El 'Gordo' deja una lluvia de millones en Talavera de la Reina y Palomares del Campo (Cuenca)

El 'Gordo' de la lotería de Navidad se ha vendido íntegramente en Madrid. Pero el 66.513 pasará a la historia por dejar un buen pellizco repartido entre Cuenca y Talavera de la Reina.

En la Ciudad de la Cerámica, la propietaria de una pastelería ubicada en la calle San Juan de Dios del barrio de 'La Piedad' de Talavera ha repartido ocho millones de euros en 20 décimos del número agraciado con el 'Gordo' al que está abonada desde hace veinte años. "El número pasa por mis manos todas las semanas", ha señalado.

En declaraciones a Europa Press, la propietaria de la pastelería La Piedad, María Rosa Valera, ha explicado que el 66.513 es un número abonado al que juegan todas las semanas una serie de vecinos del barrio, incluida ella misma, que lleva uno de los décimos premiados.

De hecho, Valera ha vendido ocho de los décimos a personas que están abonados al número, y los otros 12 se han repartido entre clientes del establecimiento que son vecinos del barrio, entre los que se encuentra, según la propietaria, "gente necesitada, obreros de toda la vida e incluso algunos que están en el paro".

"Estoy contentísima, son muchas emociones", ha comentado Valera, y añade que todavía no es consciente de la cantidad que ha repartido en uno de los barrios humildes de Talavera. "No sé ni decir la cantidad de millones de euros que son", ha dicho.

Para Rosa, lo que se está viviendo a lo largo de la mañana "ya es una celebración" porque hasta el establecimiento se han acercado algunos de los agraciados por la suerte de esta pastelera talaverana, que además es suegra del triatleta olímpico Fernando Alarza.

El jubilado madrileño que llevo la suerte a Cuenca

Un vecino de la localidad de Palomares del Campo (Cuenca), jubilado y residente en Madrid, ha vendido en el municipio conquense "entre 30 y 40 décimos" del número 66.513, que ha resultado agraciado con 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, según ha confirmado la alcaldesa, María Dolores Pérez, que ha mostrado "mucha alegría y sorpresa" por que el premio haya caído allí.

Ella ha explicado que los vecinos de este municipio, de apenas 690 habitantes, están "como locos". "Están como estaría yo si me hubiera tocado a mi también", ha resuelto, para admitir, a continuación, que 'El Gordo' ha tocado en dos o tres bares del pueblo y a "gente muy cercana también" ya que conoce a todos los premiados "porque es un pueblo muy pequeño, y nos conocemos todos".

Aunque desconoce el número exacto de vecinos premiados, la primer edil ha aseverado que son "bastantes, por lo que han ido diciendo". Aún así, ha señalado, "muchos décimos no se han quedado en el pueblo", ya que fueron comprados por "gente que también estaba en verano y han coincidido con este hombre de cañas o algo y se los ha ofrecido y los han comprado".

Se trata, ha afirmado, de una persona que "pasa bastante tiempo" en Palomares del Campo. "En el verano se pasa como dos o tres meses aquí", ha agregado, para detallar cómo hace unos meses "trajo unos décimos y los repartió entre los conocidos y los que coinciden con él en el bar".

La regidora ha subrayado que es "la primera vez" que un premio así toca en Palomares del Campo "a nivel general", aunque en alguna ocasión haya tocado "un premio a nivel particular". "Así tan compartido, con más gente, es la primera vez que toca", ha concluido.

Un segundo premio repartido

El número 4.536 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie y se repartía entre Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca.

Caía tanto en Albacete capital, en la calle Octavio Cuartero, 21; como en Hellín, en la calle Gran Vía, 37. En ambos casos se trata de establecimientos mixtos, cuyos décimos han sido vendidos por terminal.

En el caso de la capital, la dueña del receptor mixto número 1.075, Llanos Rodríguez, ha explicado que ha vendido un décimo. En su caso, es la primera vez que venden un premio de la Lotería Nacional, aunque hace dos años vendieron 100.000 euros del sorteo de La Primitiva. "Da mucho gusto poder repartir alegría en estas fechas", ha afirmado Llanos.

Mientras, en Hellín, donde "aún" no conocen con exactitud la cantidad vendida de este segundo premio, el dueño del receptor mixto número 1.660, Rafael Sánchez ha asegurado, estar muy contento pues no se lo esperaba.

"Llevábamos muy poco tiempo, apenas un año con este negocio, y es el primer premio que damos de la Lotería Nacional", ha dicho el propietario, que se ha mostrado confiado en que los agraciados vayan apareciendo. "Queremos compartir con ellos esta alegría de convertirnos por un día en Reyes Magos", ha indicado.

Rafael Sánchez ha apuntado que están a la espera de contactar con su delegación para conocer con exactitud qué cantidad habrían repartido. Este segundo premio también ha recaído en Barajas de Melo (Cuenca) y en Puebla del Príncipe, Miguelturra y Almagro (Ciudad Real).

Segundo premio vendido en Alcázar de San Juan Europa Press

El premio se fue también a Alcázar de San Juan, donde ha dejado 1.250.000 euros, en concreto en la Administración número 4 que ha vendido una serie de diez décimos. "Por fin ha pasado lo que siempre veía por la tele", ha manifestado una de sus loteras. Es la primera vez que esta administración, situada en un centro comercial, ha dado un premio de estas características en el Sorteo extraordinario de Navidad, de ahí la "alegría y emoción" de los loteros, Sagrario María García-Mascaraque y José David Corpas.

Además, la administración de lotería número 14, ubicada en el centro comercial Supersol de Guadalajara, ha repartido parte de este segundo premio y además, ha vendido también uno de los quintos premios repartiendo en total unos 2,3 millones de euros.

Una administración de Guadalajara vendió dos premios Europa Press

La responsable del establecimiento, Marina Calvo, ha dicho que no se lo puede creer. "No me lo podía creer, estoy muy, muy contenta", ha indicado.

El año de los 'quintos' premios

El Sorteo de Navidad de 2016 se conocerá, entre otras cosas, por haber sido el año de los 'quintos premios'. De los ocho posibles, seis tan tocado en algún punto de la región.

El número 22.259 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha caído en los municipios ciudadrealeños de Manzanares, La Solana, Campo de Criptana y en Ciudad Real capital; en las localidades toledanas de Añover de Tajo y en Talavera de la Reina y en Sisante (Cuenca).

Además, misma Administración de Guadalajara que vendía el segundo premio, también ha vendido 33 series del número 19.152, uno de los ocho quintos premios.

Un estanco de la calle Real, 7, de Ugena (Toledo), ha vendido seis décimos del 19.152, el segundo quinto premio de la Lotería de Navidad. También se vendió en Guadalajara, en Toledo capital, en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) y en Cuenca.

El número 39.415 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha caído en Albacete en la calle Alcalde Conangla, 2.

Además, la única Administración de Lotería que hay en la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ha dado por primera vez un premio de este Sorteo Extraordinario al vender por terminal el 60.272, agraciado con el sexto quinto premio.

Uno de los trabajadores de esta Administración, Julián Díaz, comentaba, "nos hubiera gustado que fuera uno de nuestros abonados pero no sabemos quién ha asido", ha manifestado, para apuntar que aunque nunca habían dado un premio de la Lotería de Navidad sí que lo habían hecho dos veces del 'Gordo' semanal. Este número dotado con 60.000 euros a la serie también se ha vendido en Albacete capital, en la localidad albaceteña de Munera.

Además, el número 68.981 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, en las localidades toledanas de Mocejón y Magán.

El premio más tardío, el último quinto del sorteo, que corresponde al 3.371, se ha vendido a través de un terminal que hay instalado en el bar 'Chule' del municipio toledano de Villaluenga de la Sagra. Una de las dueñas, Mari Ángeles Gallego, ha asegurado que no puede saber por el momento a qué número de personas se ha vendido ni a cuánto asciende el premio.

"Como estos números salen de la máquina, lo ha podido echar cualquier personal al azar. Nosotros estamos pendientes del trabajo y puede ser alguien, por ejemplo, que viene al notario, entra al bar y de paso echa en la máquina", ha asegurado Mari Ángeles.

Castilla-La Mancha también resultó agraciada con el cuarto premio de la lotería. El número 59.444, dotado con 200.000 euros a la serie, fue vendido en Toledo y en Villamalea (Albacete).