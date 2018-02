El regreso de Teresa Viejo a la televisión regional desata las críticas de PP y trabajadores del Ente

El regreso de la periodista Teresa Viejo a la Televisión de Castilla-La Mancha con el programa 'Tu banda sonora' ha generado la polémica, tanto entre PP y PSOE como en el seno del propio Comité de Empresa del Ente público. Fue el Partido Popular el que denunció que se pagará a la presentadora "una cifra astronómica: en diez programas que se emitirán semanalmente la productora de Viejo cobrará 416.296 euros", en alusión a Veralia Producciones Audiovisuales. Mientras, el PSOE ha desmentido las afirmaciones de los 'populares', explicando que "CMM va a contratar los servicios de una productora en la que trabaja Viejo".

Según el PP, la propia directora del ente, Carmen Amores, "ha confirmado que la cadena había firmado un contrato con la productora Veralia que realizará el programa 'Tu banda sonora', a razón de 42.787 euros los ocho primeros programas y dos más por 37.000 euros cada uno".

"La directora del Ente se negó a desvelar la parte que se llevará la propia Viejo por una supuesta cláusula de confidencialidad, a pesar de ser éste un dinero de carácter público, pues la práctica totalidad del presupuesto del Ente procede del bolsillo de los castellano-manchegos", han denunciado.

La propia Carmen Amores trabajó para Teresa Viejo entre octubre de 2002 y enero de 2006 como directora adjunta del magazine 'Tal como somos', y desde el PP creen que ahora le devuelve "el favor a Teresa Viejo en un claro ejemplo de puerta giratoria y de chiringuito de amiguetes". El PP además ha criticado que el representante de Podemos en el Consejo, "en vez de ponerse del lado de los trabajadores y rechazar esta contratación y este gasto, apoyó la decisión, lo que demuestra el cinismo y la hipocresía de la formación morada que apuesta por la vuelta a la caspa más rancia".

Desde el PSOE mantienen que el gobierno de Emiliano García-Page está recuperando "lo que Cospedal quitó a los trabajadores de la radio y la televisión regionales" para añadir que las declaraciones sobre Viejo son "totalmente falsas y malintencionadas".

Este partido ha dejado claro que "esta profesional no va a percibir ni un solo euro de la televisión de Castilla-La Mancha y eso lo saben los portavoces del PP". "CMM va a contratar los servicios de una productora en la que trabaja Viejo y será la misma la que decida el sueldo que le paga", han insistido.

"Resulta muy significativo que los dirigentes del PP, ahora que están en la oposición, se disfracen de defensores de los trabajadores de la radio y la televisión regionales, cuando todo el mundo sabe que en la negra etapa de Nacho Villa maltrataron a estos profesionales, les insultaban, les faltaban al respeto e incluso les impusieron una redacción paralela", han recordado.

Igualmente, ha aclarado a los 'populares', que ahora, "afortunadamente la época del despilfarro de la anterior legislatura se terminó", recordando que "el derroche de dinero que se produjo con Villa y Cospedal, por ejemplo abriendo una corresponsalía en Hong Kong, que costaba miles de euros mantenerla y a la que el director general no se cansaba de llamar por teléfono, durante mucho tiempo casi todos los días", o el uso de tarjetas black para comilonas en restaurantes a base de carne de Kobe, bebidas espirituosas o para pagar taxis que iban a direcciones sin identificar".

Los 'populares', además tachan de anuncio "machista" la promoción del programa que está haciendo la televisión regional. "Para venderlo solo se enseñan unas piernas y unos tacones de aguja, en el que se banaliza la imagen de la mujer y se la vende como un objeto. Pero los representantes del PSOE y Podemos, ante esta denuncia, lo único que hicieron fue callar y mirar para otro lado”, comentó la 'popular' Mª Carmen Martín en el Consejo de Administración del Ente. “Y yo me pregunto: ¿Qué opina la directora del Instituto de la Mujer? ¿Dónde está la Comisión de igualdad de CMM? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿No será porque como los que ahora dirigen la tele son del PSOE vamos a callar?, añadía.

La productora desmiente que la presentadora cobre una cifra "astronómica"

Fuentes de la productora Veralia han desmentido a eldiarioclm.es que Teresa Viejo vaya a cobrar la "cifra astronómica" a la que alude el PP. "Va a ser una parte muy pequeña en relación al presupuesto. Hay 30 personas trabajando en el programa, y como no las paguemos con chocolatinas", ironizan las mismas fuentes quien, sin embargo, no detallan los honorarios de la presentadora a la que desvinculan de la productora más allá de su puntual contratación como profesional. "Aquí hemos trabajado con Teresa Viejo, con Bertín Osborne, con Terelu Campos, con Alicia Senovilla. No por ello son dueños de la productora".

Sobre la promoción del programa, que podría iniciarse en un par de semanas, la productora recuerda que ha sido realizada por la propia televisión regional y apunta que Teresa Viejo es "una de las personas más feministas de este país" que hará un programa "de reencuentros y emociones", que contará historias" de la gente de Castilla-La Mancha. "Le dan la vuelta porque lleva zapatos de tacón...¡Pues quitemos el tacón a todas las mujeres! No sé. La crítica fuera de lugar".

Malestar en el Comité de Empresa

El Partido Popular contrapone también la contratación de Teresa Viejo con la actual situación de la plantilla de CMM. "Mientras se niega a pagar la subida salarial del 2,5% y los atrasos que se adeudan a los trabajadores de la Radio Televisión pública".

Esta afirmación la comparte Moisés Soto, representante de CCOO en el Comité de Empresa de la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha. "Hemos protestado" porque "siempre estamos con la coletilla de que no hay dinero pero te vuelves a gastar un dineral en este contrato. La gente de plantilla está muy cabreada porque llevamos muchos años apretándonos el cinturón, con sueldos congelados después de la bajada salarial que hizo Cospedal, negociando el convenio colectivo, pero cuando vienen ciertas estrellitas se les abre todo".

Soto sale al paso de las afirmaciones del PSOE que sostiene que el Ente público no paga a la presentadora. "Bueno, Telecinco no paga a Ana Rosa Quintana, se lo da a su productora. ¿Qué más da?". Cree que "es volver al pasado tras la dura etapa con Nacho Villa", en alusión a la externalización de la programación a través de productoras de televisión. "Solo le recordamos a García-Page su promesa de que íbamos a recuperar lo perdido. Perdimos bastante más que los funcionarios y no hemos recuperado nada en casi tres años de legislatura".

Sobre las críticas al vídeo promocional por machista, el portavoz de CCOO recuerda que existe un manual de buenas prácticas en el Ente público y se realizan cursos para los trabajadores pero "si emitimos las películas del 'Landismo' que no eran precisamente un dechado de virtudes...Tenemos una rémora en la programación y además, todos necesitamos una reeducación. Estamos en ello. En la etapa de Nacho Villa se llegaron a pedir características físicas y no profesionales para presentar un programa. Yo no identifico a Teresa Viejo con machismo".