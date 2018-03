Veinte años protegiendo a los animales contra la "gente sin entrañas"

Vicenta Jiménez no sabe en realidad cuánto tiempo ha pasado desde que se decidió a fundar la protectora de animales de Argamasilla de Alba, la Asociación Protectora de Animales y Medio Ambiente. "Mi hijo pequeño tenía ocho años o así y ahora tiene 29. Así que sí, unos 20 años", calcula, pero advierte de que habría que mirar bien los estatutos. Dice que heredó el amor y el gusto por los animales de su padre y fue gracias a eso que decidió iniciar esta iniciativa. "No estaba muy cuerda yo creo, porque si sabemos todas las sofocaciones y disgustos...", se ríe.

Sin embargo tiene claro que es una cuestión de luchar contra la "gente tan incomprensiva, sin entrañas y tan mala" con los animales. Todo comenzó cuando se hizo socia de la perrera de Tomelloso y gracias a "un señor" que vivía en el pueblo ciudadrealeño que llegó a Argamasilla ya jubilado. "Comenté con él, porque sabía que él estaba muy puesto en estos temas", explica Vicenta. Así logró reunir a cuatro o cinco personas para poner el proyecto en marcha. Y de ahí, unos 20 años.

"No teníamos nada", recuerda. Hasta que un vecino les cedió el uso de una nave que utilizaba como almacén de alfalfa, pero aparte de esto no tenían recursos ni ayudas "ni nada de nada". "Cuando vimos que esto iba ya marchando, hablamos con el Ayuntamiento que nos mandaba a una persona a lo mejor una vez al mes. Pero vimos pronto que no era la solución, porque la gente se cansaba y no quería seguir yendo", relata. Fue un alcalde socialista, Pepe Pintado, el que propuso el convenio a 25 años con el que sobrevive esta asociación hoy en día, además del terreno donde trabajan actualmente.

"Pero la obra tuvimos que hacerla nosotros", puntualiza. Los voluntarios van y vienen y, hoy en día son "entre uno y tres". "La gente no nos ayuda a limpiar o a curar a los animales, muy poco. Parecemos muy sensibles, pero luego las colaboraciones... En realidad no tenemos mucho", lamenta Jiménez. Actualmente tienen unos 200 socios, pero con cuotas mínimas desde 6 euros hasta unos 12 o como mucho 15 euros.

Vicenta, en el convenio con el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Gracias al convenio, sin embargo, pueden mantener a un trabajador a tiempo completo en la asociación, cuya labor es cuidar a los animales. "Estamos muy contentas con él y creemos que tiene mucho futuro por delante en su trabajo con los animales", celebra. De todos modos, aclara que hacen falta muchas mejoras en su labor que incluye la recogida de animales, o llevaros al veterinario a Tomelloso, si hace falta. "Menos el sacrificio lo intentamos todo", afirma. La misma mañana que atendió a eldiarioclm, Vicenta había recogido al último integrante del albergue, una cachorro mastín.

Los animales que recoge se publican en la página de Facebook con la que cuenta la asociación, pero Jiménez asegura que en el 95% de los casos, los dueños no aparecen. "Incluso con microchip no hemos podido dar con el dueño", asegura. "Muy pocos parecen interesados en rescatar a su perro", señala, "y nosotros sabemos que nuestra labor no se ve, nadie sabe lo que hacemos, pero estamos realizadas, aunque hay momentos en que lo pasas mal", describe.

Sin embargo, asegura, "me quedaría toda la vida" haciendo la labor. "Esto no tiene edad ni jubilación, es algo que hacemos porque nos gusta". La asociación renovó recientemente su convenio con el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que asegura que son "muy conscientes" de la acción que prestan a la localidad.