Profanan una tumba en el cementerio de Molina de Aragón y el Ayuntamiento restringe su acceso

“Indignada e insignificante”. Así se sintió Isabel Castilla, vecina de Molina de Aragón cuando hace unas semanas no pudo acceder al cementerio de la localidad para dejar un ramo de flores el día en que se cumplía el aniversario del fallecimiento de su marido. “Llevo 26 años viniendo al cementerio sin ningún problema y aquel día el personal no sólo no me dejó entrar sino que me informó que debía venir con la policía municipal”, explica a eldiarioclm.es.

La causa que ha llevado al Ayuntamiento de esta localidad a restringir el horario de funcionamiento del cementerio se remonta a este verano. En agosto una antigua tumba fue profanada en un momento en que el recinto sagrado era aún de libre acceso y sin testigos que pudieran advertir del sacrilegio a la policía local. El revuelo social comenzó cuando, según cuentan varios ciudadanos las imágenes del acto delictivo fueron difundidas por el presunto autor en las redes sociales. “Alguien profanó un cuerpo que llevaba enterrado allí 140 años y las fotos circularon por Facebook durante unos días. Es un hecho grave, pero las demás personas honradas no tenemos que pagar las consecuencias”, asegura a este digital Jesús Calvo, miembro del grupo político Independientes por Molina (IPM).

La decisión del Gobierno municipal ha desencadenado la airada protesta de muchos molineses que no entienden porque no pueden visitar a sus familiares en el camposanto con su propia llave como han hecho siempre. Según relata Isabel Castilla “cuando me recibió el Alcalde no le interesó escucharme, ni me dio ninguna razón y me echó de malas maneras de su despacho”.

A raíz de este desencuentro verbal con el primer edil, muchos vecinos se unieron con el objetivo de sumar el apoyo popular a su reivindicación. Hasta el momento han conseguido más de 500 firmas con las que reclaman al ayuntamiento que rectifique y prolongue el horario del camposanto todos los días hasta las 18 horas. “Sentí impotencia cuando me echaron del cementerio, el alcalde es prepotente y no escucha a la gente que se opone a una medida que tomó sin contar con nadie”, puntualiza Calvo a este digital.

Después de que sucediera este acto de vandalismo, el Ayuntamiento denunció los hechos a la policía judicial y se abrió una investigación. Tras meses de pesquisas, el alcalde de Molina de Aragón confirma a este medio que se conoce quién cometió el desenterramiento e incluso se encontró la cruz de la lápida profanada en un domicilio. En cuanto a la sepultura afectada, ninguna familia reclamó.

El alcalde de Molina de Aragón, Jesús Herranz, niega a eldiarioclm.es que “existan problemas” para que los vecinos entren al camposanto: “El cementerio debe estar vigilado y controlado con unos horarios que considero suficientes”. Además se muestra crítico sobre cómo se ha gestionado el recinto hasta ahora “porque no es aceptable que se abriera sin control y todo el mundo dispusiera de llaves como ocurría con el anterior equipo de Gobierno”. Una política que, a su juicio “ha llevado a que se produzcan desenterramientos de cadáveres”.

Desde la oposición, el Partido Socialista ha manifestado su respaldo a la reivindicación de los vecinos. Para Francisco Montes, concejal del PSOE “es vergonzoso y una salvajada lo que ocurrió en agosto, pero discrepo de la reacción del ayuntamiento, porque el horario del cementerio ha de ser más amplio y adaptarse a las necesidades de todos los ciudadanos”. Este grupo propone como posible solución a la polémica que los vecinos soliciten una autorización al consistorio con el día y la hora a la que pretenden acudir al cementerio y que sea éste quien la acepte o la deniegue. La formación de Molina Se Mueve también se posicionó a favor de la queja ciudadana.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha extendido provisionalmente el horario del cementerio municipal durante los días 30, 31 y 1 de noviembre, fechas en las que estará abierto por las mañanas, de 9 a 14 horas y por las tardes de 16,30 a 19 horas. Un programa que se asemeja al de otros cementerios de la provincia como el de Guadalajara, abierto diariamente desde las 8 a las 19 horas.