del PSOE de la región.

En un acto con la militancia del PSOE este domingo en las Ferias de San Mateo de Talavera de la Reina (Toledo), García-Page ha afirmado que no le gustan las discusiones internas dentro del partido, por lo que no le verán en una "pelea contra un compañero o compañera".

El secretario general ha insistido en que está dispuesto a debatir y "si es necesario hablar de lo nuestro", si bien ha advertido que su batalla "no está dentro del PSOE". "No lo ha estado nunca, me he pasado la vida desalojando al PP del poder en todos los sitios", ha señalado.

En este sentido, García-Page ha precisado además que incluso la batalla con los adversarios políticos la ha hecho "con respeto y sin insultar", ya que simplemente necesita repetir "una y otra vez las muchas cosas" que han hecho en la región.

No va a polemizar con nadie dentro del partido y pide "unidad" para ganar en 2019

Por ello, a su juicio, no va polemizar con nadie dentro del partido, y ha pedido a los militantes de Talavera la misma "unidad" que llevó al PSOE a ganar las elecciones a la Junta de Comunidades, y que es la que van a necesitar para ganar dentro de dos años.

"Si alguien piensa que está tirado, que están sobrados, está equivocado", ha manifestado. A este respecto, también ha precisado que el partido está mejor que cuando empezó de secretario general cuando nadie levantaba la mano. Según García-Page, "parece que hoy alguien quiere y eso significa que el partido está en mejores condiciones y va para adelante". "No nos engañemos, para ganar dentro de dos años voy a necesitar la misma fuerza o más", ha concluido.