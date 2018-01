Sánchez Mato, optimista: la Ley de Estabilidad Presupuestaria “podría cambiarse en un mes”

El concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, se ha mostrado optimista ante el trámite que pueda tener la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos para cambiar la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria: “Podría estar cambiada en un mes” con el apoyo con el actualmente cuenta esta inicitiva en el Parlamento: 177 diputados.

Que saliera adelante este propuesta podría significar, entre otras cosas, que los ayuntamientos de España pudieran invertir los beneficios que generan en mejorar los servicios públicos. Este podría ser el caso de Esquivias, un municipio que, como ha explicado su alcaldesa, Milagros del Barrio, consiguió el pasado ejercicio unos ingresos de más de 3,5 millones de euros y que, sin embargo, tiene asignado un techo de gasto de 2,9 millones.

Estas han sido algunas de las reflexiones que Sánchez Mato y Del Barrio han compartido junto al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, en una rueda de prensa previa al acto que ha convocado IU en Toledo para “plantar cara a los recortes” del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y a la política económica del Gobierno de España apoyada en este polémica ley aprobada en el 2012 con el apoyo del PP, CiU y UPyD.

Una ley que, según Mato, podría ser modificada ahora con el apoyo de formaciones como el PdeCat, PNV o el PSOE, formación esta última que “se ha dado cuenta de que tiene cambiar la ley”. No obstante, ha precisado Sánchez Mato, PP y Ciudadanos “intentarán ralentizar” este proceso y que no se lleve a cabo esta legislatura. “Esto no es un ataque a IU, es un ataque a la gente. Se podrían realizar inversiones concretas que mejoren la vida de la gente”, ha aseverado el concejal de Ahora Madrid.

“Qué haría un ministro de Economía”

Sánchez Mato ha recordado los logros conseguidos por el Ayuntamiento de Madrid en materia presupuestaria el tiempo que ha sido el responsable del área de Economía y Hacienda, un puesto del que fue apartado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, después de que el concejal pidiera aplazar el pleno del pasado mes de diciembre en el que se aprobó el presupuesto de Madrid para 2018 con los recortes exigidos por Montoro.

En este sentido, Sánchez Mato ha aseverado que las políticas que ha desarrollado, que han generado unos 1.000 millones al año de superávit para el Ayuntamiento madrileño, suponían “una amenaza” para el Gobierno central. “Qué podría pensar la sociedad que sería capaz de hacer un ministro de Hacienda” con esta línea de actuación, ha resaltado.

“Los tigres heridos no se convierten en vegetarianos, normalmente dan zarpazos a quienes le cuestionan su forma de gobernar y plantean alternativas creíbles”, ha agregado el edil. Alternativas que “el PP y Ciudadanos tienen metidas en el congelador”, ha agregado en referencia a las enmiendas planteadas a la mencionada norma que exige cumplir con el techo y la regla de gasto.

El caso de Esquivias

Para ejemplificar cómo afecta esta política económica a municipios mucho más pequeños que el de Madrid, Milagros del Barrio ha explicado que el Consistorio que lidera “no tiene deuda pública, está saneado” y, sin embargo, “no puede gastar los ingresos que tiene”. “El presupuesto es simplemente para mantener el gasto corriente y poco más”, ha lamentado la alcaldesa.

En este sentido, ha subrayado que si el Ayuntamiento de esta localidad toladana incumpliera alguna de las normas establecidas en esta ley, Esquivias no podría recibir subvenciones de la Diputación o de la Junta de Comunidades. “La ley Montoro nos ha castigado”, señala Del Barrio sobre este municipio de 5.400 habitantes.

Por su parte, Juan Ramón Crespo ha ironizado con que el premio de Sánchez Mato por conseguir aumentar la inversión social del Ayuntamiento de Madrid en un 74% o un 100% en infraestructuras, al tiempo que reducía la deuda en un “40%”, ha sido “la destitución”. “Carlos es uno de los pocos concejales que ha sido destituido por hacer bien su trabajo".