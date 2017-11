"Unidad no quiere decir uniformidad. La militancia crítica ha enriquecido siempre al PSOE"

Santiago Cabañero alcanzó la mayoría de edad y se hizo el carnet del PSOE en su pueblo, Cenizate, en La Manchuela albaceteña pero asegura que años antes, con apenas 15, ya viajaba a Albacete para asistir a mítines y actos de partido. Su vinculación al PSOE le llega desde su propia casa (su padre se afilió en el año 77). A día de hoy conserva un cargo en la Ejecutiva provincial puesto que es Secretario de Organización del Partido y es presidente de la Diputación. Conoce bien la política de los pequeños municipios y quiere que el PSOE, si gana las primarias, se acerque más a ellos.

¿Qué le llevó a dar el paso para presentarse a liderar el PSOE en la provincia de Albacete?

Me he considerado siempre una persona de partido. Mi padre ha sido pastor toda la vida, siempre ha estado muy implicado en el PSOE. Me he criado en una familia que me ha educado en los valores socialistas, y siempre con mucho compromiso. Hasta hace 5 años nunca había tenido un cargo orgánico . Con Manolo se inició un proceso en el partido de renovación, que luego ha continuado con el 39 Congreso Federal, y muchos compañeros me pidieron que esa renovación tuviera continuidad y que diera un paso adelante.

En la presentación de su proyecto hablaba de renovación, ¿es compatible con la idea de continuar el trabajo de González Ramos?

Es perfectamente compatible. Cuando hablamos de renovación nos podemos encontrar gente que lleva 3 años en polítiica y no quieren que nada cambie o gente que lleva 20 años y quiere cambiar las cosas. Las primarias van dirigidas a los militantes y son ellos los que conocen bien la organización. Ellos saben quien representa la renovación y quien no, y saben quien puede renovar en ideas el partido y quien no. Que Manolo es una persona que ha tenido ánimo renovador en el partido y ha intentado implantar cosas nuevas no lo duda nadie.

Estos días se ha dicho que los concejales de algunos municipios han estado poco atendidos por el todavía secretario general. ¿Usted cree que Manuel González Ramos ha hecho un buen papel al frente del PSOE de Albacete?

Ha hecho un muy buen papel. Se le achacan los malos resultados de algunos sitios como suyos pero no le achacan los buenos resultados de otros como propios. En 2011 perdimos muchas administraciones que gobernábamos. En las últimas elecciones, las de 2015, con Manuel González Ramos al frente del partido, se ha recuperado algunos ayuntamientos, se ha recuperado la Diputación y se ha recuperado la región. Y todo en un escenario nuevo con cuatro partidos. Algo habrá tenido que ver el PSOE y quien lo ha dirigido. Ha sido buen secretario general y quien ha querido tenerlo cerca, lo ha tenido.

Entre las líneas que ha esbozado y que lleva en su programa está la creación de una Secretaría de Igualdad. ¿Cómo se hará?

No es una novedad que yo cree una Secretaría de Igualdad, la novedad es que tendrá rango de Vicesecretaría General. A día de hoy se dan paradojas de que hablamos de igualdad y eso no desciende a la reailidad. No hay nada más que ver la plantilla de alcaldes y alcaldesas en la provincia. Son muchas menos las alcaldesas. Si miramos el número de los concejales, el 36 por ciento son mujeres. Algo falla. Tendremos que idear otras fórmulas para que esa realidad sea cierta. Un ejemplo puede ser que cuando una mujer cese en un cargo sea sustituida por otra mujer. Quiero medidas valientes en este ámbito y esas medidas llegarán de esa Vicesecretaría.

Cabañero durante el acto de presentación de su pre candidatura en la Casa del Pueblo de Albacete.

Habló de crear también Consejos Comarcales, ¿es que acaso ahora los pequeños municipios no están atendidos?

Claro que se les atiende, con asesoramiento jurídico, de imagen, de prensa. Pero se les puede escuchar más y no sólo cuando tienen problemas sino cuando proponen. Yo vengo de una Agrupación Local muy pequeña, la de mi pueblo (Cenizate), en la que siempre he entendido que no podía venir nadie de la capital a decirme cómo solucionar problemas. Tenemos que escuchar a las agrupaciones porque están más cerca de los ciudadanos. Muchas veces hay miedo a descentralizar el poder pero yo quiero que haya consejos comarcales en los que la dirección escuche a las agrupaciones locales.

En esto primeros días, ni tan siquiera de primarias porque falta que se hagan oficiales la candidaturas, ya se ha evidenciado una fractura en el PSOE de Albacete. ¿Este proceso va a terminar de dividir al partido en la provincia?

Si estas primarias sirven para dividir al PSOE más vale que acabemos con ellas. Yo soy un firme defensor de las primarias pero no tiene sentido que ello suponga una quiebra en el PSOE. Si cada vez que haya un proceso va a suponer que la mitad del partido, que apoya a una determinada candidatura, se va aburrida de la política, en tres o cuatro procesos acabamos con el partido y ese no es el objetivo de ningún dirigiente o militante. Las primarias tienen que ser un momento festivo y que nos sirvan para mejorar la organización. Por eso pedí respeto a todo el mundo y que hagamos unas primarias positivas en vez de empeñarnos en sacar lo peor de la otra parte. Yo voy a interntar que las primarias de mi partido sirvan para tener un partido más fuerte y unido, y que cada uno exprese lo que considere oportuno.

Hay que entender también que unidad no quiere decir uniformidad. Yo no quiero un partido en el que los militantes, para presumir de unidad, tengan que decir todos el argumentario. La unidad consiste en el respeto al que piensa diferente. La militancia crítica ha enriquecido siempre al PSOE.

La destitución de Amparo Torres al frente de la Dirección Provincial de Fomento ha condicionado las primarias estos días. ¿Esta decisión del Gobierno regional ha sido un acto de campaña?

No es a mi a quien se me tiene que preguntar. Yo lo que digo es que para mí Amparo Torres es amiga antes de estar en politica los dos. Donde ha trabajado ha dejado huella en positivo. Los motivos del cese no se me pueden preguntar a mi. Las causas del cese no las tengo que explicar yo.

El 18 de diciembre, sea cual sea el resultado, ¿ambas candidaturas sumarán para hacer posible ese PSOE de Albacete renovado?

Se va a elegir entre un modelo u otro. Yo creo que el que yo represento es el mejor modelo para el PSOE, de no ser así no me presentaría. Al día siguiente de los resultados, y también el anterior, tenemos que pelear todos los compañeros codo con codo, porque el enemigo, el adversario políticio es el Partido Popular.

También digo, estamos en la elección de un modelo y quien tiene que dirigir ese modelo es la candidatura que gane. Si el modelo que gana es el otro yo estaré apoyando como un militante más. pero no en un órgano de dirección

Entonces, ¿rechaza la propuesta que le hizo públicamente Ruiz Santos de unirse a él si gana las primarias?

Claro, pero no quiero que eso se tome como un desprecio. Yo no puedo sentirme cómodo dirigiendo un modelo en el que no creo. Lo que no puede pasar en política es que, independientemente de quien gane, siempre los mismos estén en un sillón. Esa es la renovación de la que yo hablo. Un secretario general tiene que tener las manos libres para hacer su equipo de trabajo.

¿Ha recibido apoyo de la Ejecutiva regional del PSOE?

La Ejecutiva regional de mi partido, y la federal, lo que quieren es que este proceso salga bien. Yo no espero que me apoyen ni que me dejen de apoyar porque creo que lo que tenemos que hacer es presentar nuestro proyecto para poder trabajar desde el minuto uno con la militancia, con la Ejecutiva Federal, con la Ejecutiva regional y con las Agrupaciones Locales. Yo quiero el apoyo de los militantes que son los que van a votar.

Si Santiago Cabañero resulta elegido por los militantes para liderar el PSOE albaceteño, ¿qué será lo primero que hará?

Esa misma noche me pondré a disposición de la Ejecutiva regional y la federal para, inmediatamente, ponerme al servicio de todos los secretarios locales y empezar a trabajar.