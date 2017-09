Los ‘Pueblos Más Bonitos de España’ celebran su día rechazando el referéndum catalán

“En un día como el de hoy, donde tantas cosas están pasando en nuestro país, los 57 pueblos más bonitos de España queremos manifestar nuestro apoyo a los compañeros alcaldes y concejales que en Catalunya se están viendo perseguidos e insultados por defender la ley. Desde aquí nuestro calor y apoyo. Sin ley no hay democracia, sin democracia no hay libertad”.

Esta declaración forma parte del manifiesto que este domingo, 1 de octubre, leerán los alcaldes de los municipios que forman parte de la Asociación 'Los pueblos más bonitos de España', coincidiendo con la convocatoria de un referéndum en Catalunya para decidir sobre su independencia.

Francisco Mestre, presidente de la asociación nacional, que tiene su sede en Polinyà (Barcelona), justifica la decisión de incluir esta declaración en el manifiesto. “Lo que queremos decir es que si no se respeta la ley llegará la anarquía”. Curiosamente este colectivo no cuenta con ningún asociado catalán. “El manifiesto se posiciona simplemente a favor de la ley. Y yo personalmente creo que dentro de los cauces legales se puede pedir cualquier cosa en democracia. Pero de manera ilegal intentar hacer un referéndum…”

En Castilla-La Mancha, cinco municipios forman parte de esta asociación nacional. Se trata de Valverde de los Arroyos e Hita (Guadalajara), Almagro y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Alcalá de Júcar (Albacete).

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) Foto: Asociación 'Los pueblos más bonitos de España'

Antonio Ruiz, alcalde de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) valora la inclusión del tema en el manifiesto y opina que “no deberíamos mezclar las cosas. No es lo importante en el manifiesto” aunque no elude su opinión. “Los catalanes se equivocan en la forma de plantearlo. El derecho a decidir lo tienen pero no lo han hecho bien, tienen que plantearlo de otra forma porque es ilegal y no se puede hacer”.

José Ayuso, alcalde de Hita, asegura que le parece “estupendo” y se muestra “a favor de la ley, y ya está”. Para Pedro Antonio González, alcalde de Alcalá del Júcar, que lleva en la asociación desde el año 2013, “no resulta extraño para un ayuntamiento democrático que se pida que todos los ciudadanos nos acojamos al imperio de la ley y reivindiquemos la obligación de respetarla. Creo que es de perogrullo. Y por supuesto que se evite cualquier presión del tipo que sea contra cualquier ayuntamiento”.

Lo que ocurre en Catalunya ha marcado la celebración anual de estos municipios, cada 1 de octubre, pero no olvidan que también "se trata de reivindicar que nos hemos convertido en los representantes del turismo rural de interior en España. Que defendemos los pequeños pueblos y pedimos a las administraciones autonómicas que les ayuden más porque el problema de la despoblación está provocando que muchos se mueran. En ellos está lo más auténtico del país, desde la cultura hasta el patrimonio, la gastronomía…”, señala Francisco Mestre.

Visitas guiadas gratuitas el 1-O

Al margen de lo que ocurre en Catalunya, en 57 ayuntamientos de España se izarán este domingo otras banderas: las de la Asociación 'Los pueblos más bonitos de España' que además celebrarán jornadas de puertas abiertas en sus monumentos con visitas guiadas gratuitas.

Estos pueblos reciben promoción nacional e internacional a través de la asociación. Todos tienen algo en común. No pasan de 15.000 habitantes (aunque los mayores de 5.000 deben tener un casco histórico en "perfectas condiciones") y deben contar con un patrimonio arquitectónico o natural certificado. “Hacemos casi la labor de Patrimonio “, sostiene Francisco Mestre.

Los requisitos para formar parte de la asociación son muy estrictos y una vez dentro, la condición de 'pueblo más bonito' puede perderse. “En Castilla-La Mancha hay pueblos que han pedido entrar y que están haciendo trabajos para hacerlo en el futuro”. La asociación trabaja en colaboración con las comunidades autónomas. En concreto en Castilla-La Mancha con la Dirección General de Turismo. “Estamos en contacto con Ana Isabel Fernández Samper y por ejemplo le hemos trasladado el caso de Alcalá del Júcar. Si no trabajan en su Casco Histórico, lo perderán”.

Bodegas en Hita (Guadalajara) Foto: Asociación 'Los pueblos más bonitos de España'

El 16 de noviembre, cita en el Senado

La Asociación está preparando un encuentro en el Senado, el próximo 16 de noviembre, “para hablar de la enorme lista de problemas que tenemos en el mundo rural”. Con presencia de los 57 alcaldes, se abordará, por ejemplo, la despoblación o los inconvenientes para comercializar los llamados productos de proximidad. “Esos que se han hecho toda la vida en un pueblo y que, por ejemplo en Francia, se pueden vender en un mercado el fin de semana. Aquí te exigen las garantías que le piden a una fábrica y, claro, esas personas, que ni siquiera son empresas que podrían estar vendiendo su queso, lo tienen muy complicado”.

En este encuentro se invitará también a grandes empresas energéticas o de telecomunicaciones. “Tenemos problemas para el soterramiento de cables en los cascos históricos y queremos que se ayude más a los pueblos de interior”. Entre los retos de futuro de la asociación se encuentra la “expansión territorial” y lograr el reconocimiento como “marca de calidad para que los pueblos sigan mejorando”.

En Castilla-La Mancha, las últimas incorporaciones, el pasado 1 de enero de 2017, fueron las de Hita (Guadalajara) y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Sus alcaldes se muestran satisfechos porque ha crecido el número de visitantes. “Hemos duplicado”, señala José Ayuso, mientras que Antonio Ruiz habla de un incremento en torno al 50% que atribuye también a su iniciativa para conseguir elaborar “el pisto más grande del mundo”. Un reto conseguido, por cierto. En Alcalá del Júcar, su alcalde dice que después de cuatro años “se ha notado mucho porque con nuestros escasos recursos no podíamos hacer promoción turística de forma individual a la que sí llegamos con la asociación”.