Sanidad confirma que hay facultativos sin homologación trabajando en Hellín

La polémica por la contratación de profesionales de Ginecología sin especialidad homologada en el hospital de Puertollano , en Ciudad Real, ha salido de las fronteras de esta provincia para llegar hasta la de Albacete donde, en el caso de Hellín, también se está reproduciendo la situación. Lo ha denunciado el portavoz del Partido Popular en la región, Lorenzo Robisco, que aseguraba que un vecino de la localidad les habría trasladado que hay profesionales sin homologar que están prestando servicio.

La Consejería de Sanidad lo ha corroborado a esta redacción a través de una líneas en las que se dice textualmente: “Concretamente en Hellin hay facultativos en esta situación que llevan trabajando allí desde hace más de veinte años”. Es por ello que desde la Consejería dicen no entender cómo Robisco no pregunto sobre este tema a sus compañeros “cuando gobernaban”. Además, tal y como han trasladado, el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que hay más de 3.000 facultativos en España pendientes de homologación, por lo que no se trata de un hecho aislado en Castilla-La Mancha que, por otro lado, está autorizado por el Ministerio de Sanidad, debido a la “carencia” de especialistas.

La contratación de profesionales sin homologación saltó a los medios de comunicación el pasado 22 de enero cuando el jefe de servicio de Ginecología del Hospital de Santa Bárbara de Puertollano interpuso una la denuncia judicial de las contrataciones de cuatro médicos. El profesional había advertido de que los facultativos tenían “graves deficiencias” en su formación quirúrgica y había reclamado que la contratación de los mencionados era “ilegal”.

Desde el primer momento el Ejecutivo de Emiliano García Page ha enviado un mensaje de “tranquilidad” a los paciente del servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano y a la ciudadanía castellanomanchega en general, asegurando que se trata de “buenos profesionales colegiados”, que han sido contratados en virtud de un proceso “normalizado” por una instrucción del Sescam de 2008 y avalado por sentencias del Tribunal Supremo.

Se incorporarán médicos con formación homolgada “siempre que se pueda”

Tras el revuelo por la contratación de estos profesionales en el Hospital de Puertollano, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en declaraciones a los medios realizadas este jueves durante una visita al complejo sanitario de la ciudad industrial, aseguraba que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará médicos con formación homologada “siempre que pueda” pero “seguirá contratando” profesionales sin homologación “cuando la situación sea extraordinaria”.