El SESCAM incorporará médicos con formación homologada "siempre que pueda"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a las pacientes del servicio de Ginecología del hospital de Puertollano (Ciudad Real) porque están "bien atendidas" por "buenos profesionales colegiados" que han sido contratados en virtud de un proceso "normalizado" por una instrucción del Sescam de 2008 y avalado por sentencias del Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios realizadas este jueves durante una visita al complejo sanitario de la ciudad industrial, el consejero ha asegurado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará médicos con formación homologada "siempre que pueda" pero "seguirá contratando" profesionales sin homologación "cuando la situación sea extraordinaria". En todo caso ha anunciado que el próximo 1 de marzo se incorporará al hospital de Puertollano un ginecólogo con titulación homologada.

Acompañado de la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, y de la directiva del complejo sanitario puertollanense, Fernández Sanz ha respondido así la polémica suscitada tras la denuncia judicial de las contrataciones de cuatro médicos interpuesta por el jefe de servicio de Ginecología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano.

En este sentido, el titular de Sanidad ha subrayado que todas las comunidades autónomas cuentan con normas que permiten, en determinadas circunstancias, la contratación como médicos de profesionales extracomunitarios colegiados en España que están la espera de homologación, unos 3.000 en esta situación en el país.

No obstante, Fernández Sanz ha recordado al Partido Popular que "no corrigió" la instrucción de 2008 del SESCAM durante su legislatura de mandato, por lo que ha mostrado su "sorpresa" por la "continua politización y gana de hacer guerra del PP ante una cuestión tan sensible como la sanitaria".

"Que no alarmen a la sociedad y dejen de poner palos en las ruedas y judicializar la sanidad porque esta misma instrucción la utilizó el propio gerente del hospital de Valdepeñas durante el mandato popular, Juan José Jiménez Prieto, para la contratación de médicos, y no ha pasado nada", ha añadido.

"La mejor tranquilidad es hablar de una profesión que se practica con una vocación de servicio, y da igual donde se estudie; Castilla La Mancha está deseando albergar profesionales de cualquier lugar porque los necesita", ha remachado.

Para Fernández Sanz, la falta de especialistas en la sanidad regional se debe al recorte del 60% en formación realizado en 2012 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. En contraste, ha dicho el consejero, "el Gobierno de Emiliano García-Page ha sido felicitado por el Ministerio "por ser el que más especialistas forma, incrementando hasta el 80% la formación en dos años".

En este contexto ha anunciado que en la siguiente oferta de empleo público del Sescam los hospitales más pequeños serán beneficiados con mayor número de plazas y que la Junta de Comunidades "tomará medidas, junto al Ministerio de Sanidad", para acelerar las homologaciones".

Mejoras en el Hospital de Santa Bárbara

Durante su visita, que ha incluido una inspección de los terrenos reservados para la construcción del nuevo hospital, el consejero ha valorado las mejoras que se están haciendo en el hospital Santa Bárbara, entre las que ha destacado las obras de accesibilidad, la nueva maquinaria de climatización, el hospital de día, o la planta de medicina interna con 28 camas más.

"Puertollano ha dado un salto espectacular en su cartera de servicios sanitarios", ha recalcado el consejero, quien ha subrayado que se ha experimentado un 55% de crecimiento en la actividad tras la puesta en marcha, por ejemplo, de las consultas para el tratamiento de insuficiencia cardiaca o la unidad del dolor.

Además, ha recordado que recientemente se instaló un nuevo TAC y que en breve se licitará un nuevo aparato de resonancia magnética, hasta alcanzar una inversión total de más de 2,5 millones de euros en esta legislatura.