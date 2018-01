Salir del ‘nido’, una misión imposible: “Casi nadie tiene facilidades para emanciparse”

Hablamos con algunos jóvenes que han visto cÓmo completar su formación ha sido incompatible con independizarse del núcleo familiar

El último informe del Consejo de la Juventud refleja un empeoramiento de los datos de emancipación en Castilla-La Mancha

“Si quiero luchar por mi vocación, no me puedo plantear vivir en otro sitio que no sea en casa de mis padres”