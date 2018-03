Los castellano-manchegos gastan más del doble en luz que en agua y gas

Con la llegada del invierno y los meses de frío aumenta el consumo energético en los hogares, lo que repercute directamente en la factura mensual de los ciudadanos. Castilla-La Mancha no es una excepción y por tanto no de extrañar que, a la hora de equipar su casa con aparatos de climatización y agua caliente, los habitantes de esta región busquen los productos más eficientes con el objetivo de reducir el gasto económico. No obstante, sí resulta llamativo que solo en luz gasten, como promedio, más del doble que en agua y gas.

Así se desprende del Barómetro de la Energía elaborado por Junkers, según el cual el 83,3% de los encuestados reconoce incluso modificar sus hábitos de consumo para reducir su gasto mensual. Se trata de una factura que, en Castilla-La Mancha, se sitúa en aproximadamente 30 euros de media tanto en agua como en gas y más de 80 euros en lo que respecta al gasto mensual de luz. Es decir, una media de cerca de 140 euros mensuales en total.

Atendiendo al ranking por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es de las regions con menor gasto medio de agua. Está en las últimas posiciones junto a Galicia, Canarias y Aragón, mientras que ocupan los primeros puestos Murcia, Andalucía, Baleares y Navarras. La situación en cambia en cuanto a la factura de la luz, situándose los castellano-manchegos en quinta posición, tras Baleares, Murcia, Extremadura y Asturias.

El estudio también apunta que la eficiencia se ha convertido en el factor más importante durante la elección de compra ya que, para el 79,3% de los castellano-manchegos, es el principal motivo para conseguir un ahorro económico. En el ranking a la hora de elegir un aparato de calefacción, agua caliente y aire acondicionado le siguen aspectos como la relación calidad/precio (68,7%) o el ruido (50,7%).

El ahorro se impone al cuidado del planeta

Otro dato relevante es que a la hora de justificar esta consideración, el ahorro económico que supone decantarse por soluciones eficientes se impone a su contribución por el cuidado del planeta (85,1% frente 52,2%), hasta el punto de que las emisiones de CO2 y NOx del aparato no serían un condicionante a la hora de comprar una caldera o calentador de agua para el 50,7% de los encuestados.

Por otra parte, el estudio también se detiene en el auge del Internet de las Cosas (IoT) que hace que, poco a poco, sean más los aparatos domésticos que se pueden controlar a través del ‘smartphone’. Sin embargo, según el barómetro, parece que los castellano-manchegos no se han decidido a dar el salto a estas nuevas ventajas: el 91,3% aún no puede controlar la climatización de su hogar desde el Smartphone.

Además, el estudio también arroja que solamente un 29,3% de los encuestados se plantearía cambiar sus aparatos por otros más conectados. Algo llamativo, concluye el informe, teniendo en cuenta no solo las ventajas que aportan, sino que el 54% reconoce dar importancia a la conectividad en las soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria o aire acondicionado de su hogar.