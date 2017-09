VÍDEO | Pendientes de los castellano-manchegos desplazados en México durante el terremoto

Llegan varios testimonios de castellano-manchegos que viven o están temporalemente en México y que han vivido el terrible terremoto en el país. Algunas de sus impresiones las recogían en Noticias CMM

Un alcazareño, entre los fallecidos por el terremoto

El doctor e investigador Leopoldo Nieto Cisneros, hijo del último licenciado de la farmacia Nieto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha sido una de las víctimas mortales del terremoto de México. Se encontraba en el edificio que se colapsó en Edimburgo 4 en Col del Valle de la calle Escocia de México y en un principio no le localizaban, aunque finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

Leopoldo Nieto Cisneros, con orígenes en Alcázar de San Juan, fallecido en el terremoto de México Europa Press

La Asociación Médica Mexicana de VIH/SIDA, a la que pertenecía como médico investigador de esta enfermedad, ha lamentado profundamente el fallecimiento de Nieto Cisneros. También fue miembro fundador de esta asociación.

De familia alcazareña, Leopoldo Nieto Cisneros era el único hijo que tuvo el último titular de la farmacia Nieto de la calle Emilio Castelar de Alcázar de San Juan, Leopoldo Nieto Comas. Nieto Cisneros nació en Madrid, donde también se educó, aunque al tener familia y la farmacia en Alcázar, pasaba temporadas en la localidad manchega, según ha informado a Europa Press Diego García-Baquero en nombre de los familiares que residen en este municipio ciudadrealeño.

Según las mismas fuentes, Leopoldo Nieto Cisneros llevaba décadas viviendo en México donde formó su familia. Tenía dos hijos y será enterrado en el país azteca.

La Universidad de Castilla-La Mancha trata de contactar con 30 alumnos de intercambio

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) continúa tratando de contactar con alrededor de una treintena de alumnos castellano-manchegos que se encuentran estudiando de intercambio en varias universidades mexicanas y a los que intenta localizar después del seísmo de 7,1 grados de magnitud que sufrió el país azteca el pasado martes.

Fuentes de la Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Cuenca han afirmado que, en principio, "no habría ninguno desaparecido" aunque no tienen noticias "de todos". "Nos van respondiendo poco a poco, porque la situación de comunicaciones no es la ideal ahora mismo allí", han explicado, asegurando que "aunque se ha intentado comunicar" desde la institución con ellos "no todos han respondido".

No obstante, las citadas fuentes han apuntado que, "de momento, han dicho que están bien, pero con el susto en el cuerpo". "Suponemos que se conocen entre ellos y se habrán comunicado", han apostillado.

Asimismo, han precisado que, en principio, "no habría ningún estudiante de la Universidad regional en México DF", pero sí varios residentes en la ciudad de Puebla, una de las más castigadas por el temblor, al igual que en otros puntos "completamente alejados del epicentro del terremoto". Las mismas fuentes han subrayado que, en algunos casos, han sido los propios estudiantes los que se han puesto en contacto con la Universidad "o incluso alguna familia, para decirnos que sí, que están bien".

A falta de datos "más concretos", entre esta treintena de estudiantes habría varios alumnos del Campus de Cuenca matriculados en titulaciones como Periodismo, Educación o Educación Social que se han desplazado a México para estudiar en virtud de los convenios bilaterales que la UCLM mantiene con varias universidades mexicanas. Por su parte, desde el Gabinete de Comunicación sólo han confirmado que se encuentran "recabando datos" al respecto.