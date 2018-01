Reproches por el fomento de la "cultura de la división" en el PSOE de Albacete

La situación en el PSOE de Albacete, lejos de calmarse tras las primarias que enfrentaron a Santiago Cabañero y Pedro Antonio Ruiz Santos , deja ver la división interna del partido. El último en corroborar esta realidad ha sido Ruiz Santos quien ha señalado ante la prensa que a 10 de enero, casi un mes después de la votación de las primarias, Santiago Cabañero “no ha girado ninguna llamada, ningún comentario, ningún gesto en todo este tiempo. Tendrá su plan trazado para llegar al Congreso ( que se celebrará el próximo 28 de enero)”. Se lamenta, el también delegado de la Junta en Albacete, que con el silencio del candidato vencedor, con una diferencia de 11 votos, se apuesta “por seguir dividiendo”. “Si él piensa que con la mitad de los votos se puede hacer el 100% de las cosas…”.

A falta de 18 días para que se celebre el Congreso Provincial del PSOE albaceteño, del que saldrá la nueva Ejecutiva liderada por Cabañero, la fractura es más que evidente, tal y como apunta Ruiz Santos: “lo que dijeron las urnas nos daba la razón a lo que planteábamos, había división y una cultura por seguir dividiendo y esto es una prueba más porque si fuera de otra manera al día siguiente, a los dos días, ya estaríamos sentados para hablar. Pero Cabañero prefiere no hablar.”

A la espera de la integración

Pese al silencio del que Ruiz Santos acusa al secretario provincial electo, su objetivo sigue siendo el de conseguir una Ejecutiva integradora y un PSOE que integre a esas dos vertientes que han venido coexistiendo en el partido a lo largo de estos últimos años y que quedaron a la vista con el resultado de las primarias.

Ruiz Santos asegura que es Cabañero el que tiene que liderar el proceso y que el primer paso seria sentarse a hablar. “Si me llama a mí no sólo me llama a mí”, dice aludiendo a las personas que formaron parte de su equipo y que le votaron y que están, dice, “reclamando que estemos unidos”.

Cabañero no responde

Desde esta redacción hemos tratado de contactar con Santiago Cabañero que no ha querido hacer declaraciones al respecto. Desde su entorno nos remiten a las declaraciones que ya realizara un día después de ganar las primarias, en sintonía con lo que manifestó a lo largo de todo el proceso, y donde destacaba: “Lo que yo siempre ha dicho es que lo que no puede ser es que hablemos de integración sólo si las caras visibles de una candidatura o de la otra están en una determinada Ejecutiva. Eso sería sería engañar al resto de militantes. Hay gente muy válida que ha apoyado a Pedro Antonio y gente muy válida que me ha votado a mi y lo que quiero para esos cuatro años es que mucha gente se sienta cómoda en el nuevo proyecto. Lo que busco son perfiles y no les voy a preguntar a quién han votado”.

La entrevista íntegra: Cabañero sobre su futura Ejecutiva: “Lo que busco son perfiles y no les voy a preguntar a quién han votado”