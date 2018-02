La cuenca del Tajo alcanza unos volúmenes "notablemente inferiores" a los de los últimos 10 años

El último boletín hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Tajo señala que la cuenca del río almacena hm3, un 37,5% de su capacidad total, según los datos recopilados para la semana del 5 al 12 de febrero. Según señalan desde el organismo, se trata de un volumen "notablemente inferior" al registrado el año pasado en estas fechas, así como a los datos medios de los últimos 5 y 10 años.

El volumen se reparte entre los embalses de uso consuntivo, con agua que no puede devolverse, y los de uso hidroeléctrico, con agua que luego sí se devuelve adonde fue extraída. En el caso de los embalses de uso consuntivo, la reserva asciende a 1.312 hm3, manteniéndose una situación de estabilidad con respecto a la semana pasada, en la que las reservas eran de 1.311 hm3. Este volumen supone un 22.8% del volumen total de estos embalses, que es de 5.744 hm3, y se sitúa por debajo de los datos de esta misma semana en 2016 y los promedios de años anteriores.

La comparativa con años precedentes es "algo mejor" en el caso de los embalses hidroeléctricos de la cuenca del Tajo, en los que la reserva actual es de 2.818 hm3, un 53,5% de los 5.268 hm3 totales, porcentaje similar al de 2016 y más próximo a los promedios de años anteriores. Aunque las precipitaciones han sido superiores a la media de años anteriores, no se han traducido en un aumento del volumen de agua almacenada.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que estos datos son un ejemplo que "pone de manifiesto que no sobra agua" en este cauce. "Por lo tanto, a aquellos que dicen que hay que llevar el agua de donde sobra a donde falta, nosotros les decimos que no sobra agua en el Tajo", ha afirmado, añadiendo que "hay que tener en cuenta todas las cuestiones ambientales y no se puede sacrificar ambientalmente un río para garantizar el desarrollo" del Levante.