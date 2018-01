Villar de Cañas no recurrirá la anulación del POM porque el TSJCM "tiene razón"

El Ayuntamiento de Villar de Cañas no recurrirá al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que da la razón al Gobierno regional en la nulidad del plan urbanístico de la localidad.

Así lo confirmaba a Las Noticias de Cuenca el alcalde de la localidad, José María Saiz, quien señala que no lo harán “porque el TSJCM tiene razón. No tenemos los papeles de la Confederación Hidrográfica con la concesión de agua que nos piden, por tanto para qué vamos a recurrir. Estoy de acuerdo con lo que dice el Tribunal”, aunque matiza que "ningún plan urbanístico de los que se han hecho durante los últimos 30 años en Castilla-La Mancha tiene esos papeles. Ni Montalbo, Cuenca o Toledo, esto se ha hecho por el ATC”.

La anulación del planeamiento urbanístico de Villar de Cañas, que ampara la construcción del ATC, conlleva que no se pueda conceder licencia de obra, pero para el primer edil esto no supondrá ningún problema para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos radioactivos.

“No hay ningún problema, y ellos lo saben. El ATC lleva su marcha y no tiene ningún problema porque hay otras formas de hacerlo, no hace falta POM para hacerlo, donde está no hay ningún problema”, apostilla el primer edil, que además muestra su convencimiento de que la distancia con el casco urbano no supone ningún problema de seguridad.

“Si dicen que no puede estar a 2 kilómetros pues a 2,5 me da igual, el ATC se puede hacer a 500 metros del pueblo porque no hay ningún actividad peligrosa ni molesta como es una granja de cerdos u ovejas”, afirma Saiz, al tiempo que insiste en destacar que el silo nuclear “se puede hacer donde se quiera y por eso en cualquier sitio de Europa están en polígonos industriales rodeados de empresas y gente sin problema ninguno”.

De esta forma, respecto a la construcción del basurero nuclear que el Gobierno de España proyecta construir en esta localidad, el primer edil resta importancia a la sentencia. El problema, dice, lo tendrán los vecinos. "A mi no me preocupa, yo sabía que esto iba a ser así. El Gobierno de Page anuló el POM para parar el ATC y eso no lo van a conseguir, lo que han hecho es joder al pueblo entero".

En este punto señala que "mucha gente ya había adquirido terreno para cuando se construyera el ATC hacer hoteles y restaurantes. Yo ya tenía mi parcela para hacer mi residencia de ancianos.. En fin se crean unas ilusiones que luego te quitan. Haremos otro POM y ya está, hasta entonces seguiremos como estamos, estrechos”, lamenta el primer edil.

José María Saiz insiste en que el único problema del POM de Villar de Cañas es la ausencia de una concesión de agua para la previsión de crecimiento “que no le piden a nadie y que ningún pueblo tiene, no sé si lo que tendrá que hacer Page es anular todos los planes urbanísticos de Castilla-La Mancha”, señala.