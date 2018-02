Vecinos de Almendros (Cuenca) presentan recurso de alzada contra la autorización ambiental de una macrogranja

Un grupo de vecinos del municipio conquense de Almendros ha interpuesto un Recurso de Alzada contra la resolución adoptada por la Viceconsejería de Medio Ambiente, de fecha 12 de enero, que recoge la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una explotación porcina que alojaría a 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kilos y que está auspiciada por Icpor Soria SL, la empresa ganadera de Incarlopsa.

Así lo ha confirmado a eldiarioclm.es Antonio Heras Sanz, presidente de la recién constituida Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros quien explica que el recurso pretende “poner de manifiesto las deficiencias en el procedimiento” de autorización ambiental de la macrogranja.

Sostienen los vecinos que se trata de “un proyecto y un estudio de impacto ambiental plagado de errores: planos mal acotados, estudios no realizados, afirmaciones no justificadas, normativas derogadas, balsa encima de un cauce, aspectos sin determinar a pesar de su potencial impacto…”, a lo que se suma, aseguran, que “fruto del mal hacer del Ayuntamiento” no haya existido “un periodo de participación pública real”.

Entre las deficiencias que se recogen en el recurso de alzada, se denuncia el planteamiento de una basa de purines para la granja en un arroyo “con los previsibles riesgos de contaminación de los cauces que se encuentran por debajo de ésta. Cauces que forman parte de la red hidrográfica del río Guadiana”. Además, denuncia que se prioricen “las necesidades de abastecimiento de agua de la industria frente a las de la población” y es que, el proyecto se plantea inicialmente usando un sondeo municipal y posteriormente se modifica para pasar a utilizar un sondeo particular que toma el agua de la misma masa subterránea que el pozo municipal.

Las necesidades hídricas, que en su opinión “están mal calculadas comparando con otros proyectos iguales que requieren mayores cantidades” ascienden a 26,5 millones de litros. “En ninguna parte del estudio valora el impacto sobre un recurso tan limitado como es el agua y en una zona en la que ya tenemos restricciones para los propios agricultores”, alegan los vecinos.

Por otro lado, afirman que la Autorización Ambiental Integrada se ha concedido “sin que el promotor haya presentado el elenco final de parcelas que utilizarán parar verter los purines” y dicen no entender cómo la Administración regional “ha podido valorar el impacto sobre la ZEPA ‘Zona Esteparia Mancha Norte’ sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde se verterán los más de 17,5 millones de litros de purines”. En este sentido, aseguran necesitar saber “a cuáles de nuestras tierras irá toda esa contaminación sin el más mínimo tratamiento”.

Distancia entre Segóbriga y la macrogranja porcina de Almendros

Recuerdan también que el Parque Arqueológico de Segóbriga, uno de los reclamos turísticos más importantes de la provincia de Cuenca y que registró en 2017 más de 50.000 visitantes “ni siquiera se nombra en el Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de estar a tres kilómetros de la parcela de la granja” y teniendo en cuenta que “su paisaje está protegido”.

La empresa retira la idea de un horno incinerador

La Autorización Ambiental Integrada autoriza la instalación de un Horno Incinerador para la quema de cadáveres, “sin que sepamos las repercusiones que este puede tener sobre el medio ambiente y la salud”. Y alertan de que “ni siquiera sabemos cuánto tiempo funcionará, cuantos cadáveres se quemarán, cuantas cenizas se generarán”. En este sentido, la empresa promotora ya ha anunciado su intención de suprimir esta parte del proyecto.

Denuncian finalmente que se trata de un proyecto “mal acotado con afecciones sobre zonas forestales”. “Queremos desarrollo, pero no a costa de todo. Queremos actividad, pero no a costa de nuestro futuro, nuestra tierra y recursos hídricos. ¿Acaso no merecemos pedir que no se cometan los errores que ya están pasando factura en otros territorios?”, se pregunta la Asociación, sobre la experiencia con este tipo de proyectos en otras comunidades autónomas como Catalunya o Aragón.

La Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros convocará a todos sus socios el sábado 10 de marzo para explicar este recurso de alzada así como el calendario jurídico, incluso en el caso de que la Consejería de Medio Ambiente rechazase el recurso de alzada. Además, está prevista la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento en el que se volverá a expresar, de nuevo, el rechazo a la instalación de la explotación porcina.